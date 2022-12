Jágr po letech na ledě s „Blue line“: Pořád je populární. Kdy opět nastoupí?

Nejen fanouškům nadělil ještě před Vánoci krásný dárek. Po boku Jaromíra Jágra v neděli nastoupila do exhibičního utkání Poldi vs. Rytíři celá plejáda hokejistů s kladenskou minulostí. Stále hrající klubový majitel tak měl možnost se po letech objevit na ledě se dvěma členy legendární „Blue line“, s Jiřím Tlustým či bývalými spolužáky. „Kamarádství během kariéry a školy se nevytrácí,“ těšilo padesátiletého útočníka. Při výhře Rytířů 6:3 dal i gól.

Jste spokojený s tím, kolik bývalých kladenských hráčů se na utkání sešlo?

„Ne všichni mohli přijet. Byla to taková akce narychlo, snažili jsme se něco udělat před Vánoci a jediná možnost byla během reprezentační přestávky. Není jednoduchý zařídit, aby všichni měli čas. Každopádně za dva roky budeme slavit sto let kladenského hokeje. Věřím, že to bude ještě lepší než tato akce, i když si myslím, že byla taky velice povedená, byť jsme na to měli tak krátkou dobu.“

S Tomášem Plekancem jste si po letech zahráli s Jiřím Tlustým. Potěšila vás obnovená spolupráce?

„Je vidět, že Tlusťoch (Jiří Tlustý) chodí hodně trénovat, že mu to pořád jezdí a snaží se udržovat. S Plekym hrajeme pořád.“

Kladno mohlo opět vidět v akci legendární „Blue line“. Martin Procházka ale nedorazil a vedle Pavla Patery a Otakara Vejvody ho nahradil Patrik Eliáš. Zamrzelo, že nebyla slavná lajna kompletní?

„Snažili jsme se udělat maximum, ale Prochy měl naplánované komentování reprezentačního zápasu. Je velká škoda, že nedorazil. Blue line je dodnes na Kladně populární. Fanoušci si jí pamatují. Všichni tři jsou legendy od nás. Doufám, že za dva roky se sejdou kompletní.“

Zápas se hrál na třikrát 20 minut, což bylo pro některé bývalé hráče docela náročné. Vy jste zřejmě neměl problém, viďte?

„Myslím, že všichni měli problémy. (směje se) Já s Plekym jsme na stadionu od osmi, měli jsme trochu delší den, ale klobouk dolů před ostatními, kteří na ledě nestáli třeba deset patnáct let a zvládli to skvěle. Honzovi Nelibovi je skoro sedmdesát a odjel to neskutečně.“

Vzpomenete si, kdy jste jako hráč naposledy sbíral puky?

„Teď jsem je nesbíral, ale ještě tam byli tři čtyři hráči mladší než já. Moc často se mi to nestalo, ale nemám s tím problém. S Milanem Novým jsem je ale vždycky sbíral. (usmívá se) Nemám problém, rád se ohnu.“

Po druhé třetině jste zamířil do kabiny Poldi. Prozradíte, co jste s nimi domlouval?

„Se spoustou kluků jsem hrál a chodil do školy. Dlouho jsem je neviděl. Třeba Tomáše Placatku, kterého jsem neviděl strašně moc dlouho. Byl to spolužák, takže… (odmlčí se) to kamarádství během kariéry a školy se nevytrácí. Nemusíte se vidět dvacet let, ale pokaždé, když se potkáte, si máte co říct.“

V utkání legend jste dal i gól. Byl hodně příjemný?

(směje se) „To já samozřejmě neřeším, ale doufám, že se mi něco podobného povede v extralize.“

Už víte, kdy znovu nastoupíte v extralize?

„Nemám tušení. Uvidíme, buď příští, nebo až další zápas. Pokud se nezraním a budu v té době v dobré kondici, tak bych měl nastoupit 3. ledna, kdy chceme odehrát zápas v dresech pořád populární Poldinky.“

Poldi Kladno - Rytíři Kladno 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Eiselt (Burger), 25. Eliáš (Patera, Vejvoda), 45. L. Procházka (Vejvoda) - 2. Horna (Huml, Havel), 4. Martin Frolík (Plekanec), 16. Horna (Huml), 24. Bílek (Placatka, Martin Frolík), 29. Martin Frolík (Kalla, Bílek), 36. Jágr (Plekanec).

Sestavy

Poldi: Chlad (Kopřiva) - L. Procházka, Kruliš, Kuda, Ančička - Eliáš, Patera, Vejvoda, Burger, Z. Nedvěd, Placatka, Eiselt, Zajíc, Skuhravý, Ruchař, Hrabě, Jiří Kameš.

Rytíři: Cikánek (Chábera) - Ševc, J. Zeman, Tatíček st., Neliba, Ptáček - Jágr, Plekanec, Tlustý, Bílek, Huml, Kalla, Horna, Tatíček ml., Martin Frolík, M. Havel.