Najman zadřel Motor hattrickem, těžil z kouzel hvězdy: To by dal i sněhulák

V kabině Bruslařů je aktuálně společně s parťákem Pavlem Kousalem nejdéle sloužícím hráčem. Ondřej Najman letos načal už svou šestou sezonu v Mladé Boleslavi. Rok od roku se drápe nahoru, v posledních třech ročnících se dostal vždy přes 20 bodů. Nyní by mohl vyšplhat ještě výše, na křídlo své formace totiž dostal hvězdného Pontuse Aberga.

V prvních dvou duelech vyšel jejich útok ještě naprázdno, vše odšpuntovali až v pátek proti Motoru: Najman 3+0, Aberg 0+3, Kousal 0+2. „Potřebovali jsme to, trochu jsme byli pod dekou. Moc se nám nedařilo ani herně. Takže jsme rádi, že jsme to teď prolomili. Doufám, že na to navážeme. Nechceme hrát nahoru dolů, jeden zápas dobře a pak tři špatně,“ uvedl Najman.

První gól slavil po nezištném Abergově přenechání puku na brankovišti. Druhý přidal v přesilovce opět po bravurním pasu švédského parťáka. A třetí kotouč procpal za záda Dominika Hrachoviny po dorážce. První extraligový hattrick byl na světě! „Je to hezký. Ještě když jsme vyhráli, tak je to ještě lepší,“ usmíval se trochu nesměle vnuk slavného trenéra Josefa Augusty.

Na led přilétlo z hlediště i pár čepic, celý stadion s kotlem fanoušků skandoval jeho jméno. Pro Najmana dosud nepoznané situace. „Krásný, super!“ sypal ze sebe superlativa. „Pontus mi to tam vždycky naservíroval do prázdné, takže tam by to dal asi i sněhulák. Ale stejně jsem za to hrozně rád,“ dodal.

Vzpomínky na poslední hattrick musel trochu v hlavě dolovat, ale našel. „To bylo tak sedm let zpátky, ještě v juniorce. Vím, že proti Litvínovu jsem jeden dal. Ale od té doby jsem tomu nebyl ani blízko,“ přidal se smíchem. Teď na Najmana už v kabině čeká pokuta, ale… „Nějaký pokutový řád tam je, ale já jsem pokladník, tak si to možná trochu upravím podle sebe,“ zasmál se útočník, který před sezonou dostal nově na dres áčko pro zástupce kapitána.

Vedle něj se v pátek celé extralize naplno ukázal um Pontuse Aberga, který si v roce 2016 zahrál dokonce finále Stanley Cupu. „Je to úžasný hokejista, dneska jste to asi viděli. Vidí to, je hrozně šikovný na puku, rychlý bruslař. Samozřejmě si to ještě musí trochu sednout, což bylo vidět v prvních dvou zápasech. Podle mě to je lepší a lepší. Doufám, že to půjde takhle vzestupnou tendencí nahoru,“ chválil si souhru se švédským útočníkem.

Mladá Boleslav slavila druhé domácí vítězství v sezoně. Po přejetí Sparty před týdnem zadřela i zatím suverénní Motor. „Proti Spartě jsme předvedli lepší výkon. Dneska jsme měli hodně nepřesností, měli jsme i štěstí, že nás Novotňák (brankář Filip Novotný) podržel, taky nás párkrát zachránily tyčky. Ale jsme rádi, že jsme vyhráli. Parádně, výsledek je super,“ hodnotil Najman.

Naopak Motor kousal první porážku, vinou skóre se dokonce propadl na druhé místo za v pátek nehrající Olomouc. Trenér Jaroslav Modrý nesl těžce některé výroky rozhodčích. „Jak bych začal, abych nedostal nějakou pokutu…“ řekl na úvod tiskové konference. „Dobrý večer, měli jsme dobrý vstup do utkání. Pak se staly nějaké věci, které nemůžeme kontrolovat, ovlivnily začátek utkání. Pak zase musíme říct, že Boleslav byla v důležitých momentech utkání efektivnější, produktivnější a nasázela nám tam pět gólů. Kluci bojovali, pracovali, ale tohle je realita.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:37. J. Stránský, 15:07. O. Najman, 33:19. O. Najman, 46:19. O. Najman, 52:35. Šťastný Hosté: 22:17. Hanzl Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – Lunter, Fořt, J. Stránský – P. Kousal, O. Najman, Åberg – M. Beránek, Bičevskis, Eberle. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Štencel, Vráblík, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík, Kachyňa, L. Doudera – Přikryl, Pech, Gulaš – Dzierkals, Hanzl, Karabáček – Strnad, Toman, Valský – Tomeček, Vopelka, Doležal. Rozhodčí Pilný, Šindel – Ondráček, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

