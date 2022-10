Kde nic, tu nic. Růžička musel konec v napůl utopeném Litvínově cítit už dřív

BLOG PAVLA BÁRTY | Ještě před víkendovými zápasy extraligy to pro vedení litvínovského klubu nebylo téma. Ale upřímně, kdyby Vervu nevedla taková legenda jako Vladimír Růžička, řešila by se pozice trenéra nejspíš už dávno.

Jenže přišel trip do Olomouce a Vítkovic, série porážek se protáhla na sedm zápasů. A začaly vyzvánět telefony, protože času málo a voda stoupá. Příště Sparta, pak Liberec. Proč dál otálet.

Růžičkově návratu na rodný stadion zdaleka netleskali všichni. Ale kdo jiný by měl mužstvo pozvednout, když ne on? Jenže se stal opak. Už v minulé sezoně měl pod Růžičkou horší výsledky než za jeho předchůdce Vladimíra Országha. Ale pokud to nevyšlo jednou, povede se to příště.

Tým se přes léto obměnil hodně k obrazu trenéra. Koho chtěl, ten zůstal, jiní přišli, další se sbalili. Jenže navzdory medailovým proklamacím připomínal vstup Krušnohorců severský thriller.

Před týdnem prohrál Litvínov v Plzni souboj o to, který mančaft zůstane na posledním místě. Růžička po porážce odcházel od střídačky jak bez ducha, v kabině se zavřel s hráči a měl k nim dlouhý proslov. Věděl, že se něco musí stát. Už tehdy ho nejspíš napadlo, že skončí. Sám, nebo ho vyhodí.

Ale tým nebyl v rozkladu, předváděl hokej, jaký neurážel. Jenom kde nic, tu nic. Až na odmakaný bod doma proti Pardubicím. To bylo žalostně málo.

Přišly další porážky a tlaky vrchnosti zesílily. Na Růžičkovi bylo znát, jak s každou další prohrou ztrácí broky. Mužstvo se nadechovalo, pak zase zhaslo. Nebylo na co čekat. Náhrada se hledala i jinde, ale nejschůdnější bylo pověřit Karla Mlejnka, který byl dosud Růžičkovou pravou i levou rukou.

Vrací se domácí ikona a srdcař Robert Reichel, jenž byl ve hře už za Országhova režimu. Tehdy z toho ještě sešlo. Jako stálý pozorovatel třeba ví, co tým potřebuje. Změna může prospět.

Růžička pohnout Litvínovem nedokázal. Od nástupců se možná čeká zázrak. Ale třeba to hlavolam nebude.

