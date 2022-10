Za dřinu bod. Stážista Tomek vzal prohru na sebe: Čtyři góly jsou moc

Domácí Giorgio Estephan a kapitán hostů Patrik Poulíček proměnili dva nájezdy, napotřetí už jim to nevyšlo. V osmé sérii rozhodl nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec extraligy Tomáš Zohorna, který předtím na penaltu ani jednou nešel. Verva prohrála popáté v řadě. „Škoda, že jsme v prodloužení nedali gól,“ vracel se k velké šanci obránce Patrika Demela kouč Vladimír Růžička. „Hráči dřeli, bohužel je z toho jen jeden bod,“ dodal.

Tomek na stadionu Ivana Hlinky ve hře ještě neinkasoval, mužstvo podržel. „Od toho tam jsem. Dostal jsem šanci, můžu chytat nějaká utkání, abych se udržel v zápasovém rytmu. Jsem rád, že jsem pomohl aspoň k tomu jednomu bodíku, ale mohli jsme brát víc. Byl bych raději, kdybychom vyhráli, měli jsme k tomu blízko. V prodloužení i nájezdech. Ale bohužel,“ pokračoval 25letý slovenský reprezentant, jenž se v Brně stal nadbytečným.

„Jsem rád, že jsem dostal tuhle možnost. Bylo na čase, žádnému brankáři není příjemné stát a nechytat zápasy. Byl jsem za tuhle příležitost vděčný a snažím se podat co nejlepší výkon. Každý chce chytat co nejvíc, ale do brány se samozřejmě dostane jen jeden. A v Brně jsme byli tři. Je to sport, v hokeji vládne tvrdá konkurence. Byla to daň, že jsem se na tuhle cestu vydal,“ pokračoval Tomek.

Hynek ven! Fanoušci Litvínova po prohře žádali odchod generálního ředitele Video se připravuje ...

Nejdůležitější pro něj je teď praxe a to, aby pravidelně chytal. Od té doby, co minulý pátek v desátém kole proti Mladé Boleslavi vystřídal po čtyřech inkasovaných gólech Denise Godlu, už se do litvínovské brány nikdo jiný než Tomek nepostavil. Doma nedostal ani gól, mezitím však Verva prohrála v Plzni.

„Když nepočítám Boleslav, nechytal jsem od přípravy. Takže to čekání bylo trošku dlouhé a teď jsem rád za každou příležitost. Soustředím se a připravuju jen na každý další zápas, jak k tomu přistoupit. Snažil jsem se to tak dělat vždycky, ať to bylo v Brně, nebo teď v Litvínově,“ uvedl.

Je zase v pravidelném zápřahu. I kvůli vlastní pohodě. Víc dopředu nemyslí. Je vděčný, že našel uplatnění v Litvínově. I když je to tým ze dna tabulky. „Hráli jsme proti Pardubicím, které jsou velmi dobře vybavené na všech pozicích. Mají široký a kvalitní kádr a bylo to vidět. Extraliga je vyrovnaná, v téhle sezoně ještě silnější a zkušenější, protože dost hráčů se vrátilo z Ruska. Ale každý dovede hrát s každým. Dá se říct, že tentokrát jsme to taky ukázali. Jenom bodů mohlo být víc,“ povzdechl si Tomek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: . Zohorna Sestavy Domácí: Tomek (Godla) – Zile, Jaks, Freibergs, Wesley, Demel, Strejček, Zeman – Hlava, Sukeľ, Š. Stránský – Straka, Estephan, Zdráhal – Kudrna, Gut, Berka – Zygmunt, Helt, Havelka. Hosté: Frodl (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, Hrádek – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, Cienciala – Říčka, A. Musil, Matýs – Koffer, Rákos, Urban. Rozhodčí Jeřábek, Hradil – Svoboda, Rampír Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov, Česko

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 12 4 4 3 1 34:25 23 2. Vítkovice 12 6 1 2 3 37:30 22 3. M. Boleslav 12 5 3 0 4 28:21 21 4. Brno 12 5 3 0 4 38:32 21 5. Liberec 11 2 4 5 0 33:25 19 6. Olomouc 10 5 2 0 3 26:18 19 7. Mountfield 11 5 1 1 4 23:23 18 8. Třinec 10 5 0 2 3 27:25 17 9. Sparta 11 4 2 1 4 32:31 17 10. K. Vary 11 4 2 0 5 31:37 16 11. Plzeň 12 3 1 2 6 31:35 13 12. Kladno 12 3 1 2 6 19:33 13 13. Č. Budějovice 12 3 0 3 6 27:39 12 14. Litvínov 12 2 0 3 7 26:38 9 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup