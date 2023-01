Druhý kolaps Vítkovic, Holaň se zlobil: Špatné, musíme hrát znovu srdcem

Ostravané přitom zápasy s Litvínovem i Mountfieldem začali skvěle. Proti Litvínovu se Lukáš Krenželok trefil už po deseti sekundách, posunul klubový rekord. I proti Hradci byl Dominik Lakatoš hned při prvním střídání před Henrim Kiviahem úplně sám. A vypracovaných tutovek bylo víc. Skvělý pohyb, jasná dominance.

„Začátek byl dobrý, stejný průběh jako s Litvínovem,“ přitakal Holaň. „Dostaneme se do vedení 2:0, hrajeme dobře a najednou je obraz hry jiný. Nedohráváme souboje, nejsme tak důslední a soupeř si pro to jde asi více než my. To je hodně špatně.“

Oba soupeři se dokázali z manka 0:2 vyhrabat. Přitom Ostravané se proti Litvínovu i Mountfieldu ubránili i ve třech. Jenže sami neskórovali a v posledních minutách výsledek ztratili. „Naše chyba, přestali jsme hrát,“ nevymlouval se útočník Marek Kalus. „První třetina super, celý tým šlapal, jenže pak si každý začal hrát svoje. Nedohrávali jsme souboje, střídání máme po dvou minutách, to se nemůže dít. Ztratíme tempo, takhle nemůžeme vyhrát s nikým. Musíme hrát, co dřív.“

Vítkovice - Mountfield HK: Lev využil odrazu od hrazení a dovršil hradecký obrat, 2:3 Video se připravuje ...

V klíčových momentech, kdy mohli soupeřům znovu odskočit, si Vítkovičtí nepomohli ani v přesilovkách. Trenéři už pozměnili složení speciálních formací, v první přesilovce je Willie Raskob místo Juraje Mikuše a Roberts Bukarts místo Dominika Lakatoše. Oba se asistencí podíleli na Kalusově gólu v početní výhodě, ale další zůstaly nevyužity.

„Ve třetí třetině máme přesilovku za stavu 2:1, deset minut do konce a jsou tam hráči, kteří mají zodpovědnost, měli by zatáhnout a rozhodnout zápas, dát gól na 3:1,“ přitakal Holaň. „To se nepodaří a dostáváme se do nejistoty. Do věcí, které neděláme. Je to druhý zápas v řadě, velký varovný prst. Musíme začít hrát srdcem. Tak, jako na začátku. Nahoru v tabulce jsme se dostali díky něčemu, na to musíme navázat.“

Dřív dokázali Ostravané zápasy otáčet. Urvat je v koncovce, převrátit houževnatostí na svoji stranu. Teď dobře rozjeté duely ztratili. „Paradoxně, když byli top hráči zranění, tak jsme vyhrávali a teď ne,“ připustil Holaň. „Je to i pro mě k zamyšlení, mám zodpovědnost a musím se tím zabývat, porvat se s tím. Věřím, že hráče dostaneme znovu na tu stranu, kam potřebujeme. Bez poctivosti a chtíče to nepůjde, sezona není u konce. Každý bod se do závěru počítá a my si nemůžeme dovolit před domácími diváky předvádět takové výkony.“

Že by byl problém v protahování střídání, o kterém mluvil Marek Kalus? Z útočníků měl v posledním duelu nejvíc času na ledě Peter Mueller (18:43), který se po viróze spíš hledá. Boduje (3 zápasy/0+3), ale není zdaleka tak výrazný jako dřív. Nejméně času z forvardů měl Jakub Kotala (10:40), jehož formace naskakuje právě po Muellerovi. Kotala ovšem nechodí na přesilovky, ani oslabení.

„Nemyslím si, že protažená střídání jsou problém,“ reagoval Miloš Holaň bezprostředně po zápase. „Máme podrobná čísla z InStatu, podíváme se na ně. Tohle ale není důvod, proč jsme prohráli.“

V neděli Ostravané nehrají, derby s Třincem je na programu až v úterý 31. ledna (17.30). Oceláři, čtvrtý tým ligy, jsou v ještě větší krizi. Padli už pětkrát za sebou (Olomouc 1:3, Mladá Boleslav 0:1, České Budějovice 2:3, Pardubice 0:4 a Karlovy Vary 1:4). Takovou sérii měli naposledy v závěru sezony 2008/09. Ukončili ji až v posledním kole... ve Vítkovicích. Vyhráli tehdy 1:0 v prodloužení, trefil se Jozef Balej, na poslední chvíli si zajistili postup do předkola play off.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:15. Kalus, 25:48. Bukarts Hosté: 27:02. Kalina, 53:23. Eberle, 55:17. Lev, 59:35. Cingel, 59:48. Jergl Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Prčík, J. Stehlík – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kotala, Dej, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, Chalupa – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev (A), Novák – Morong, Štohanzl, K. Lang. Rozhodčí Kika, Stano – Rampír, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 955 diváků