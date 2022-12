Bingo! Sázka na Ciencialu, k hvězdám zapadl. Dynamo po měsíci zase pálilo

Zkusily ucpat všechny díry, aby neproklouzla ani myš. Dominik Hrachovina se naladil do slušné fomry. Ale stejně se z defenzivní taktiky Českých Budějovic překvapení nenarodilo. Pardubice hodně chtěly dávat góly, zlomit své střelecké soužení. Formace s Tomášem Hykou, Lukášem Sedlákem a Davidem Ciencialou se rychle zlepšuje, zrychluje kombinace. Když byly na ledě, létaly útočnou třetinou prudké pasy a brankář Dominik Hrachovina se měl co ohánět.

„Měli jsme šancí na daleko víc gólů,“ poznamenal Cienciala. „Jejich souhra si sedá. Lukáš Sedlák s Tomášem Hykou jsou spolu sehraní, od začátku jsem věřil, že k nim Činel zapadne. Zatím se to potvrzuje. Věřím, že budou ještě produktivnější,“ rozebíral práci své druhé formace pardubický asistent Richard Král, který v nepřítomnosti Radima Rulíka převzal vládu nad týmem.

Výsledek 4:1 nevypadá pro Motor nijak děsivě, když si ještě připočtete, že poslední trefa padla do prázdné. „Ale od začátku zápasu jsme byli o krok pozadu. Měli jsme úsek ve druhé třetině, kdy jsme dali na 1:1, jenže Pardubice pak potrestaly naše hrubky. Na zvrat jsme už pak neměli sílu,“ hodnotil prohru kouč David Čermák.

Hrachovina pochytal 34 střel, spoluhráči jich ještě 17 zblokovali. Pardubická převaha byla vidět dost. Šanci na drama měli hosté ještě při minutové přesilovce pět na tři v poslední části, ale nevyužili ji.

Za klíčový se nakonec dá brát gól Ondřeje Vály necelé čtyři sekundy před koncem druhé třetiny. Defenzivní bek zvyšoval na 3:1, s dvoubrankovým mankem Motor pracovat nedovedl. „Gól do šatny pomůže vždycky. Navíc, když ho dá někdo, kdo je tolik nedává?“ pousmál se bek.

Pardubice - České Budějovice: Po další Sedlákově přihrávce se prosadil tentokrát Vála, 3:1 Video se připravuje ...

Ano, celkem i zaskočilo, že se zjevil tak blízko bráně a hlídkoval, jestli něco vypadne ze šikovné kombinace Ciencialy se Sedlákem. „Věděl jsem, že moc času do konce nezbýá. Kdybychom o puk přišli, neměl by soupeř moc času se dostat k nám do pásma. Mě hlavně zajímá, abych hrál dobře dozadu. Věřil jsem si ale, že se můžu pustit na místa, kam obyčejně moc nejezdím,“ popisoval svoje rozhodnutí lehce si zadivočit. Zvolil dobře.

Vychutnal si další Sedlákovu libůstku, která mu přistála na čepeli. „Pěkná nahrávka! Úplně přesně mi to padlo na hůl. Všichni asi musí vidět, jak Lukáš Sedlák s Tomášem Hykou vynikají. Věci dělají mnohem rychleji, než jsou soupeři zvyklí,“ pochvaloval si.

Pardubice vstřelily aspoň tři góly poprvé od 27. listopadu, kdy vyhrály po nájezdech 4:3. Proti Motoru si šance vypracovaly všechny formace, třeba Tomáš Vondráček mohl klidně útočit na hattrick, nemuselo zůstat jen u jedné trefy. Ale zaručeně největší šrumec působila v ofenzivní zóně práce Sedláka s Hykou a Ciencialou. Celkem se podíleli na dvou trefách ze čtyř. Sedlák zatím bodoval ve všech třech zápasech od příchodu do extraligy (0+4).

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:17. Cienciala, 33:35. Vondráček, 39:57. Vála, 59:00. R. Kousal Hosté: 29:53. Hanzl Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – R. Kousal (A), Zohorna (A), Vondráček – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Říčka, Poulíček (C), A. Musil – Pavlata, Štetka, Herčík. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Kachyňa – Dzierkals, Pech (A), Gulaš (C) – Čachotský, Hanzl, Valský – Strnad, M. Toman, Koláček – Karabáček, Vopelka, Tomeček. Rozhodčí Hejduk, Kika – Kis, Lučan. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10052 diváků

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE