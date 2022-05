Zlato, co oči nevypálí. Medaile Třince vzbudily rozruch, patina byl záměr

Na sociální síti Twitter sdílel fotku letošní a loňské zlaté medaile. K ní přidal Michal Kovařčík lakonický text: „To je tak, když se vám cena zlata za rok zvedne.“ Rozdíl mezi oběma nejcennějšími kovy je na první dobrou obrovský. Jedna medaile je opravdu typicky zlatá, blyštivá. Ta druhá, letošní, je naopak nezvykle tmavá.

„Nedostaly České Budějovice ty naše?“ ptal se pod příspěvkem ironicky obránce Marian Adámek, zda Motor nedopatřením nedostal místo svého bronzu zlato patřící Slezanům. Jihočeši kontrovali fotkou vlastní medaile, která je opravdu hnědě bronzová. Tedy taková, jaká má být.

„Na ledě si to ani neuvědomíte. Máte radost, mávají s vámi emoce. Když jsem ale přišel domů a položil medaili vedle ostatních zlatých, co mám, tak jsem se musel smát. Opravdu vypadá spíše jako bronzová. Zlatá barva na ní prakticky není, je úplně zaniklá ve tmavé,“ rozvádí pro Sport svůj komentář Kovařčík.

Nestěžuje si, věc bere s humorem. Stejně tak i ostatní Oceláři. Za pár let to pro ně

4 Tolik medailí získal s Oceláři Michal Kovařčík. Ve sbírce má stříbro z roku 2018, v posledních třech letech pak přidal tři zlata

bude úsměvná vzpomínka. Srovnání se zlatou plackou za vítězství před rokem se však stejně neubrání. „Ta z roku 2021 je přesně medaile, kterou chcete vyhrát! Celý rok dřete, makáte. Pak chcete dostat medaili, která vám leskem vypálí oči,“ směje se.

„Ta loňská je opravdu čistě zlatá, moc hezká medaile. Mám to štěstí, že už mám extraligové zlato potřetí. Když ale někdo vyhrál letos poprvé a dostal zrovna tuhle... Je to trochu smůla. Ne že by byla škaredá, že bych si jí cenil méně. To vůbec. Ale úplně povedená podle mě není,“ přiznává. Deník Sport požádal o vyjádření také svaz.

Kdo je zodpovědný za poslední podobu extraligových cenných kovů?

„Design medailí vybírá vedení soutěže z návrhů grafického studia dodavatele, společnosti Victoria Ag-Art. Pohár pro vítěze extraligy zůstává stejný, podoba medailí se stejně jako na olympiádách nebo světových šampionátech mění,“ odpovídá tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

A pokračuje: „V této sezoně byla zvolena varianta se záměrnou patinou, takže barvy jednotlivých sad nejsou klasické. Někomu se líbí více, někomu – zvláště letos, kdy vystupují z tradice – méně, to je při podobných artefaktech obvyklé. Symbolická hodnota medailí je v něčem jiném než v designu. Pro hráče, kteří mají podobných medailí více, nebo pro sběratele mohou být zajímavé právě tím, že nejsou obvyklé.“

S tím souhlasí taky Kovařčík. „Cenná je ta medaile úplně stejně jako ty ostatní. Všichni víme, co jsme pro její získání museli obětovat. Teď si ale chci nechat všechna tři zlata s Oceláři zarámovat. Ty dvě první si jsou podobné, obě lesklé, hezké. Tahle je ale vzhledem úplně mimo. S klukama jsme si dělali srandu, že ke stříbru z roku 2018 a těm zlatům máme teď i bronz a máme tak kompletní sadu,“ culí se pětadvacetiletý forvard, který bude od příští sezony i s bratrem Ondřejem působil ve finské lize v dresu Mikkelin Jukurit.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE