Kladenská bída zavání historickým počinem. Takhle to dál nejde, ví Beran

Nula, nula, nula. Ještě jedna a hokejové Kladno si zakoleduje o rekord, o nějž nikdo nestojí a taky se těžko překonává. O co jde? Rytíři nejen že prohráli čtyři extraligová utkání v řadě, ale ve třech posledních netrefili cíl. Celkem jsou na suchu přes 223 minut. „Hodil by se teď jakýkoli gól, nohou, rukou, čímkoli, hlavně když bude platit,“ dá se snad na modlení útočník Matěj Beran. V Kladnu nyní nejschopnější, ovšem i on je součástí suchého a hluchého října.

V Karlových Varech by se dozajista nezlobili, kdyby jim momentální tabulkový soused přepsal a převzal stávající rekord v minutáži bez vstřeleného gólu. Nezáviděníhodný údaj pochází z ročníku 2016/17, kdy Energie marně dobývala soupeřovo území bezmála 288 minut. Kladnu schází k překonání 64 minut a 26 sekund.

Ale je tu ještě jeden zápis v ohrožení. Klubový ze sezony 2013/14, kdy Středočeši neprostřelili brankáře 254 minut. O tohle už půjde v pátečním domácím duelu se Spartou.

Pro připomenutí: Rytíři naposledy padli v Olomouci 0:3, předtím doma s Plzní 0:4 a stejně se jim vedlo v Mladé Boleslavi. Více než 43 „zbytečných“ minut si pak nesou z partie s Třincem (1:2). Dohromady tedy 223:32.

Samo sebou, že největším nepřítelem hráčů Kladna je nyní hlava, jejíž nastavení tlačí sebedůvěru do nížin. „Hlava dělá celý výkon,“ ví Matěj Beran. Podle jeho názoru není problém ve slabé aktivitě nebo nedostatečné dřině osazenstva kabiny. „Jsem přesvědčený, že pracujeme všichni tvrdě a na sto procent. Musíme v tom pokračovat a věřit, že se to zlomí. Nedomnívám se, že to v tomhle duchu může pořád pokračovat. Pokud budeme dělat důrazně a trpělivě správné věci, jsem si jistý, že se to rychle otočí,“ doufá osmadvacetiletý Beran.

Na úsvitu sezony si vedl znamenitě, ve čtyřech utkáních napálil pět gólů a najel na životní ročník. Nyní je dílkem společného soužení. „Všichni jsme se střelecky zastavili, ale tady nejde o osobní mety, musíme začít sbírat týmové body, to je ze všeho nejdůležitější,“ zdůrazňuje.

Kde hledat počátek mizerné koncovky? Podle všeho ve smolné domácí porážce s Třincem (1:2) před dvěma týdny. „Začalo to prohrou v utkání, kde jsme byli lepší. Pak jsme jeli do Bolky, kde to z naší strany byl nejhorší zápas. Plzeň jsme pak přestříleli zhruba 30:15, ale tam se už naplno projevil náš zmar v koncovce,“ rekapituluje Beran. „Nic se nám tam neodrazí. Ale to k hokeji patří. Úkolem nás všech je chodit do brány, puk tam dorvat. My nejsme tým, který si to může dávat do prázdné, na takové akce momentálně nemáme. Hodil by se teď jakýkoli gól, nohou, rukou, čímkoli, hlavně když bude platit…“

V takových případech může jedna jediná trefa vše vrátit do správných kolejí. Kdejaká šmudla. Klidně v přesilovce, v disciplíně, která Kladnu také naráz zhasla. „Dlouho jsme nedali gól normálně ani v přesilovce, trefujeme tyčky, břevna… Z čeho nám to na začátku sezony padalo, to nám teď lítá jinam. Jak říkám, otočit to můžeme leda tvrdou prací. Takhle to fakt dál nejde…“

