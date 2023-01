Plzeňský risk bez brankáře vyšel. Pomohla i „kotva“: Čistý průstřel

Riskantní tah, ale vyplatil se. „Pomohlo nám, že jsme měli přesilovku, nabízelo se to,“ líčil po utkání trenér domácích Petr Kořínek. Západočeši zkoušeli stažením brankáře získat převahu už víckrát. Jenže ne pokaždé se to povedlo. Tentokrát však mohli hrát nikoli ve čtyřech, nýbrž v pěti. Bum, prásk, bum! Jakub Pour nabil Petru Zámorskému. Jeho jedovku mladoboleslavský gólman Krošelj vyrazil před sebe a pohotový Holešinský pověsil kotouč pod horní tyč.

„Kluci to skvěle sehráli, zvítězili jsme. To je nejpodstatnější. Když jdete do takového rizika a padne gól, je radost ještě větší. Jednoznačně. Dvakrát nebo třikrát nám to při hře čtyři na tři nevyšlo. Jsme rádi za výhru, ale pokud to padne takhle, je to ještě lepší,“ liboval si obránce Lukáš Kaňák.

Právě on necelých pět minut před koncem třetí třetiny zařídil vyrovnání na 2:2. Z ničeho nic z levé strany vypálil na Krošelje. Žádný laser to nebyl, spíš nenápadný, skrytý pokus. Výhled ještě zakrýval clonící Pour. „Čistý průstřel, což je zvláštní, ale myslím, že byl. Mám takové střely vždycky, nejsou to nikdy vyloženě rány. Jsem rád, že jsme vyrovnali a hlavně, že jsem klukům konečně taky pomohl. Delší dobu mě táhnou za sebou jako kotvu,“ vyprávěl autor gólu.

Kaňák se trefil poprvé od konce října. Na začátku sezony patřil ke stěžejním plzeňským bekům. V poslední době se však ocitl i mimo sestavu, třeba na začátku trilogie domácích duelů minulé úterý týden s Vítkovicemi. Teď svou kotvu zvedl a uvolnil se. „Beru to, jak to je. Nehrál jsem dobře, takže jsem si zasloužil přijít o roli, kterou jsem měl. Doufám, že se do ní vrátím, že mi trenéři věří a nechají mě hrát,“ dodal.

Utkání Plzně s Mladou Boleslaví nebývají žádné gólové orgie. Pět branek je zatím nejvíc ze tří partií v této sezoně. Ale střel bylo požehnaně a oba brankáři dostali šanci vyniknout. Domácí Miroslav Svoboda předvedl zákrok zápasu, když pět minut před koncem třetí části vychytal Bičevskisovu střelu do odkryté části branky. Klíčový moment utkání, stejně jako dvě ubráněná oslabení ve chvílích, kdy Indiáni ještě prohrávali. „Výkon brankáře je vždycky základ úspěchu celého mužstva. Taky se nám vyplatilo, že máme dobré speciální týmy. Vrátili jsme se k tomu, co fungovalo, a vyhráli,“ uzavřel Holešinský.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:04. Pour, 45:20. Kaňák, 61:41. Holešinský Hosté: 12:50. Dvořáček, 25:45. Lantoši Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Piskáček (A), Jiříček, Houdek, Kvasnička, Kaňák – Schleiss (C), Kodýtek, Holešinský – Blomstrand, Mertl (A), Rekonen – Hrabík, Suchý, Pour – Bitten, Soukup, Malát. Hosté: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Hrdinka, Štich – Söderlund, Přibyl, Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – Lunter, O. Najman (A), Kel. Klíma – Kantner, Závora, Dvořáček. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Ondráček, Svoboda Stadion LOGSPEED CZ Aréna