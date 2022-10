Pech o Modrém: Nešťastná situace. S ultimátem jsem moc nesouhlasil

Vzal to na sebe a i bez tradiční podpory Milana Gulaše dokázal v zásadní krizi doručit potřebný rezultát. Veterán Lukáš Pech odstartoval a zrežíroval výpad za udržením Jaroslava Modrého v pozici kouče. V páté sérii nájezdů rozhodl o výhře Českých Budějovic nad Plzní 3:2. „Jsem rád, že Jarda zůstává. Tedy doufám, že to tak je. Nevím, jestli nebylo ultimátum spojené se třemi body,“ lehce se pousmál vůdce týmu.

Během 41 sekund druhé třetiny Pech gólem a nahrávkou dorovnal dvougólové manko. Všichni v Budvar aréně věděli, o co se hraje. Trenér Modrý měl hlavu na špalku, gilotina už se třásla. Jen ji spustit… Pech a spol. byli proti, vydřeli koučovo setrvání. Povedené dílo 39letý bard dovršil jediným proměněným nájezdem z desíti předvedených.

Zas a znovu ukázal svou velikost, jíž třeba na Spartě už nevěřili. I díky tomu Motor na jaře urval bronz a esenci charakteru a nehynoucí herní kvality může v Pechově příspěvcích vlastnit dál.

Jakmile dostal otázku webu iSport.cz na ultimátum ze strany vedení vůči Modrému, netajil nesoulad s nezvyklou myšlenkou. Ultimáta se sice občas dávají, ovšem nechodí se s nimi ven. „Za sebe říkám, že šlo o nešťastnou situaci, nikdy předtím jsem ji nezažil. Vedení se k tomu bohužel rozhodlo, ale podle mě mohlo 24 hodin počkat. Oni rozhodují, my jsme placení za hokej, ale já s tím moc nesouhlasím. Víme, že jsme nehráli dobře, ale nebyla to jen věc trenérů, ale i nás hráčů,“ reagoval Pech a sypal pomyslný popel i na osazenstvo kabiny.

České Budějovice – Plzeň: Veterán Pech v posledním nájezdu ukončil bídnou sérii a zachránil kouče, 3:2 Video se připravuje ...

„Nedávali jsme do toho potřebné srdce. S Plzní jsme však odehráli nejlepší zápas z posledních pěti. Guli s Hráškem nehráli, přišli další kluci, společně se semkli, protože už se nemohli spoléhat na kluky, kteří utkání obyčejně rozhodují. Cítí, že to za ně nikdo jiný neodehraje, že jsou to oni, co dostávají větší šanci a záleží jen na nich, jak se k ní postaví. Výsledkem byl poctivý výkon. S chybami, ale s vítězstvím,“ pochvaloval si.

To přesně sedělo i na šichtu Jana Strmeně, jenž bohatě odčinil minelu zkraje partie, po níž šli hosté do vedení. „Steep chytal fantasticky,“ ocenil Pech pomoc brankáře, jenž zaskočil za zraněnou jedničku Hrachovinu. „I když jsme prohrávali o dva góly, měli jsme v sobě víru, že to půjde zvrátit. Dokonce jsme sahali po třech bodech. Bereme i dva, konec jsme zvládli, můžeme pokračovat a budovat něco dál.“

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:42. Pech, 37:23. Valský, . Pech Hosté: 02:51. Schleiss, 30:30. Kodýtek Sestavy Domácí: Strmeň (Kalista) – Štencel (A), Vráblík, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík, Marcel – Dzierkals, Hanzl (A), Valský – Čachotský, Pech (C), Karabáček – Strnad, M. Toman, Tomeček – Přikryl, Koláček, Doležal – Vopelka. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Kaňák, Zámorský, Baránek, Vitaloš, Houdek, Kremláček, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek (A), Rekonen – Hrabík, Mertl (A), A. Dvořák – Blomstrand, Malát, Adamec – Lang, Soukup, Bitten. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Rampír, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 12 4 4 3 1 34:25 23 2. Vítkovice 12 6 1 2 3 37:30 22 3. M. Boleslav 12 5 3 0 4 28:21 21 4. Brno 12 5 3 0 4 38:32 21 5. Liberec 11 2 4 5 0 33:25 19 6. Olomouc 10 5 2 0 3 26:18 19 7. Mountfield 11 5 1 1 4 23:23 18 8. Třinec 10 5 0 2 3 27:25 17 9. Sparta 11 4 2 1 4 32:31 17 10. K. Vary 11 4 2 0 5 31:37 16 11. Plzeň 13 3 1 3 6 33:38 14 12. Č. Budějovice 13 3 1 3 6 30:41 14 13. Kladno 12 3 1 2 6 19:33 13 14. Litvínov 12 2 0 3 7 26:38 9 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž