Plzeňský střelec Rekonen: Nemůžu být šťastný, když pořád prohráváme

Tleskalo se i v kabině poražených. Plzeň zahrála proti Spartě svůj zatím nejlepší zápas. Aleksi Rekonen předvedl, proč do týmu přišel, v závěru dostal Indiány dvakrát na dostřel. Svou první trefu taky divoce oslavil, ale po utkání se tvářil vážně. „Nemůžu být šťastný, když se týmu nedaří. Snad se to brzy obrátí,“ pravil finský útočník.

Dal jste zatím třetinu gólů Plzně, proti Spartě dva. Jste šťastný?

„Nemůžu být šťastný, když celou dobu prohráváme. Ale snad se to brzy obrátí a začneme si připisovat body. Nemůžu být šťastný, když se týmu nedaří. To je nejdůležitější.“

Ale zejména po vašem prvním gólu bylo vidět, jak to z vás spadlo. Hodně od plic jste si zařval, nebylo to jen zdvižení ruky…

„Oslavuju kolikrát dost divoce. Je to můj styl. Možná to týmu pomůže, možná ne, ale tohle jsem já. Jsem rád, že dostávám šanci v elitní lajně. Když dostanete větší icetime, můžete se na ledě víc projevit, věříte si. Snažím se to vracet a hrát, jak nejlíp dovedu, aby to vydrželo.“

Pozvednou vám trefy sebevědomí?

„Dávat góly je moje role, důležitá součást mé hry. Hráli jsme dobře přesilovku a dneska v ní taky skórovali. Ale pořád máme hodně co zlepšovat.“

Byli jste zatím nejblíž lepšímu výsledku. Myslíte, že výkon proti Spartě je dobré znamení?

„Po výměně trenérů se snažíme hrát jednoduše, trošku jsme se našli, zvykáme si čím dál líp na náš systém. Doufejme, že budeme dávat víc gólů a budeme pevnější v obraně, abychom nedostávali moc branek.“

Změnila se příchodem nových trenérů atmosféra nebo i něco jiného?

„Není v tom žádné kouzlo, je to především o tvrdé práci. O střetech jednoho proti jednomu, o tom se co nejvíc soustředit na souboje. Když je budeme víc vyhrávat, budeme mít taky víc šancí. Od toho se musíme odrazit a pak můžeme myslet na úspěch.“

Je hodně těžké zachovávat klid, když nemáte pořád žádný bod?

„Každý na to myslí, je to opravdu těžké. Každý den máme porady, probíráme to, taky hodně trénujeme. Ale zachovat si čerstvou mysl je taky hodně důležité, abychom konečně začali vyhrávat zápasy. Tým zůstává pozitivní, řekl bych. I když nula po čtyřech utkáních není nic radostného.“

