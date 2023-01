Vlach (1+3) ládoval hitparádu. Nad hokejem jsem dost přemýšlel, popsal

Vybrat nejhezčí gól extraligového duelu Liberce s Olomoucí? Nemožné. Práce na hodinu a hádky při hlasování. Co trefa, to paráda. A podstatnou zásluhu na tom měl Jaroslav Vlach ve svém široko daleko nejlepším duelu sezony. Bílí Tygři rozmontovali Olomouc 6:1 a připravili jí sezonní unikum: třetí porážku v řadě. Vlach zapsal bilanci 1+3, navrch podtržené jedničky za luxusní nahrávky a vyznamenání za těžkotonážní přesilovkovou pecku z první.

Chlape, jen houšť! „Jsem za to rád, poslední zápasy mi to tam nepadalo a dost jsem nad tím přemýšlel. Šancí jsem měl dost, ale nic z toho. Ale pořád jsou hlavní tři body. Tedy týmové, ne moje,“ líčil s úsměvem.

Kdo nepřišel do liberecké arény nebo duel nesledoval na streamu, musí litovat. Solidní zápas 34. kola povýšily na atraktivní nadmíru vydařené akce Bílých Tygrů. Co měli společného? Důvtip, nápad, ošálení a nekompromisnost v zakončení.

Už první gól stál za to. Trio Vlach, Rychlovský, Jelínek učinilo z protivníka sloupy.

Při druhém v početní výhodě se povedl vyťukávací trojúhelník s Ordošovou koncovkou.

Další líbivou akci předvedl Oscar Flynn před brankou na 3:1. Vyjížděl směrem od branky, načež ostře zabrzdil, změnil směr a po expresním výpadu na druhou stranu zakončil šikovně mezi nohy gólmana Lukáše.

Následovalo Vlachovo vyčkávání na přesný křížný pas Rychlovskému, pro nějž nebyl problém dorazit do odkryté klece.

Liberec - Olomouc: Famózní nahrávku Vlacha usměrnil do branky Rychlovský, 4:1 Video se připravuje ...

Pátá odbila po Vlachově dělovce – one timer pod horní tyčku byl nechytatelný. „Ulvis (Balinskis) mi to krásně posunul, já jen zavřel oči a snažil se to tam narvat. Spadl mi kámen ze srdce, snad v tomhle duchu budu pokračovat,“ zadoufal Vlach.

Na závěr pak přišel bleskurychlý Ordošův švih, na nějž nedosáhl náhradní brankář Branislav Konrád.

Třicetiletý Vlach poprvé od 8. ledna 2021 (7:0 s Motorem) zaznamenal čtyři body. Má odšpuntováno? „Rád bych vám řekl, že jo, ale pro mě jsou klíčové týmové body. Hlavně ať vyhráváme a jestli budou dávat góly Frantové nebo Pepkové, je úplně jedno,“ odpověděl.

Jedno… Jak se to vezme. Každý hokejista hraje i za sebe, osobní čísla jsou pro kariéru důležitá. Pro vlastní pohodu Vlach čtyřbodový večer ukrutně potřeboval. „Určitě ano,“ přikývl. „Jak říkám, hodně jsem nad tím přemýšlel, měl jsem toho plnou hlavu. Dnes jsem se ji snažil mít čistou, nemyslet na to tolik, jít střídání po střídání,“ popsal účinný plán.

Nakonec přiznal, že díky obodovaným nahrávkám nabral sebedůvěru, která se promítla do nechytatelné rány na 5:1. „Jasně, že jo. Jakmile máte nějaké body nebo zkrátka dobrý zápas, nad ničím pak nepřemýšlíte a pálíte. Kdežto když spálíte tři šance a jde k vám znovu puk, najednou máte v hlavě, že musíte už konečně proměnit.“

Liberec deklasováním Hanáků podpořil dobré aktuální období, ze čtyř utkání tři vyhrál. „Chceme si vytvořit co nejlepší pozici pro play off.“

Jak vidno, i bez obránce Dernera či mazáků Bulíře a Frolíka to jde. Vylézají ostatní. Hodně dobrou formu ukazuje zejména Oscar Flynn. „Mladší kluci hrají výborně, zrovna Oscarovi to hodně lepí. Dobře pro náš tým. To samé Kuba Rychlovský, vynikající bruslař, silný na puku se skvělou střelou. Hraje se mi s ním skvěle, v lajně s Petrem Jelínkem jsme se dnes cítili suprově,“ těšilo Vlacha.

SESTŘIH: Liberec - Olomouc 6:1. Tygři jasně přejeli oslabenou Moru, dva góly Ordoše Video se připravuje ...

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE