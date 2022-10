Brno s taktikou šéfa Zábranského? Je to rukopis shora, tvrdí hradecký Lev

Jak z bídy ven? Kometa sáhla k několika staronovým tahům. Na první přesilovku chodilo pět útočníků, v bráně vzpomínal na své nejlepší časy Marek Čiliak a duo Holík-Zaťovič bylo při hře pět na pět roztrženo. Výsledek se dostavil, o zlepšení hry však úplně mluvit nelze. „Konečně jsme předvedli výkon, za který se doma nemusíme stydět. Byla tam nesmírná bojovnost. Řekli jsme si, že budeme hrát takový play off hokej a hráči to dodrželi až do konce,“ cenil si vítězný kouč Martin Pešout.

Domácí tři body vyloženě urvali, vykutali zpod tlaku protivníka. Na přímé střely prohráli 17:54! „Myslím, že tohle je rukopis shora. Ne toho trenéra na střídačce,“ narážel Jakub Lev na strategii Brna, za níž viděl majitele klubu a příležitostného kouče Libora Zábranského. „Působil jsem tady, takže vím, jak to funguje. Sedlo jim to a zahráli to, co potřebovali. Dali první gól a začali bránit.“

Je fakt, že přesilovka s pěti forvardy je něco, co používal na střídačce Zábranský. Martin Pešout tuhle „fintu“ během štace v Karlových Varech v repertoáru standardně neměl. Každopádně jedna kombinace domácím vyšla parádně, vzešel z ní Horkého zásah na 2:0.

Hradecká značka hlásí jeden útok minus. Nejproduktivnější hráč Nikita Ščerbak už je pryč, Rusovi nebyla prodloužena víza. „Výborný hokejista, bude nám hodně chybět,“ věděl Lev. „Za Nikitu hledáme náhradu, ale není to jednoduché. Na trhu není tolik hráčů,“ poznamenal trenér Tomáš Martinec. V Brně chyběli například i sourozenci Klímové – Kelly a Kevin. Jeden je zraněný, druhý nemocný.

Byť byli hosté schopni dlouhé vteřiny svírat soka před bránou a na Čiliaka posílali jeden puk za druhým, neujalo se nic. „Rozhodla naše neproduktivita,“ hlesl Lev. „Z padesáti střel jsme nebyli schopní překonat Marka, který předvedl fantastický výkon. Furt jsme bušili, doufali. Ale byl to ten den, kdy máte prázdnou bránu, a puk skočí do rohu. Na hře nic měnit nebudeme, jen musíme zlepšit zakončení,“ tvrdil.

Hlavně poslední minuta druhé třetiny byla výmluvná. Domácí pětka se ve svém pásmu úplně zavařila, Tomáš Vincour navíc obětavě bránil bez hokejky. Pasivní obrana versus agresivní ofenziva trvala až do předělové sirény. Bez gólového efektu pro Mountfield HK. Tohle byly chvíle, kdy Čiliak vytáhl ty nejdůležitější zákroky. Po čtyřiceti minutách to bylo na střely 15:38 a stav 3:0. „Nemůžeme hrát s Hradcem nahoru dolů, na to ještě nejsme připraveni,“ vysvětloval trenér Pešout.

Že hokej nemá logiku? Ale má. Hraje se prostě na góly a ty sázela Pešoutova družina. Svůj šestý v ročníku trefil v perfektně sehrané přesilové hře Luboš Horký, na využití mu stačilo osm vteřin. Jako první zavěsil nenápadným pokusem od mantinelu sváteční střelec Michal Gulaši. Zato Hradci nepomohly ani dva pokusy o power play, první už v 53. minutě.

„Kdybychom hráli do půlnoci a celou třetinu v šesti, tak gól nedáme,“ okomentoval zmar Martinec. „Kometa byla efektivní. My jsme odvedli spoustu dobré práce, ale selhali jsme v zakončení. Čiliak byl samozřejmě vynikající, ale můžeme si za to sami. Chtěli jsme vstřelit gól do poslední chvíle a nastartovat tým na další zápas. Když neproměníme šance, je to stejné jako když po chybách inkasujeme,“ doplnil.

Vítězům pomohla nová finská posila. Třiatřicetiletý centr Tomi Sallinen nijak nevyčníval. Hra Komety mu to ani neumožnila. V první třetině nedotáhl krátké sólo, bekhendem poslal puk vedle tyčky. Ve druhé vyhrál buly před Zaťovičovou trefou a zapsal si druhou asistenci. Kouč ho stavěl na oslabení i na druhou přesilovku. A postupně od něj získával přínos pro tým. „Máme zraněné dva centry Strömberga a Süsse. Jsem strašně rád, že na to vedení zareagovalo a přišel zkušený hráč, který nám pomohl. Zase jsme měli kompaktnost, kterou jsme v předchozích zápasech postrádali,“ ulevil si Pešout.

Zároveň však přišel o dalšího klíčového zadáka, do nemocnice odjel po utkání Marek Ďaloga. „Nekonečný příběh,“ povzdechl si brněnský trenér po důležité výhře bez obdržené branky. Za tím hledejme primárně Čiliaka. „Čilo byl neuvěřitelný, ale vždycky to takto vyjít nemusí. Střely musíme hodně stáhnout dolů,“ uvědomil si brněnský útočník Luboš Horký, se sedmi trefami nejlepší střelec extraligy.

