ANALÝZA: Posila Dynama Čerešňák. S ním na ledě Pardubice dominují

Pardubice právem patří mezi největší aspiranty na mistra extraligy poté, co Dynamo do svých řad přivedlo v létě hned několik zvučných posil. Jednou z největších předností by měla být silná obrana, když v jednom páru nastupuje Peter Čerešňák, ve druhém pak Jan Košťálek, jeden z dalších nejlepších beků celé soutěže.

Trenér Radim Rulík se rozhodl Čerešňáka spojit s Davidem Musilem, aby ke Košťálkovi přiřadil Dvořáka. Zatím se tyto páry jeví jako více než dobré. S oběma totiž Dynamo pravidelně na ledě dominovalo v úvodních pěti zápasech nové sezony.

Vynikající začátek Čerešňáka

Devětadvacetiletý zadák se ihned stal nejvytěžovanějším hráče Pardubic, když v průměru odehrál 23:25 minut na zápas. V celé extralize pak na ledě ještě více času tráví už jen šest jiných hráčů.

Už to je nemalým důkazem toho, jak moc nepostradatelným článkem Peter Čerešňák je pro trenéra Rulíka. A s naprostou jistotou lze konstatovat, že slovenský zadák zatím důvěru kouči splácí více než na výbornou!

V pěti utkáních Čerešňák zaznamenal hned čtyři body, když vstřelil jednu branku a na další tři asistoval. Všechny přihrávky pak posbíral při hře 5-proti-5. Žádný jiný obránce v celé extralize v této herní situaci doposud nenasbíral více bodů.

Dominance

Kanadské body nám avšak často neřeknou, jaké výkony daný hráč vlastně podává. Na ledě se totiž v průběhu utkání odehraje hned několik dalších situací, které mají na konečný výsledek také jistý vliv. V případě Čerešňáka ale nepřijde žádná kritika, ba naopak ještě další pochvala.

Když byl totiž Peter Čerešňák na ledě, Dynamo své soupeře pravidelně přehrávalo. A to nemálo!

Vysvětlivka: poměr očekávaných gólů značí to, zda měl tým s hráčem na ledě větší šance ke skórování než soupeř, nebo naopak. Pokud je hodnota na 50 %, znamená to, že oba týmy měly totožné šance ke skórování.

Žádný jiný obránce Pardubic nevykazuje po 5. kole lepší hodnotu v poměru očekávaných gólů (xGF%) než právě Peter Čerešňák. A mít v této kategorii číslo 71 % značí naprostou dominanci. S dalšími zápasy lze sice očekávat, že hodnota bude pomalu klesat, ovšem pokud si slovenský zadák dokáže udržet podobné výkony po celou sezonu, mohla by zůstat na 60 či více procentech. A to je číslo, které mívají opravdu jen ti nejlepší, nejdominantnější hráči v dané soutěži.

Obrovským pozitivem pro Radima Rulíka a jeho tým je pochopitelně také vynikající Čerešňákův vliv na své spoluhráče. A to jak do ofenzivy, tak i do defenzivy. V obou směrech vykazuje rodák z Trenčína pozitivní hodnoty.

S plusovým číslem 17 % je pak opět nejlepší mezi všemi zadáky Východočechů. V praxi to znamená, že jakmile je Čerešňák na ledě, Pardubice hrají mnohem dominantnější hokej než bez něj.

A to zkrátka stručně a jasně jen potvrzuje, jak vynikajícím obráncem 29letý hokejista je. K tomu velmi dobré výkony předvádí také Jan Košťálek. Pokud by oběma podobná výkonnost vydržela po celou sezonu, Dynamo bude podle očekávání útočit na Masarykův pohár.

