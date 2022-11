Kempný je smířený se změnami: Jsme za něco placení, takže přijdou

Co říct k další prohře?

„Řekli jsme si, že chceme odjíždět se třemi body, protože je potřebujeme nutně sbírat. Nemůžu upřít bojovnost celého týmu, šlapali jsme, makali, dřeli... Bohužel, rozhodly dva inkasované góly v oslabení a naše přesilovka na konci, kterou jsme nevyužili. Jsem rád, jak jsme k zápasu přistoupili. Že jsme bojovali do poslední sekundy. Ale tři body nemáme.“

Nejste ve Spartě dlouho, v jakém rozpoložení jste tým po příchodu ze zámoří našel?

„Nedaří se. Nebudu teď řešit poslední zápas v Ostravě, ale byla utkání, kdy tam nebylo vůbec nic. Žádná bojovnost, nešli jsme naproti bodům a dva zápasy skončily 0:4. Na rovinu říkám, s takovým týmem a zkušenostmi, jaké v něm jsou, by se to nemělo stávat. Můžu mluvit za celý tým - bojujeme, snažíme se z toho dostat. I když to zní blbě, tak tento zápas by mohl být krok, který jsme potřebovali. Abychom se zlepšovali dál zápas od zápasu. Samozřejmě, výsledkově to není, co si představujeme, ale věřím, že další zápas v neděli proti Pardubicím bude konečně vítězný.“

Bojujete za sebe i za trenéry, vnímáte tlak a nedávná slova generální manažerky Barbory Snopkové, která říkala, že se dají očekávat změny?

„Je to pochopitelné, Jsme v týmu za něco placení, a když výsledky nejsou, nebo se nedostavují, tak změny přijdou. To je prostě hokejový život, tak to funguje všude a Sparta není výjimkou. Snažíme se soustředit sami na sebe, na to, co předvádíme na ledě. Co tam necháme. A to je všechno, co můžeme kontrolovat. Co se bude nebo nebude dít, to můžeme ovlivnit jen na ledě.“

Ve Vítkovicích jste bojovali, herně to až na přesilovky nebylo špatné, je to o to víc frustrující, že odjíždíte s nulou?

„Frustrující to samozřejmě je. Nesnáším prohrávat! Věřím, že i ostatní kluci v našem týmu... Ne věřím, já to vím. Nikdo nemá rád prohrávání! Nesnáším pocit prohry po zápase, kdy jsou svěšené hlavy a my odjíždíme s prázdnou. Nechci být zase negativní, pracujeme každý den, řešíme to, bavíme se, pracujeme v tréninku a přistupujeme k tomu zodpovědně. Věřím, že se štěstí, a všechno okolo, převrátíme na naši stranu.“

V minulé sezoně jste ve Spartě nebyl, nicméně nezmiňují zkušenější hráči v šatně podobnou krizi a deku, které na tým padly přesně před rokem? Za deset zápasů tehdy porazili jen Kometu, byli v podobném rozpoložení a nakonec z toho bylo finále. Cítíte, že víra v týmu stále je?

„Já vůbec neřeším minulý rok. Soustředíme se na tuto sezonu. Víme, kde se nacházíme, víme, na čem musíme pracovat a budeme šlapat zápas od zápasu. Abychom byli úspěšní.“

