Jágr: Teď jsem důležitější jako majitel. Kdy bude hrát? Promluvil i o Frolíkovi

Při oficiální části tiskové konference jste říkal, že jste tři měsíce pořádně netrénoval a start nejspíš nestihnete. Můžete to nějak rozvést?

„Abych byl teď schopný jít hrát, na to nemám. To nedokážu. Nemám čas se stoprocentně připravit, abych byl schopný předvádět odpovídající výkony. Vnímám to tak, že teď jsem důležitější v roli majitele. Kdybych trávil čas trénováním, zanedbával bych věci, které jsou pro klub zásadní. Což by nebylo dobře.“

Tím pádem si ale necháte ujít úvodní buly v nově opravené hale…

„Nejsem blázen, abych si myslel, že v padesáti letech bez tréninku do toho půjdu a budu schopný konkurovat mladým, trénovaným hráčům. Ale věřím, že když potom dám pořádný čas tréninku, budu pořád schopný hrát důstojnou roli. Teď ho však prostě nemám. A když ano, musím ho použít na něco důležitějšího než můj hokej.“

Hrát ale chcete.

„Neříkám, že končím. Nechci končit. Jsou tam ještě milníky, které bych si rád splnil. Snad klapne Winter Classic, to by bylo důstojné rozloučení. Neříkám s celou kariérou, ale bylo by to velkolepé. Protože nikdy nevíte, co se může stát. Nebo bych si rád dal gól po padesátce. Pokud jde o novou halu, tak samozřejmě mám chuť si v ní zahrát! Protože ona je opravdu hezká.“

Co vás na ní fascinuje?

„Má zvláštní kouzlo, které se nedá ani popsat. Je to mix historie i současnosti. Nevěřím, že je v Česku podobná hala. Kdo má rád staré stadiony, přijde si na své. Stejně jako ten, kdo má radši komfort. Lidi, kteří na náš zimák byli zvyklí, budou překvapení. Už jenom to, že se střecha zvedla o čtyři pět metrů.“

Takže až se sezona rozběhne, budete mít větší čas i na svůj trénink?

„Uvidíme. Aktuálně prostě musím řešit jiné věci. Jsou jednání, na kterých musím být. Jde to pak snadněji, možná i líp dopadnou. Pak máme mládež. Dali jsme si za cíl ji zlepšit na úroveň, na které byla. Chceme ji zpátky nastartovat.“

Když jste klub jako majitel přebíral, tušil jste, že to bude tak náročné, že nebudete stíhat vlastní hraní?

„Nevěděl jsem, co všechno to vyžaduje. Na druhou stranu věřím tomu, že kdybych měl jenom hokej, soustředil se na něj a dávalo by mi smysl být pořád dobrý, dokážu se připravit. Talent jsem díky bohu dostal, svaly pořád jsou. Jde o to znovu to nastartovat a získat nějakou motivaci.“

Znáte svoje tělo, takže jak dlouho vám může trvat, až se vrhnete do tréninku, se dostat zpátky do herního naladění?

„Nemyslím si, že to zabere až tolik času. Je důležité shodit nějakou váhu, protože těžko můžu hrát se 120 kily. To jsem dělal v první lize, ale v extralize, navíc v mých letech, se to nedá. Člověk musí upravit jídelníček, obětovat se. Hlavní je každopádně trénink. Nemám problém to napálit, a jít si za tím z voleje, jenže v tom případě hrozí zranění, protože svaly na momentální zátěž nejsou připravené. Můžu vydržet dva tři týdny, ale pak se zraním. Dám tomu čas, ale věřím, že v listopadu nebo v prosinci bych možná mohl pomoct na ledě. A věřím, že ještě pomůžu.“

Kladno je pro vás srdeční záležitost, ale titul jste s ním ještě nevyhrál. Stihnete to ještě? Nebo jaké máte ambice?

„Každý sportovec má nejvyšší cíle, i když realita je jinde. Kdybych řekl můj cíl do sezony, tak 99 procent lidí se mi bude smát. Ale to není důležitý. Hlavní je, že máš vnitřní pocit, že jsi pro to udělal maximum. Já věřím, že budeme hrát důstojnou roli. Je tady jedna důležitá věc.“

Jaká?

„Dal jsem si jako cíl, že na rozdíl od minulých let bude drtivá většina hráčů podepsaná na více než jen rok. Na dva až tři. Vycítili jsme, že byl najednou velký rozdíl, když tým začal šlapat jako tým. Nikdo nekoukal na svoje vlastní statistiky a na to, kde bude hrát příští sezonu. Dá se říct, že po dlouhé době devadesát procent hráčů má delší kontrakt.“

Kromě 39letého kapitána Tomáše Plekance, že?

„Jasně. Tomu ani nemůžeme dát delší, kdo ví, jestli by to dal.“ (smích)

Kdyby nebyla válka na Ukrajině, myslíte si, že byste zlanařil dva lotyšské obránce? Ti by nejspíš asi zakotvili v KHL…

„Byl by to určitě problém. Ale na druhou stranu musím říct, že jsem čekal, že trh bude lepší, že bude daleko větší nabídka hráčů z KHL. Ale naopak to bylo ještě těžší než před rokem. Sám nevím, z jakého důvodu. Bylo mi řečeno, že v Americe vznikly tři nové týmy, navíc mužstva z NHL podepisují více hráčů na dvoucestné kontrakty. Takže kdo je na hraně, čeká na šanci, než aby šel zkusit štěstí do Evropy. Co si budeme namlouvat, spousta hráčů, kteří neměli v zámoří jisté místo, brali českou ligu nebo konkrétně nás Kladno jako přestupní stanici do KHL. Tohle teď skončilo. Spousta hráčů čeká do poslední chvíle, aby podepsali kontrakty v NHL.“

Co říkáte na dvojici obránců Oskars Cibulskis a Kristaps Sotnieks?

„Dřív jsme spíš vsázeli na Kanaďany, letos jsou to Lotyši. Mají zkušenosti z KHL i nároďáku. Neviděl jsem je hrát naživo, ale nevěřím, že by byli špatní hráči, když jeden odehrál osm světových šampionátů a druhý dokonce třináct. Zkušenosti mají, navíc proti těm nejlepším hráčům.“

Jak moc pomůže Kladnu návrat domů?

„Sezona v Chomutově byla složitá. Neměli jsme domov a podporu svých fanoušků, i když za námi jezdili. Dá se říct, že i kvůli cestování jsme všechny zápasy hráli venku a na větším hřišti, než jsme zvyklí. Když se na to díváš selským rozumem, tak bychom teď měli být lepší. Ale uvidíme, jaká bude realita.“

Na zimním stadionu jste vyrůstal, nevzala vám jeho rekonstrukce trochu vašeho já?

„Chápu, že všechno jde dopředu, fanoušci a všichni lidi jsou náročnější a chtějí mít komfort. Podívej se, co udělá komfort v O2 areně. Lidi si to jdou užít, ne vyloženě fandit. NHL má takové haly všechny, my jen O2 arenu. Lidi jdou na koncert nebo hokej do O2 areny si ho užít. Nevěřím, že kdyby stejný zpěvák vystupoval v jiné hale nebo se hrál hokej jinde, lidi by přišli.“

Stařičký kladenský stadion byl o něčem jiném…

„Zimák na Kladně opravdu byl pro tvrdé povahy. Pro nás hokejisty to bylo jedině dobře, protože k nám nikdo nechtěl jezdit a v tvrdých podmínkách navíc vyrůstají lepší lidé i lepší sportovci. Na druhou stranu, když byl prosinec nebo leden, já bych na ten stadion nešel dvě tři hodiny sedět. (smích) Tam bych nešel ani na NHL, protože tam byla opravdu zima. To už je ale za námi. Viděl jsem spoustu krásných hal, jenže ta naše má opravdu něco do sebe. Má jiný nádech než ostatní arény.“

Jak moc vás těší, že trenérský štáb doplnil Otakar Vejvoda, někdejší slavný útočník a člen úderné letky s Procházkou a Paterou?

„Ota je kladenská legenda. Vyrůstali jsme spolu, chodili do školy, známe se fakt dlouho. Nabral spoustu zkušeností ve švédském hokeji, který jednu dobu určoval evropský trend. Věřím, že do našeho týmu přinese své zkušenosti.“

Dalo vám práci ho přesvědčit k návratu?

„Ani ne, sám se chtěl vrátit. Přál si to. Je na něm vidět, že Kladno má v srdci, bydlí tady rodiče.“

Jak těžké se bylo vypořádat s tím, že v klubu poté, co jste se udrželi v extralize, skončil dlouholetý kouč a sportovní manažer David Čermák?

„Bylo to hodně narychlo, oznámil mi to vlastně den po skončení sezony. Dávali jsme spolu dohromady tým pro novou, podepisovali jsme hráče, a najednou jsem nikoho neměl. Třeba ani kontakty na agenty. Protože on to všechno předjednával, já vyřizoval až finální kontrakty. Jirka Burger ale jeho agendu převzal, skvěle se s tím popral. Není to nic proti Davidu Čermákovi. Dostal šanci a šel zkusit něco jiného. Spíš to v daný moment bylo těžké a nečekané.“

Mrzí vás, že si Rytíře při návratu do extraligy nevybral kladenský odchovanec Michael Frolík, který zamířil do Liberce?

„Tradice nebo legenda, že se hráči vrací zpátky do svých mateřských klubů, je dávno pryč. Pro ně už to není tak důležité. Spousta hráčů narozených na Kladně navíc žije v Praze. Výjimka byl David Krejčí, který řekl, že jednou chce hrát za Olomouc, protože jí fandil odjakživa. Nebo Pleky, který tady chce být a cítí to tak, že Kladno je jeho klub. Nikomu nic nevyčítám, je to každého rozhodnutí. Protože to, že ses někde naučil hrát hokej nebo jsi tam vyrůstal, ještě neznamená, že tam musíš skončit i svůj hokejový život. To vůbec ne. My jsme spokojení s týmem, který máme.“

