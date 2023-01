Ve Vítkovicích se přepisovaly rekordy! V rychlosti i v počtech nájezdů

Nový klubový rekord? Zkušený útočník Lukáš Krenželok (39 let) by mnohem radši bral tři body s Litvínovem. Není divu, Ostravané vedli 2:0, v rozjezdu byli výrazně lepší, v první třetině soupeře přestříleli 20:5. Ale zápas jim nakonec protekl mezi prsty. Sice se ubránili 74 sekund ve třech, ale dva góly pak dostali z klasických přesilovek.

„Rekord jsem si zapsal, je to fajn, ale radši bych bral tři body,“ hlásil Krenželok. „Měli jsme slíbené volno, teď ho mít nebudeme.“ Dosavadním vítkovickým rekordem bylo 13 sekund Romana Kaděry z roku 2002. Shodou okolností proti Litvínovu (3:0). Krenželok byl už tehdy na ledě.

„Taky už jsem se tam motal, že?“ vybavil si vítkovický kapitán. „Už je to dvacet let! Letí to, člověk už si toho ani tak moc nepamatuje. Vůbec by mě nenapadlo, že jsem teď klubový rekord překonal. Ani jsem se nedíval na tabuli, jaký byl přesný čas. Jen jsem si říkal, že to bylo rychlé.“

Krenželok při bleskové trefě uplatnil sílu i zkušenosti. Mladému bekovi Denisovi Zemanovi zezadu nadzvedl hokejku, natlačil se před něj a ze slotu otevřel skóre. „Hokejku jsem mu ale ani moc nenadzvedl,“ popisoval dodatečně.

„Puk letěl vzduchem, já beka předskočil a plácnul jsem do toho. Puk ani nedopadl na led, bek ho nestačil odhodit. Tlačil jsem se do brány, nebylo to ani tak o rychlosti, jako o síle. Že jsem obránce přetlačil. Ale jak jsem říkal, radši bych skóre s Litvínovem znovu udržel 3:0 a nechal Kaděru, ať si rekord drží dál.“

Krenželok se pak mohl blýsknout i v nájezdech. Trenéři ho poslali do dvanácté série za stavu 3:3. Poté, co se při exekuci už čtyřikrát předvedli Peter Mueller (2 dal/ 2 ne), třikrát Roberts Bukarts (1/2) a dvakrát Rostislav Marosz (0/2). Zkušený útočník nedal.

„Ani nevím, kdy jsem jel nájezdy naposledy, ale Miloš (trenér Holaň) chtěl zkusit leváka. Do té doby za nás jezdili jen praváci,“ vysvětlil matador. „Jak tam člověk dlouho není a pak jede nájezd, není to nic příjemného. No...asi zase dlouho nepůjdu.“

Nájezdy rozhodl až ve třinácté sérii Michal Gut. I to je nový rekord samostatné ligy. Delší v základní části nebyly. „Gólmani, velká paráda,“ ocenil litvínovský útočník Nicolas Hlava (1 nájezd dal/ 1 nedal. „Většinou jsme všichni stříleli, protože led už není kvalitní a nechcete vymýšlet, aby puk neujel. A vidíte, Michal šel do kličky a udělal ji parádně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:10. L. Krenželok, 19:35. Bukarts Hosté: 22:38. Jaks, 57:04. Abdul, . Gut Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Gewiese, Raskob, Mikuš, Grman, Prčík, J. Stehlík, Koch – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kotala, Dej, Kalus – Lednický, Chlán, Fridrich. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Berka – Abdul, Estephan, Zdráhal (A) – Danielčák, Gut, Hlava – Havelka, Fronk, L. Stehlík. Rozhodčí Šír, Obadal – Gebauer, Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 196 diváků

