Analýza Sparty: Táhne duo KoKo! Skvělý Horák a rozkaz safety first

Když se zeptáte hráčů Sparty, co všechno se po výměně trenérů zlepšilo, vypálí bleskově a jasně. Všechno! Odpověď prozaická, avšak veskrze přesná. Pražané jsou lepší v ofenzivě i defenzivě. Svou hru zjednodušili, zefektivnili. Největší progres pod novým velením? Podle iSport Score jednoznačně brankářské duo KoKo! Jakub Kovář a Josef Kořenář jsou symboly vzepjetí v metropoli.

Sedm zápasů, sedm výher v základní době hry. Vstřelených 23 branek, inkasovaných jen šest. Hopnutí z předposledního na čtvrté místo tabulky. To celé v průběhu necelých tří týdnů. Celkem ucházející, že? Seznamte se, tohle je nová Sparta.

„Máme z toho teď opravdu výborný pocit. Daří se nám, vyhráváme, máme nějakou šňůru. Změnilo se fakt všechno. Najednou jsme úplně jiný tým. Skvěle nám šlape defenziva. Ofenzivně je to taky dobré, ale mohli bychom ještě víc skórovat. Třeba posledně v Liberci jsme měli spoustu šancí, mohlo to být jednoznačné, ale vyhráli jsme jen 1:0. Stejně nás ale musím jen chválit, zvládli jsme to skvěle,“ lebedí si útočník David Tomášek.

Co říkají čísla? Hra Sparty se po konci Pavla Patery a příchodu Miloslava Hořavy opravdu výrazně změnila. Základní pokyn zní jasně: Safety first! Prioritou je pevná a poctivá defenziva. Chtělo by se říct „hra na jistotu“. Pražané jednoznačně zjednodušili rozehrávku. Nesnaží se nutně dostávat z vlastní obranné třetiny s pukem na holi. Klidně ho ometou o plexi, hledají rozjeté forvardy.

S Hořavou v zádech klesl počet kontrolovaných výstupů z defenzivní zóny. A celkem výrazně – ze 44 na 37 za šedesát minut hry pět na pět. Jak se ale ukazuje, je to jednoznačně ku prospěchu věci.

Defenziva Sparty pracuje celkově mnohem lépe. Soupeři mají velký problém se proti rudému esku prosadit, dostat se do superšancí, jak by řekl Kari Jalonen. Znatelně klesl počet střel ze slotu, které Pražané protivníkům dovolí. Názorně to dokazuje i heatmapa střeleckých pokusů soupeřů. Ran z okolí brankoviště ubylo.

Heatmapa: Obranné pásmo Sparty pod Paterou

Heatmapa nebezpečí ve sparťanském obranném pásmu pod trenérem Paterou. (Čím je barva červenější, tím více střel útočící tým z daného území vyslal střel. Čím je více modrá, tím byl v daném území větší klid). • Foto Deník Sport

Heatmapa: Obranné pásmo Sparty pod Hořavou

Heatmapa nebezpečí ve sparťanském obranném pásmu pod trenérem Hořavou. (čím je barva červenější, tím více střel útočící tým z daného území vyslal střel. Čím je více modrá, tím byl v daném území větší klid). • Foto Deník Sport

Z obou map jasně vidíme, že z bezprostřední blízkosti branky a celkově území slotu čelí Sparta s Miloslavem Hořavou na střídačce výrazně menšímu nebezpečí. (Čím je barva červenější, tím více střel útočící tým z daného území vyslal střel. Čím je více modrá, tím byl v daném území větší klid.)

„Chytá se mi opravdu dobře. Mám z toho dobrý pocit já i Pepa Kořenář, když je v brance on. Kluci najednou dělají všechno pro to, aby naše branka nebyla v ohrožení, je to paráda,“ zářil po úterní vychytané nule pod Ještědem gólman Jakub Kovář.

Právě on zaznamenal podle analytického modulu iSport Score, které na základně množství statistik posuzuje důležitost hráče pro výsledek mužstva, po výměně trenérů největší progres. „Osobně vidím největší rozdíl v nasazení. Odhodlání a přístup. I když máte v týmu dvacet Ovečkinů, bez těchhle vlastností neuhrajete nic. Musíte odvést práci, až pak se ukáže šikovný útočník, který přidá nadstavbu. Bez dřiny to nejde,“ přidal. O sobě povídat nechtěl.

Kromě jeho parťáka Kořenáře se pak extrémně posunul třeba obránce Martin Jandus. Hořava ho začal posílat na přesilovku, dal mu více času na ledě. Více důvěry. Jandus mu ji splácí tím, že méně chybuje a ještě k tomu sbírá body. Časem by se mohl stát podobně důležitým bekem, jakým je například Jan Košťálek pro Pardubice.

A útok? Tam změna tak velká není. Čísla však potvrzují tvrzení samotných hráčů Sparty. Zdaleka teď nenapadají tak aktivně jako dřív. Nenahání soupeře u jeho branky při rozehrávce, snížili intenzitu forčekingu. Podle iSport Score šel pod Hořavou herně výrazně nahoru Erik Thorell a taky Roman Horák. Ten je za posledních sedm kol jednoznačně nejlépe hodnoceným forvardem celé soutěže.

„Prostě najednou všechno funguje. Je s tím spojená i psychika. Museli jsme někde začít, přebudovat to od základů. Začali jsme vyhrávat, sebevědomí šlo nahoru. Nedostáváme góly, útočníci jsou jistější na puku. Defenziva celých pětek je výrazně lepší. Hrajeme pospolu, blízko sebe, pomáháme si. Opravdu jsme teď těžko k poražení,“ dodává Tomášek.

JAK SE ZMĚNILA HODNOTA HRÁČŮ SPARTY PODLE ISPORT SCORE PO PŘÍCHODU TRENÉRA HOŘAVY

ZLEPŠENÍ pod Paterou pod Hořavou Jakub Kovář (b) +1,95 5,64 7,59 Josef Kořenář (b) +1,40 5,16 6,56 Martin Jandus (o) +1,30 5,44 6,74 Adam Polášek (o) +1,01 5,31 6,32 Erik Thorell (ú) +0,98 5,38 6,36

ZHORŠENÍ pod Paterou pod Hořavou Michal Kempný (o) -0,32 6,73 6,41 Jakub Krejčík (o) -0,25 5,67 5,42 Michal Řepík (ú) -0,22 6,10 5,88 Vladimír Sobotka (ú) -0,17 6,07 5,84

* nikdo další kromě této čtveřice v hodnotě neklesnul

Sparta před Hořavou

(20 zápasů) Sparta s Hořavou

(7 zápasů) umístění 13. 4. % získaných bodů 35 % 100 % průměr vstřelených gólů na zápas 2,35 3,28 průměr inkasovaných gólů na zápas 2,95 0,85

