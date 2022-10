Další krádež, Vary slavily dechovkou. Přepracovali nás, štvalo Kváču

Když 74 vteřin před koncem třetího dějství liberecký Jan Ordoš dorval puk do karlovarské klece, nálepka remízového krále se zdála být na čas stržena. Zvlášť když hosté neuspěli s tzv. trenérskou výzvou a šli do čtyř. Jenže při hře bez gólmana Tomáš Bartejs (59:27) zařídil večerní nastavení, pro Bílé Tygry deváté v sezoně! V nájezdech hosté stvrdili lepší momentální náladu a v rámci 11. extraligového kola slavili skóre 4:3.

Západočeši disponují jedním z nejmenších rozpočtů, pokud ne vůbec nejmenším v extralize. Ale co se týká rvavosti a obětavosti, patří k absolutní špičce. Především na venkovních kluzištích, kde obrali samé věhlasné týmy: Spartu (5:4p), Třinec (2:1), Mladou Boleslav (1:0), Pardubice (4:2) a teď i Liberec.

Ne náhodou jsou v tabulce výjezdových střetnutí druzí a jen o skóre za Vítkovicemi.

Neuhnou a věří až do konce. Nenechají se jen tak položit. Jako v úterý večer, kdy třikrát dotahovali, vydolovali prodloužení a nakonec zlaté dva body. Za neumdlévající odhodlání si je zasloužili.

„Jsme hrozně rádi za vítězství! O Liberci se ví, že pokaždé bodoval a každý zisk odsud se cení,“ radoval se obránce Ondřej Dlapa, jenž byl v úterý u mnoha důležitých a pozitivních momentů.

Pak se ovšem nechtěně přimotal i k Ordošově málem vítěznému gólu. „Proklínal jsem se, celou dobu jsem měl za to, že puk držím pod nohama a pak že ho Habi (Habal) drží. Inkasovali jsme, ale naštěstí jsme se rychle semkli a stihli vyrovnat,“ ulevilo se dvoumetrovému pořízkovi.

Liberec - Karlovy Vary: Ordošův pokus doskákal za čáru, 3:2 Video se připravuje ...

Domácí vysvlékali propocené trikoty ve ztichlé kabině. Natažená šňůra zisků je opět o něco delší, ale po takovém průběhu dávalo tygří osazenstvo zřetelně najevo, že bod je ukrutně málo. „Přepracovali nás,“ pravil zklamaně a tiše gólman Petr Kváča, zatímco v šatně vítězů nahlas vyhrávala „vítězná“ dechovka. „Máme bod, je to trochu útěcha a i ohraná písnička v tom smyslu, že pořád bodujeme. Bodový přísun pořád máme, i když po kouskách, ale aspoň je to bod. I když po takovém průběhu nám nestačí…“ Tygři si díky devíti přesčasům nastavili skoro další duel. Což Kváču štve. „Zápasy jdou v rychlém sledu a my si tím zbytečně ubíráme síly,“ mluví o dopadu.

A tým kouče Davida Bruka opět potvrdil, proč ho konkurenční celky doma neradi vítají. Hráči Energie jsou dotěrní jako vosy a když už si myslíte, že je máte rozpláclé na plácačce, bodnou vás. A bolestivě. „Bruslivý a obětavý tým,“ souhlasí Kváča. „Snažili jsme se jim v tomto ohledu vyrovnat, ale nakonec byli šťastnější oni.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:05. Filippi, 34:11. Faško-Rudáš, 58:46. Ordoš Hosté: 33:11. Rachůnek, 45:50. O. Beránek, 59:26. Bartejs, . Černoch Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandić – Faško-Rudáš, A. Najman, Birner (A) – Frolík, Filippi, Flynn – Rychlovský, Jelínek (C), Vlach – Čederle, Šír (A), Ordoš. Hosté: Habal (Lukeš) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Rohan – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Vondráček (C) – Kohout, J. Baláž, Kružík. Rozhodčí Cabák, Stano – Kajínek, Klouček Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 3887 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 12 4 4 3 1 34:25 23 2. Vítkovice 12 6 1 2 3 37:30 22 3. M. Boleslav 12 5 3 0 4 28:21 21 4. Brno 12 5 3 0 4 38:32 21 5. Liberec 11 2 4 5 0 33:25 19 6. Olomouc 10 5 2 0 3 26:18 19 7. Mountfield 11 5 1 1 4 23:23 18 8. Třinec 10 5 0 2 3 27:25 17 9. Sparta 11 4 2 1 4 32:31 17 10. K. Vary 11 4 2 0 5 31:37 16 11. Plzeň 12 3 1 2 6 31:35 13 12. Kladno 12 3 1 2 6 19:33 13 13. Č. Budějovice 12 3 0 3 6 27:39 12 14. Litvínov 12 2 0 3 7 26:38 9 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup