ONLINE: Kometa hraje s Olomoucí o předkolo. Třinec proti Tygrům o čelo

Václav Varaďa může zamířit z Třince do Švýcarska • ČTK/Glück Dalibor

Nabitý program závěrečného týdne základní části Tipsport extraligy pokračuje. Brněnská Kometa po úterní výhře nad Plzní (4:3sn) nastupuje hned do další bitvy proti Olomouci o účast v předkole play off. Pro oba týmy jde o důležité body. Třinečtí Oceláři se na hřišti Liberce pokouší dorovnat na prvním místě Hradec Králové. Bílí Tygři pro změnu ještě chtějí uživit naději na přímý postup do čtvrtfinále. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.