Radilův koncert a Dynamo je první. Pořád je na čem pracovat, velí Rulík

Pardubice umí otáčet zápasy, mít solidní koncovky. Ale teď poprvé soupeře zválcovaly, tam a zase zpátky. Odnesly to České Budějovice, které hučí do porážkové díry. Kanonáda Dynama 6:1 pro ně znamená čtvrtý nezdar v řadě. A vítězná parta? Vyskočila na první místo. Válel Lukáš Radil, připsal si tři body (2+1) a hlavně dokázal soupeře vozit na zádech jak na pouti. „Musím pochválit kluky, mám vedle sebe skvělé spoluhráče,“ jen se pak skromně usmíval.

Padala vám brada. Co ještě Lukáš Radil dovede? V jednu chvíli si od brankové čáry nahodil puk vzduchem přes hokejku brankáře, že ho pak na zadní tyči doklepne do sítě. Jan Strmeň tam stačil vytáhnout ještě beton, paráda nevyšla. Ale Radil válel a Pardubice taky. Sice zase prohrávaly, ale rozkývaly se k sladkému triumfu.

„Říkali jsme si, že to bude hratelný,“ popisoval kouč Motoru Jaroslav Modrý dojmy z rychle nabitého náskoku ve 2. minutě. „Ale oni ti kluci přidávali a přidávali, my už s nimi nestíhali. Dělali jsme plno chyb, prohrávali osobní souboje. Nepodali jsme dobrý výkon,“ zakroutil hlavou.

Čtyři pardubické góly ze šesti měla na svědomí první formace, ve které stále chybí Tomáš Hyka. Robert Kousal ale do ni taky sedí, s Radilem nastupoval už v mládeži, Tomáš Zohorna k nim ladí taky. Takže? Ťuk od mantinelu a hurá na zteč. Už se na vás valí, když je nezarazíte v přechodu do pásma. Zohorna kroutil hlavou, nesměle se usmíval po trefě na 4:1. Něco ve stylu: „Já za to fakt nemůžu.“

Pátý gól nachystal Kousal pro Radila. Většinou je to naopak, křídlo s číslem 69 krouží, zasekává, vymýšlí a hledá. Teď se gól vymýšlel pro něj. Kousal zabrzdil na pravém mantinelu, vyhlížel ideální chvíli, až si parťák najede. Radil přisvištěl, rychle puk hodil pod horní tyč.

Jeho hokej vypadá hrozně jednoduše, jako kdyby přemýšlel rychleji než ostatní. Ani byste neřekli, že šlo o jeho první gól v sezoně. „Nehledali mě jen tenhle zápas, oni to dělali už nějaké tři čtyři dozadu. Musím jim poděkovat. Mám vedle sebe skvělé spoluhráče,“ usmál se.

„Nějaká chemie tam je, s klukama se známe strašně dlouho. Myslím, že to bylo vidět a doufám, že všechno budeme ještě rozvíjet,“ popisoval souhru s Kousalem a Zohornou. „Tomáš Hyka teď nehraje, ale když to tak sleduju? Z našeho týmu je to asi nejlepší hokejista. Celkově je sestava tak nabitá, že byste dokázali hrát úplně se všemi,“ přidal.

Pardubický kouč Radim Rulík chválil, jak se tým rozhýbal a co pak předváděl. Ale i když Dynamo skočilo na první místo, pár vrásek taky má: „Pořád je na čem pracovat.“

Předně? Začátky. Tak nějak se stává tradicí, že Pardubice prohrávají. „Hráči si toho jsou vědomi, padlo to od nich po zápase hned v kabině, za což jsem rád,“ pokýval hlavou Rulík. A dál přesilovky. Ve hře 5 na 5 vypadá Dynamo nebezpečněji, než když dostane výhodu. „Máme tady kvalitu. Je třeba se ještě víc sehrát, aby všechno bylo jednodušší, rychlejší a jakmile přijdou střely z voleje a kombinace se urychlí, dostaneme se do toho. Téma to samozřejmě je,“ dodal kouč.

Motor v Pardubicích natáhl svoji šňůru porážek na čtyři. Po třech zápasech se konečně radoval z gólu ve hře 5 na 5, vedl 1:0. Ale tam výčet kladných bodů taky končí. Bombasticky extraligu odpálil třemi maximálními zisky v řadě, jenže teď drncá po poli a nedovede trefit na silnici. „Sezona je pořád mladá, ale musíme s tím pracovat. Kluci si hledají identitu, máme jich tady dost nových, hledají si prostor v týmu. My je taky poznáváme,“ rozvedl své hodnocení Modrý.

A přidal ještě jednu urgentní výzvu: „Musíme si vzít pracovní boty, helmy a jít makat, ať jsme připraveni na každé střídání a každý osobní souboj. Nejde hrát pasivně, v téhle soutěži rozhodně ne. Je hrozně vyrovnaná. Jakmile jsi na patách a ne na špičkách a neraguješ na hru? Všude jsi o setinu později a tohle je náš problém.“ V Pardubicích jeho sestava schytala lekci.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:30. R. Kousal, 27:09. Paulovič, 28:40. T. Dvořák, 40:43. Zohorna, 45:21. Radil, 53:05. Poulíček Hosté: 01:42. Hovorka Sestavy Domácí: Will (Frodl) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála – Radil, Zohorna, R. Kousal – Cienciala, A. Musil, Říčka – Paulovič, Poulíček, Koffer – Matýs, Rákos, Urban – Rouha. Hosté: Hrachovina (29. Strmeň) – Vráblík, Štencel, Hovorka, Marcel, Kachyňa, Bindulis, Šedivý – Gulaš, Pech, Dzierkals – Valský, Hanzl, Strnad – Tomeček, Toman, Doležal – Karabáček, Koláček, Přikryl. Rozhodčí Jan Hribik, Tomáš Horák – David Klouček, Milan Kis Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8061 diváků