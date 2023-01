Plzeňský risk píše! Zámorský rozsekl vyhrocený duel a chválil Jiříčka

Přijde mi, že se na prodloužení vždycky víc těšíte, když máte v rukávu úspěšnou fintu…

„Baví nás to. Ze začátku to bylo trochu nezvyklé, byla to nová situace. Ale už jsme s tím nabrali zkušenosti, nehráli jsme to zdaleka poprvé, věříme si na to. Doufám, že v tomhle duchu budeme pokračovat a nějaké body navíc nám to přinese.“

Myslíte, že tenhle risk přijde i v play off?

„Tak to nevím, od toho jsou trenéři, ti rozhodnou.“

Co říkáte na emotivní a hodně vypjatý závěr zápasu?

„Ukázali jsme charakter. I když tam byly pasáže, které nám absolutně nevyšly, šli jsme si za vítězstvím. Urvali jsme dva důležité body, kterých si velmi ceníme.“

O to víc, když jste po dvou třetinách prohrávali 1:3, že?

„Jak říkám, je to parádní vítězství. O přestávce před třetí třetinou jsme si říkali, že budeme bojovat až do konce, dvou bodů si ceníme velmi.“

Plzeň jede dál nad plán, po těžkém startu jste se úžasně vzchopili. Je to na smeknutí?

„Všechno je to o velké pracovní morálce našeho týmu. Kluci šlapou, roky to tu mají zažité. Spoustu bodů do tabulky přinášíme právě tou tvrdou prací. Nehrajeme úplně technický hokej, ale poctivou dřinou to doháníme a nese nám to body.“

Nemyslím to zle, ale na efektní kombinační hokej nemáte tolik hráčů jako jiné týmy. Tohle je vaše cesta, ne?

„Na každý zápas se připravujeme extrémní pílí a morálkou. Dáváme tomu všichni všechno. Zároveň jdeme dál s pokorou, protože si vybavujeme složitější začátek sezony. Nesmírně si našeho postavení vážíme.“

Platí slova o tvrdé práci i pro šestnáctiletého Adama Jiříčka, který nedávno naskočil do sestavy?

„Určitě, hraje super. Kluci (trenéři, vedení) to v Plzni dělají perfektně, v akademii na sebe všechno perfektně navazuje. Máme v týmu strašně moc mladých, začleňují se v pravý čas do áčka, tréninkovou práci už však mají v sobě danou od dorostu a juniorky. Adam mezi nás zapadl parádně a doufám, že bude pokračovat.“

Co jste říkal Jiříčkově pašerácké nahrávce před prvním gólem, kdy vyslal do úspěšného brejku Ludwiga Blomstranda? Tohle si dovolí jen výjimeční hráči.

„Jo, on to v sobě rozhodně má. Jde na něm vidět mraky talentu, dovolí si s pukem. Je mu šestnáct let, ale nikdy to od sebe neodhazuje, nehraje zbrkle, úplně v klídečku. Trošku by potřeboval přibrat a bude to parádní bek.“

Vzpomenete si, jak jste na tom byl vy v šestnácti?

„Já šanci dostal později, každý tu cestu má jinou. Hlavně ať Adam hraje s pukem, to co umí a bude to dobré.“

