Plzeň vyklepla i Litvínov. První dvě branky byly ostudné, spustil Mlejnek

Tři zápasy za tři body, kdo by to řekl. Po hradeckém Mountfieldu a Třinci vyklepla Plzeň taky Litvínov. Indiáni po první třetině vyhnali třemi žhavými výstřely z branky Denise Godlu a nakonec si vezli vítězství 4:2. Verva naopak potřetí v řadě padla. „Jsem rád, že jsem podepsal smlouvu, vyhráli jsme a padlo to tam. Určitě dobrý den,“ vracel se kapitán hostů Jan Schleiss, který dával druhý gól hostů a s klubem prodloužil o další dvě sezony.

Plzeňští si v lezavém podvečeru nejprve střihli fotbálek na přilehlém stadionu, který při extralize slouží jako parkoviště. I po nástupu na led byli hraví a draví. Prvních pět minut Litvínov málem nepustili z pásma, na střely to bylo 7:0 pro ně.

Ale všechno odšpuntoval až gól Kryštofa Hrabíka při přesilovce domácích v 15. minutě. Ještě sekundu před koncem téže přesilovky Verva vyrovnala. Minutu a půl poté však inkasovala další úder.

Litvínov - Plzeň: Mizernou rozehrávku Godly potrestal Hrabík, 0:1 Video se připravuje ...

„První dvě branky, co jsme dostali, byly ostudné. Úmyslně jsme hráčům nepřipomínali závěr zápasu v Mladé Boleslavi (4:6). Naopak jsme jim pozitivně říkali, že Plzeň je po dvou výhrách s jedním inkasovaným gólem a že ten, kdo bude víc bojovat a mít větší srdce, si ten zápas uhraje a vezme, samozřejmě při dodržování systému. V první třetině se to úplně minulo účinkem,“ spustil domácí kouč Karel Mlejnek.

Před první trefou chtěl Godla hrát puk za svou bránou, jenže nějak se mu zamotal, ačkoli chlapci s hrably o komerčních přestávkách čistili led poctivě. U litvínovského gólmana dotíral Filip Suchý, kotouč si záhy vytáhl Hrabík a otevřel skóre.

Stejný hráč před druhou trefou Plzně vyhrál u zadního mantinelu souboj s Petrem Strakou a rozpinkal biliár, kdy se puk přes Petra Kodýtka dostal k opačné tyči k Schleissovi. A ten měl před sebou díru jak dveře do obýváku.

Litvínov - Plzeň: Další bídnou rozehrávku Vervy využil Schleiss, 1:2 Video se připravuje ...

„Obě branky padly po akcích zpoza brány, před tou první tři naši hráči visí na Suchém, to mluví samo za sebe. U druhé jsme kotouč drželi a měli to vyřešit zcela jinak, jednodušeji, i s pomocí dalších hráčů. Finále před druhou brankou, to byli sami dva na gólmana,“ pokračoval trenér domácích Mlejnek.

Po první třetině to bylo 1:3 a Plzeň měla zaděláno na vítězství. Litvínov potom přidal, jenže taky třikrát rozezněl brankovou konstrukci a na dostřel se dostal pozdě, byť hrál v závěru dvě a půl minuty v šesti.

„Bohužel, pokud někdo v práci nepracuje osm hodin, jak má, výplata v podobě bodů zkrátka nikdy nemůže přijít. Třetí porážka v řadě, na druhou stranu s Třincem doma to bylo kvalitní utkání s kvalitním soupeřem, za bod. Boleslav otočila z důvodů, které jsme si řekli. Tentokrát to bylo o vstupu do utkání,“ dodal litvínovský kouč.

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE