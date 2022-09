Kodýtek po derby: Bylo na čase! Góly odčinil chybu a Plzeň konečně uspěla

Na tohle čekali Indiáni jak na smilování. „Je to obrovská úleva pro všechny. Jak pro tým tak fanoušky. Už jsme to potřebovali, bylo na čase,“ sypal ze sebe Petr Kodýtek, který udeřil rovněž dvakrát. „Když jsme prohrávali o gól a třikrát dotahovali, celý tým pořád věděl, že na to máme. Věřili jsme, že tentokrát se to může zlomit. Celý zápas jsme bojovali, ale až ve třetí třetině se rozhodlo,“ povídal.

I trenéři se oblékli do tepláků. Odložili saka a vzali si mikiny. Přinesly jim štěstí, ovšem dlouho to s týmem Škodovky nevypadalo dobře. Puky odskakovaly, přihrávky často nenacházely cíl. V 5. minutě právě Kodýtek poslal puk za vlastní bránu, kde nestál nikdo ze spoluhráčů, zato tam číhal karlovarský Tomáš Vondráček. Nabil Davidu Bernadovi a Energie poprvé vedla.

„Všichni viděli, že jsem to zavinil já. Měl jsem puk v rohu, blbě přihrál a byl z toho gól. Najednou bylo všechno strašně rychlé. Beru to na sebe, ale spíš mě to nakoplo a doufám, že jsem to trošku odčinil,“ vracel se Kodýtek.

Sám pak dvakrát zasáhl na opačné straně. Nejprve ránou z otočky poprvé vyrovnal, podruhé se mu to povedlo v oslabení, kdy ho vysunul Petr Zámorský. Pronikl do pásma, položil si beka Lukáše Pulpána a posléze i brankáře Štěpána Lukeše. „Po prvním gólu jsem se uvolnil, chtěl si dovolit co nejvíc a vyšlo to. Jel jsem sám, jeden na jednoho, naznačil, on mi to sežral a pak i gólman. Dával jsem do prázdné brány,“ popisoval Kodýtek.

První dva zářezy si udělal Blomstrand, který byl předchozí čtyři kola nulový. Ale hodně důležitý byl už gól Kryštofa Hrabíka, který dorážel 18 sekund před koncem druhé části po nástřelu Aleksiho Rekonena. Ten se za Plzeň trefil už potřetí při pátém gólu, Hrabík končil zápas s bilancí 1+3.

„Bylo to kruté. Dlouho to pro nás vypadalo dobře, třikrát jsme šli do vedení. Zápas se lámal právě za stavu 3:2 pro nás. Kdybychom dali čtvrtý gól, dotáhli bychom to. Po čtvrté brance Plzně jsme naopak otevřeli hru. Těžko to koušeme,“ přiznal trenér hostů David Bruk.

Plzeň - Karlovy Vary: Domácím zachránila vedení tyčka, poté tygřím skokem Pavlát Video se připravuje ...

Plzeň podržel Dominik Pavlát. Ve 25. minutě sice nestihl dojet puk dřív než Vondráček a kapitán Karlových Varů zavěsil třetí puk do jeho sítě, o něco později však po předávce Martina Kohouta s Jiřím Černochem v situaci dva na jednoho předvedl zákrok kola a ještě za stavu 4:3 předvedl tygří skok po Bernadově ráně.

