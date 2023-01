Mr(k)va olomouckého bosse. Jsou i jiné způsoby, jak ukázat na rozhodčí

Kritika extraligových rozhodčích bývá mnohdy oprávněná a do jisté míry se dá pochopit. Způsob, jakým vystartoval olomoucký boss Erik Fürst po nedělním zápase s Plzní po Romanu Mrkvovi, byl ukázkou slovní mrvy a úrovně části hokejových bafuňářů. Vedení nejvyšší soutěže rozhodčí chválí, ale i trestá. Jiní nadávají. Jako právě po zmíněném utkání, kdy byli rozpálení do běla na obou stranách. Najevo to dali každý po svém.

Jiné rozhodčí nemáme a mít ani nebudeme. Tak to prostě je. Už kvůli tomu se stávají snadným terčem, kdykoli se to hodí. Chybují jako všichni a jejich omyly jsou nejvíc vidět. Taky proto jsou považováni za nejslabší článek českého hokeje. Není ovšem pravda, že se s nimi nepracuje. Navíc existují jiné, účinnější a přijatelnější způsoby, jak na jejich přešlapy poukazovat a hledat nápravu, než povyk připomínající vřískot potrefeného kohouta v kampani proti hokejovým oficírům.

Za neuznaný gól v utkání Třince s Českými Budějovicemi přišli rozhodčí o polovinu odměny. Erik Fürst po divokém duelu Olomouce s Plzní vykypěl a seknul pařátem sám. Extraliga zakazuje aktérům vyjadřovat se po zápase k rozhodčím. Pokuty rozdává i za bezděčná přiznání, že faul odpískali správně. Případ šéfa hanáckého klubu se měl následně řešit pouze na základě toho, co rozhodčí uvedli do zápisu o utkání. Tedy, co po nich Fürst křičel po skončení zápasu. Deník Sport ho následně požádal o rozhovor. Původně se měl točit kolem toho, že má Olomouc nejvíc vyloučených v extralize. Generální manažer obrátil i na jiné téma. Dusil to v sobě, musel s tím ven. Odkopal se a rozhodně nepřispěl k šíření dobrého jména soutěže, některé výroky hraničí s urážkou na cti.

Nečinné přešlapování a mlčení vede k tomu, že někteří rozhodčí získají pocit, že nad ně není a můžou všechno. Nebo naopak, že je napadá kdejaký hejhula, jak se mu zachce. Mnohdy oprávněně, ale někdy je to i účel. S blížícím se play off budou tlaky sílit. Extraliga musí zakročit. Je s podivem, že si tolik stěžují zrovna Pardubice, ačkoli jsou odskočené v čele tabulky a nebojují o přežití. Nebo právě Olomouc, jež si vede nad očekávání, zato má pověst řezníků. Možná to není náhoda. Každopádně už stačilo.

Kouč Floridy Paul Maurice dostal před týdnem od NHL pokutu 25 000 dolarů za to, že po zápase s Torontem kritizoval rozhodčí. Rozporoval jejich výroky, konkrétně se vyjádřil k vyloučení Radka Gudase, z jeho pohledu nesprávnému. Druhý trest českého beka v utkání na konci druhé třetiny byl celkově desátý, který do té doby jeho mužstvu rozhodčí udělili. „Nevím, co se s nimi dělo, ale vůči Florida Panthers to nebylo přátelské,“ pravil se vší slušností Maurice.

Jedním z hlavních arbitrů byl Francois St. Laurent, jehož stejný kouč slovně napadl už před sedmi lety, kdy trénoval Winnipeg Jets. Tehdy zaplatil 5000 dolarů. Maurice taky sám připustil, že s jedním ze sudích má dlouhodobější problém, i když nejmenoval. Mluvil korektně a na úrovni. Za opakovaný slovní výpad však dostal od ligy pětkrát vyšší flastr. V přepočtu půl milionu korun.

Ani v nejlepší lize nejsou rozhodčí neomylní a někdo občas cítí potřebu si na ně postěžovat. Rozdíl je v tom, jakým způsobem a taky, jak si soutěž dovede zjednat pořádek. Naprosto jiný svět. Úplně jiná kultura proti tomu, co se děje v českém prostředí.