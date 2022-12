Mazaný Filip, Jágrova asistence a bod pro Rytíře. Brno chce posily ze Zlína!

Utrápený triumf 3:2 za dva body. Kometa poprvé pod trenérem Patrikem Martincem proti Kladnu nepřesvědčila. Nebýt produkce centra Petra Holíka (2+1) byla by z toho další porážka. Jaromír Jágr byl ve svém druhém utkání v sezoně při obou brankách chrabrých Rytířů, zapsal asistenci. „Přijde mi, že bruslí víc, než bych bruslil já,“ reagoval s úsměvem trenér Otakar Vejvoda.

Když Petr Holík v prodloužení zavěsil svou oblíbenou střelou švihem na zadní tyč, euforicky zabušil na mantinel, za kterým sedává jeho manželka se synkem. „Jsem na pravé straně, tak střílím křížem,“ popsal jednoduše své dva zářezy. „Rondem“ se rozlila úleva, střídmá radost. Nic víc není na místě. „Posun byl v tom, že jsme vyhráli. Doufám, že tohle byl ten zápas, který jsme potřebovali. Nějak to umlátit do vítězného konce,“ přál si autor vítězné branky.

Dřív by dorazila na Kometu a Jágra k tomu plná hala. Jenže domácí tým po sérii porážek netáhne a ani obdivuhodný padesátník v dresu Rytířů už není automatickou zárukou vyprodaných zimáků. Nicméně pořád to má v ruce. Byl na ledě u prvního gólu, když v přesilovce zaměstnal před bránou Michala Gulašiho a sledoval, jak Adam Kubík zametá do sítě Plekancovu exkluzivní pobídku.

Na brněnské střídačce bylo natřískáno. Na jedné straně stál nový hlavní kouč Martinec, na druhé velký šéf Libor Zábranský a mezi nimi poletoval energický asistent Jiří Horáček. V sestavě došlo k několika přesunům, vrátili se do ní uzdravení Tomášové Kundrátek s Vincourem, chyběl juniorský reprezentant Eduard Šalé.

Kometa hledá cestu z krize i pomocí hráčských směn. Podle informací Sportu má zájem o ofenzivního obránce Daniela Gazdu a univerzálního útočníka Jiřího Ondráčka. Oba borci by mohli po Vánocích dorazit na střídavé starty z prvoligového Zlína. „Extraligové kluby stojí o víc našich hráčů. Jednáme, může to pro nás být zajímavé,“ uvedl Robert Hamrla, jednatel Beranů.

Pětadvacetiletý Gazda bude ještě do čtvrtka pomáhat Českým Budějovicím. Pak nejspíš bude volný pro Kometu, než si ho jeho mateřský klub stáhne pro finiš sezony v Chance lize. „Každý trenér chce mít co nejširší kádr. Teď je nás akorát. Ale jsem tu pět dní i s cestou, nechci se vyjadřovat k příchodům či odchodům,“ reagoval Martinec.

Každý schopný chlapík se mu bude hodit. Jeho nové svěřence ve druhé třetině krutě přehrával poslední celek tabulky. Dlouho je svíral v pásmu a jen díky neschopnosti v koncovce a schopnosti brankáře Dominika Furcha se skóre nepohnulo. „Byli jsme lepší,“ věděl trenér Otakar Vejvoda. Na Kometu se pískali, fandové křičeli „budíček!“.

Pak přišel první faul hostů, obávaná přesilovka s pěti útočníky a Holíkův úder mezi Bowovy betony na 2:1. Mazaný Matyáš Filip vyrovnal po skvělé individuální akci, při níž prosvištěl kolem Marka Hrbase a propálil Furcha. Druhou asistenci získal Jágr, jenž při svém druhém startu v ročníku odehrál 14:21 min. Je z něj už stálý člen mužstva? „To nedokážu říct. Bude záležet na jeho těle. Přijde mi, že bruslí víc, než bych bruslil já,“ usmál se Vejvoda. „Na puku je pořád silný,“ doplnil. Minimálně bod si Rytíři zasloužili, papírově silnějšího soka drželi pod krkem do posledních vteřin základní hrací doby, kdy dohrávali přesilovku za Zaťovičův prohřešek.

Jestli se dá najít něco, na čem může Martinec stavět, jsou to gólmani a první útok. Lajna Horký-Holík-Flek vypadá v posledních zápasech velmi slušně. Dva dynamičtí bruslaři a nejlepší nahrávač soutěže, to by šlo. Jejich blesková souhra u první branky byla skvostná, stejně jako vítězný brejk v prodloužení. Bez zlepšení ostatních se však Brno nehne z místa. „Trenér chce, abychom na tréninku dávali góly a trápili gólmany,“ přiblížil Holík metody nového velitele.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:52. Horký, 37:17. Holík, 62:10. Holík Hosté: 07:28. Kubík, 41:36. Filip Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Kundrátek (A), Kučeřík, Hrbas, Ščotka, Holland, Gulaši (A), Ďaloga – Horký, Holík, Flek – Dufek, Zbořil, Zaťovič (C) – Koblížek, Strömberg, Kollár – Kratochvíl, Süss, Vincour. Hosté: Bow (Brízgala) – Dotchin (A), Kehar, Slováček, Sotnieks, Babka, Cibulskis – Kubík, Plekanec (C), Brodecki – Pytlík, Indrák, O. Bláha II – Jágr, Filip, M. Procházka – Melka, Zikmund (A), Michnáč – Beran. Rozhodčí Jeřábek, Hradil – Synek, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 5764 diváků

