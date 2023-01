Extraliga pod širým nebem: vyprodáno není, pršet nemá i dva pamětníci

Jako domácí jsou vedeni šampioni z Třince. Má to své výhody. I proto si Oceláři mohli po čtvrtečním tréninku na Tehelném poli ještě zabruslit se svými nejbližšími. „My s rodinami nemůžeme?“ tázal se uzdravený útočník soupeře Tomáš Vincour. Obdržel zamítavou odpověď. Holt je host…

Od čtyř hodin odpoledne si ve čtvrtek pod otevřeným nebem zatrénovala Kometa. Brzy dorazila na místo i výprava Ocelářů. Martin Růžička měl na hlavě teplou klubovou ušanku, podobně jako další borci.

Brněnský trenér Jaroslav Modrý si vystačil s vysokým kulichem, stejně jako brankář Dominik Furch. Petr Holík, Tomáš Kundrátek a Michal Gulaši si nechali pod oči namalovat ochranou linku proti slunci. „Dej mi to níž,“ žádal zadák Kundrátek po chvíli kustoda o opravu vizáže.

Oba týmy si osahaly nevšední prostředí, na vyloženě herní nácviky jim stačila hodina. Stihli se i pokochat okolím. Také trenéři by nejradši skočili do zápasu. „Pořád to máte v sobě. Děláte sport, který jste milovali jako děti,“ podotkl Modrý za střídačku hostů. „Je to hezké, příjemné. Nádherný event. Hřiště je docela široké, ale možná to zkresluje, že jsme na fotbalovém stadionu. Trénink si hráči užili a pak půjdeme do práce,“ dodal.

V čase utkání má být plus pět stupňů a jen malá pravděpodobnost srážek. Předpověď počasí byla na Tehelném poli, kde je doma fotbalový Slovan, častým tématem hovorů. „Pršet má až v deset večer, do té doby to tady stejně musíme vyklidit,“ konstatoval s úlevou jeden z organizátorů. Kapky ani vyšší teplota nemůžou mimořádný duel zrušit.

Na tribuny moderního stánku se vejde na dvacet tisíc lidí. Na střet dvou tuzemských obrů údajně bylo prodáno kolem jedenácti tisíc vstupenek. Ještě víc diváků má dorazit v neděli na slovenský šlágr Slovan-Košice a možná i v sobotu, kdy se střetne Trenčín se Zvolenem.

Pro Kometu nejde o „open“ premiéru. Před sedmi lety zaplnila legendární Lužánky a na otevřeném stadionu porazila před osmnácti tisíci fanoušky Plzeň 5:2. Na každé straně jsou pamětníci z řad hráčů.

Připraveni do akce však budou pouze třinečtí hráči Erik Hrňa a Jakub Jeřábek, oba tehdy členové západočeské organizace. Hrňa si šel po čtvrtečním tréninku zabruslit s manželkou. „Jsem zvědav, jak jí to půjde,“ usmál se. Děti jim hlídají v Česku prarodiče.

Brankář Marek Čiliak, jenž tehdy odchytal za Brno celých šedesát minut, není k dispozici kvůli zranění. Jako dvojka bude připraven Pavel Jekel z prvoligové Třebíče.

Někteří borci vlastně mají z tohoto svátku taky svou zkušenost. Juniorský reprezentant Eduard Šalé nastoupil za Lužánkami v předzápase osmých tříd a třinecký útočník Miloš Roman pro změnu za dorost Ocelářů. V pátek už budou součástí hlavního programu a navážou na Tomáše Kaberleho či Dominika Kubalíka, aktivní aktéry z ledna 2016.

