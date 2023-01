(Nejen) Columbus se dívá. O stříbrný šampionát Dvořák přišel, ale je zpátky

Nebýt nepříjemného zranění ramene z konce listopadu, byl by takřka dvoumetrový obránce Jakub Dvořák z Liberce ve hře o nominaci na stříbrné mistrovství světa do 20 let. Přestože je mu teprve sedmnáct, měl hodně slušnou šanci se do finální nominace probít. Jenže nešťastné zranění, ze kterého se dával dohromady takřka dva měsíce, vše zpřetrhalo. Ve 39. kole Tipsport extraligy se Jakub Dvořák vrátil na led. A z ochozů ho bedlivě sledoval i bývalý elitní obránce Roman Polák, evropský skaut Columbusu Blue Jackets.

Návrat po zranění nebyl pro Jakuba Dvořáka jednoduchý. Rozjetí Ostravané vyhráli 2:0, přičemž 195 centimetrů vysoký bek byl u obou inkasovaných branek. Prví padla v oslabení po milimetrové ráně Juraje Mikuše od modré. Při druhé Dvořák chybně rozehrál na Michaela Frolíka. První střelu vítkovického Marka Kaluse pak sice ještě stačil zablokovat, ale z opakované rány padl po teči Jakuba Kotaly gól.

„Kluci mě při návratu hodně podrželi, hodně mi pomáhali,“ líčil liberecký obránce. „Nebylo to vůbec jednoduché, protože rameno není furt úplně stoprocentně zahojené. Snažil jsem se to překousnout a odehrát zápas, co nejlépe, ale rameno mě dost limitovalo. Je to takové napůl.“

Mentor Derner hlídá

Ve Vítkovicích odehrál Dvořák takřka třináct minut čistého času (1:07 v oslabení), zablokoval dvě střely. V tandemu byl převážně se zkušeným mentorem Lukášem Dernerem, který na mladíka po druhé brance také okamžitě posílal přísné pohledy. „Pozor, takhle příště ne!“ mluvilo jeho gesto poměrně jasně. Ani na pozápasový rozhovor ho pak Derner nechtěl pustit, aby nebyl sedmnáctiletý mladík zbytečně pod velkým tlakem. „Nechcete si tentokrát vzít někoho jiného?“

Přesto Jakub Dvořák prakticky okamžitě, co zápas v kabině rozebrali trenéři, mezi novináře přišel. Na bruslích čněl vysoko nade všemi. Bez emocí rozebral zápas, popsal svůj návrat po zranění a neutekl ani od nepříjemné vzpomínky na světový šampionát.

Na Turnaji pěti v Ostravě, generálce české juniorky před mistrovstvím světa, byl Dvořák jedním z nejlepších beků. V plánech trenérů Radima Rulíka s Jiřím Kalousem pro finální nominaci byl hodně vysoko. Nešťastné zranění z 24. kola v Pardubicích, shodou okolností před zraky pardubického kouče Radima Rulíka, vše zbouralo.

„Jo, mrzelo mě to hodně, ale nedá se nic dělat,“ krčil Jakub Dvořák rameny. „Je to jen zlomek kariéry a člověk se na to nesmí ohlížet. A musí si vždycky najít něco pozitivního, to jsem se snažil i já.“ Co konkrétně pozitivního našel? „Od druhého týdne po zranění jsem byl zpátky na ledě, dalo se pracovat na věcech, na které není normálně v sezoně čas.“

Zápasy stříbrné dvacítky pochopitelně sledoval. Fandil na dálku, držel parťákům palce. „Musím klukům ještě jednou pogratulovat! Předvedli skvělý výkon, příjemně překvapili všechny.“ Klíč úspěchu? Právě parádní obrana. „Určitě to byl klíč, trenéři to poskládali přesně, jak měli. Puzzle do sebe zapadlo a bylo to vidět i na ledě. Naše obrana byla fakt jedna z nejlepších na turnaji.“

Bedard je neskutečný

V aktuální sezoně má Jakub Dvořák šanci bojovat o nominaci na mistrovství světa do 18 let (20.-30. dubna ve Švýcarsku). Zahrál si na něm už před rokem. A přestože v šesti zápasech nebodoval, byl jedním z klíčových beků týmu trenéra Jakuba Petra. Na šampionátu s ním byl před rokem i vítkovický Matěj Prčík (18), který si teď proti Liberci také zahrál.

„Po zápase jsme se chvíli bavili, pozdravili jsme se a popřáli si hodně štěstí. Matěj měl proti nám hodně střel, odehrál skvělý zápas,“ ocenil kolegu z národního týmu. Na minulém šampionátu společně „chytali“ Connora Bedarda. Když ho teď Dvořák viděl v televizi na dvacítkách, nevěřícně kroutil hlavou. „Ten kluk je neskutečný, má ohromný talent, těžko se proti němu hraje...“

Právě sedmáctiletý Bedard je jasnou jedničkou nadcházejícího draftu NHL. Oči skautů přitahuje i Dvořák. I teď byl v ochozech například Roman Polák, evropský skaut Columbusu. „Víme, že nás každý zápas někdo sleduje, ale tohle nesmíme vůbec vnímat a je třeba hrát, jako by nic nebylo,“ popsal Dvořák. „Ano, je to hezký pocit, vždycky se to k vám nějak dostane, takže podvědomě to vnímáte. Ale moc připouštět si to nesmíte.“

Extraliga nebo zámoří?

Kdyby ano, Lukáš Derner to mladíkovi hodně rychle a důrazně připomene. Navíc i Dvořákovi je jasné, že prioritou je momentálně extraliga. Šance od Bílých Tygrů si hodně váží. Zatím v extralize odehrál 24 zápasů a připsal si dva body za gólové asistence.

A co je tedy lepší? Zůstat v extralize a hrát mužskou soutěž, nebo zkusit zaujmout i zámořské skauty v kanadské, či americké juniorce? „Těžká otázka,“ zauvažoval sedmnáctiletý bek. „Ale myslím si, že když mladý kluk dostane hodně prostoru v extralize, tak je pro něho seniorský hokej proti juniorskému lepší. To je logické. Pokud tady mladí budou dostávat prostor, je to krok vpřed.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE