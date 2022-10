Rachůnek zapsal s Vary další krádež: Zalézt a nechat se ostřelovat? Kdepak

Když si promítnete, kolik šancí Mountfield zazdil. Měli jste i štěstí?

„Určitě při nás stálo, k tomu nám výborně ale ještě chytal Štěpán Lukeš. Zachránil nás a tři body máme díky němu. Hráli jsme obětavě, ale taky tam byla od nás hromada chyb, které musíme odstranit. Takhle by to dál nefungovalo.“

Na druhou stranu, má cenu, že vás trápí poměrně silná marodka a i s ní jste schopni bodovat?

„Jasně, pro nás je marodka problém. Zase je ale super, že se kluci z 1. ligy i z juniorky chtějí ukázat. Hrají dobře, tak snad v tom budeme pokračovat. Bylo by jedině pozitivní, kdyby se pak kluci z marodky vraceli do rozjetého vlaku a ne do problémů.“

Celkově se dá zápas Hradce proti Varům brát jako utkání hodně rychlých proti hodně rychlým. Hrálo to nějak roli i ve vaší taktice?

„Dostali jsme se do vedení a Hradec hraje doma, tak náš zatlačil. Většinou zápasu jsme se probránili a spíš čekali na chyby, které nám nabídnou. Že bychom tady chtěli zalézt a nechali se ostřelovat, to nebyl žádný záměr. Bohužel to tak ale dopadlo. Vážně musíme být rádi, jak nám to Luky vychytal.“

Máte silné brejkové mužstvo. Promítala se hradecká rychlost do toho, že úniky tentokrát tak často nevycházely?

„Hradec hrál dobře na puku, nezbavoval se ho lacino, ani nedělal moc chyb, že by někde propadal. Nebyl na tyhle věci moc prostor.“

Po šesti kolech jste měli jen 5 bodů. Co vězí za tím, že jste se relativně snadno vyhoupli do klidného středu?

„První dva zápasy sezony byly takové rozpačité. Pak jsme začali hrát ale velice dobře. Tam kde jsme, se nacházíme po zásluze, podle mě.“

Máte nového majitele, nebude se řešit žádné stěhování. Klub má silný mládežnický projekt. Přijde brzy éra, kdy Energie stabilně začne patřit v extralize do středu a výš?

„Kéž by. (usměje se) Pracuje se s nějakým rozpočtem, podle něj se skládá tým. Zabudovávají se sem mladší kluci, nebo ti, kdo se neprosadil třeba jinde. Zlepšujeme se, tak snad to takhle pojede dál. Budeme kousat.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 1:2. Energie bodovala popáté v řadě, rozhodla první sezónní branka Baláže

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:00. Smoleňák Hosté: 03:41. Rachůnek, 35:16. J. Baláž Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Kalina, McCormack, Jank, Blain, F. Pavlík (A), Nedomlel, Pilař – Okuliar, Lev (A), Zachar – Kev. Klíma, Cingel, Jergl – R. Pavlík, Lalancette, Kel. Klíma – Smoleňák (C), Štohanzl, Pajer. Hosté: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Mikyska – Rachůnek (A), Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek – Redlich, Jiskra, J. Baláž – Sapoušek. Rozhodčí Úlehla, Kika –⁠ Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3941 diváků

