Konečně s fanoušky! Vítkovice se těší na „retro“ oslavu s Kometou

V rámci oslav osmdesáti let od založení ligy (2017) hrály Vítkovice v dresech připomínající "svetry" z roku 1937. Podlehly Plzni 2:4. • HC Vítkovice Ridera

V roce 2018 si vítkovický klub připomínal 90 let od svého založení. Černé dresy s bílým véčkem na hrudi měly úspěch. Ostravané nad Spartou vyhráli 4:2. • HC Vítkovice Ridera

Díky rozvolnění covidových restrikcí může být páteční oslava Vítkovic, při níž si připomenou 70 let od prvního mistrovského titulu z roku 1952, důstojná. Proti Kometě Brno (17.30) nastoupí Ostravané v atraktivních červeno-žlutých replikách dresů z roku 1952. Bude to historicky čtvrtý „retro“ zápas Vítkovic v extralize.

„Moc se těšíme,“ neskrývá sportovní ředitel Roman Šimíček. „Máme obrovskou radost z toho, že se fanoušci mohou vrátit do hlediště, hrát bez diváků je o ničem. Od listopadu jsme měli drasticky omezenou kapacitu, zaplaťpánbůh, že mohli chodit alespoň naši permanentkáři a já jim za jejich věrnost a přízeň děkuji. Bez fanoušků to není ono. Jak po sportovní stránce, ani ekonomické.“

Ochozy Ostravar Areny mohou být naplněny z poloviny. I to je proti dosud povolené tisícovce fanoušků skok. „Když vláda vyhlásila plán rozvolnění, měli jsme velkou radost, že díky tomu budeme mít oslavu prvního titulu důstojnou. Sice není uvolněná celá kapacita, jen její polovina, ale i tak jsme za to hodně vděční,“ říká Šimíček. „Tým oblékne nádherné retro dresy, přivítáme atraktivního soupeře, lidé budou u toho moci být. Já věřím, že to bude velké a skvělé.“

Repliky historických dresů Ostravané v extralize obléknou počtvrté. Premiéru měli v únoru 2011, kdy klub slavil třicáté výročí mistrovského titulu z roku 1981. Tým kapitána Jiřího Burgera, s Viktorem Ujčíkem, Romanem Málkem, Petrem Vránou či Markem Malíkem oblékl červené dresy s modrým rytířem Vítkem v bílém kruhu. Kometu tehdy porazil 5:0, Ostravané v sezoně dokráčeli až do stříbrného finále proti Třinci.

Podruhé si Vítkovičtí připravili repliky historických dresů v lednu 2017. Extraliga slavila osmdesáté výročí prvního utkání celostátní hokejové soutěže (3. 1. 1937 hrály Vítkovice proti Spartě), Ostravané měli „svetry“ vínové barvy s nápisem SSKV. Soupeřem byla Plzeň, vyhrála 4:2.

Třetí retro zápas v Ostravě se hrál v prosinci 2018. Klub slavil 90 let od založení. Soupeřem byla Sparta (4:2), do hlediště dorazilo bezmála 9 000 diváků, před zápasem na ledovou plochu nastoupilo téměř 90 největších osobností historie klubu. Pod strop arény vystoupal dres Františka Černíka. Úspěch mezi fanoušky měla i povedená replika prvních hokejových dresů klubu - černý dres s bílým véčkem na hrudi a bílými pruhy na rukávech.

V pátek proti Kometě si Ostravané připomenou vůbec první mistrovský titul z roku 1952. Obléknou netradiční dres v červeno-žlutých barvách tehdejšího Sokola VŽKG. Dopátrat se přesné podoby dresů přitom nebylo zrovna jednoduché.

„Samozřejmě máme řadu fotografií, jenže ty jsou černobílé,“ vysvětluje klubový historik Zdeněk Janiurek. „Žádný z originálních dresů z roku 1952 se nedochoval, v archivu informace o barevné kombinaci či vzhledu nalezeny nebyly. Jediné, z čeho jsme mohli při přípravě replik dresů prvních vítkovických mistrů vycházet, byly vzpomínky pamětníků – pozdějších hráčů či soupeřů Vítkovic.“

Ty se však rozcházely. „Někteří říkali, že dresy byly červeno-žluté, druzí modro-žluté, jiní dokonce, že byly modro-šedé,“ usmívá se Janiurek. „Pomohla šťastná náhoda na jaře 2021. Velkou zásluhu na tom má Tomáš Kučera z Českých Budějovic, který objevil titulní stránku týdeníku Květy z prosince 1952. Na ní byla barevná – kolorovaná – fotografie z finálového zápasu z ledna 1952 mezi Vítkovicemi a ATK. Vítkovický útočník Oldřich Seiml na ní dává gól a je jednoznačně vidět, že dresy byly červeno-žlutě pruhované. A konečně jsme měli jasno.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE