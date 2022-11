Další kolaps Sparty. Martinec: Není to příjemné. Nespíme, máme to v hlavě

Žádný gól, jen jedno dílčí vítězství. To když ve třetí třetině v extralize velmi zřídka vídané férovce bez rukavic vyprášil Ondřej Mikliš domácího Samuela Bittena. Pravým hákem ho poslal na kolena. Jinak ale Sparta nepředvedla vůbec nic, co by její fanoušky zvedlo ze sedaček. Nebo je alespoň trochu potěšilo.

Trenér národního týmu Kari Jalonen s manažerem Martinem Havlátem sledovali další fiasko. Stejně jako v pátek v Litvínově i v Plzni padl obr z metropole jasně 0:4. Za poslední tři duely vykutali Pražané jen dvě trefy. „Výsledek je pro nás velké zklamání. Hodnocení je jednoduché. Když nedáme branku, nemůžeme pomýšlet na body,“ spráskl ruce po úvodním hodnocení asistent trenéra Sparty Patrik Martinec.

Na počátku týdne vydalo vedení klubu ústy své generální manažerky Barbory Snopkové Haberové prohlášení, které potvrdilo sílící úvahy o změnách v týmu, ale také na trenérském stupínku. „Výkony v letošní sezoně jsou daleko za naším očekáváním. Plně si uvědomujeme závažnost aktuální situace. V klubu s historií a ambicemi, jako jsou ty naše, tak v tuto chvíli nemá nikdo své místo jisté, včetně hráčů a trenérů. Pokud se herní projev nezlepší, dojde ke změnám.“

Další ostuda na ledě Plzně tlak jistě ještě zvětší. Sparta z posledních osmi utkání nevyhrála ani jednou za tři body. Pouze dvakrát za dva. Šestkrát padla. Na plnotučný zisk čeká už skoro tři týdny. „Tohle je trenérská práce. My sami s Pavlem si uvědomujeme, že výsledky nejsou dobré. Tak to prostě je. Žádné bodové ultimátum jsme ale nedostali,“ říká Martinec.

Přiznává, že ho situace logicky nenechává klidným. „Není to příjemné období pro žádného trenéra. Prohrává se, nemůžete spát, furt to máte v hlavě. Přemýšlíte, co udělat jinak, aby se to změnilo. Změní se to ale jedině prací. Dokud budeme mít důvěru, tak budeme pracovat a dělat všechno pro to, aby se to otočilo.“

Hráčům v rudých dresech scházela elementární bojovnost. Tlak do branky, clonění, neústupnost v soubojích. „Neřekl bych, že chybí bojovnost. Máte ale pravdu, že tlak do branky byl malý. Střely, které jsme měli od obránců, soupeřův brankář všechny viděl. Útočníci se netlačili před bránu, vůbec mu to neztížili. Soupeř dal gól po cloně, teči. Nám tohle chybělo,“ doplňuje Martinec. Tvrdá hra Plzně hostům nešmakovala. Byli nesmlouvaví. Přiblížíš se k naší brance, pak počítej s tím, že dostaneš na budku. Šmitec.

Z kotle Sparty se znovu ozývalo skandování „Patera ven!“. Znovu se hromadily fauly, dvouminutových trestů bylo sedm. Po 17 kolech jsou Pražané desátí, na kontě mají pouhých 21 bodů. Hůře na tom byli po stejné porci rund naposledy před deseti lety, kdy měli o bod méně. Tehdy se po mizerném startu dokázali odrazit a v základní části ještě skončili pátí.

První čisté konto sezony vychytal Dominik Pavlát, kterému minimálně ve dvou případech pomohla i tyčka. „Na Spartě bylo vidět, že se jí nedaří. Chtěli jsme toho využít, urvat ten zápas za každou cenu. Paráda, že se to povedlo,“ zářil pak. Hráči Škodovky dali nejlepší možný prezent k 56. narozeninám trenéru Petru Kořínkovi. „Ideální dárek! Klukům jsem to v kabině ani neříkal, abych to nezakřiknul. Pak jsem jim poděkoval. Předvedli jsme opravdu výborný výkon,“ usmíval se oslavenec.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:14. Hrabík, 27:25. Blomstrand, 47:26. Rekonen, 57:15. Holešinský Hosté: Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Kremláček, Houdek, Kaňák, Vitaloš – Schleiss (C), Kodýtek (A), Holešinský – Blomstrand, Mertl (A), Rekonen – Hrabík, Malát, Adamec – A. Dvořák, Suchý, Bitten. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Polášek (A) – Konečný, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, Horák, D. Simon – E. Thorell, D. Vitouch, Tomášek – M. Vitouch, G. Thorell, Hauser. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Svoboda, Zíka. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4397 diváků

