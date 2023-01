Trh je v klinči. Extraligové kluby posilovaly v předstihu, frčí spíš cizina

V úterý se s posledním lednovým dnem v extralize zavře přestupové okno. Vyprší lhůta, v níž mohou kluby naposledy vytříbit soupisku před rozhodujícími bitvami sezony. V rámci elitní soutěže až na výjimky žádné bomby nepadaly a nejspíš už ani ni neprásknou. Nic, z čeho by spadla brada, snad až na únos Pavla Kousala z Mladé Boleslavi do Sparty. Nezvyklý klid má své důvody. Třeba ten, že do play off postupuje dvanáct ze čtrnácti týmů a situace na spodku tabulky zůstává nejasná.