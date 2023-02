Vítkovice se po Spartě zlobí a vetují sudího Šindela: To byla poslední kapka

Vítkovice si užívaly velký večer, před utkáním slavnostně vyvěsili pod strop arény dres legendárního hráče a trenéra Vladimíra Vůjtka. Dlouho to pak vypadalo dobře i na ledě, po dvou třetinách domácí vedli 3:2. V závěrečné části ale Sparta skóre otočila, k čemuž výrazně přispěl i zkrat Dominika Lakatoše.

Proti vyloučení elitního útočníka Vítkovičtí nic nenamítají, komisi rozhodčích ovšem posílají sestřih pěti dalších situací, jejichž posouzení se jim nelíbilo. Reklamují třeba zdržování hry nebo dva nepotrestané zákroky sparťanského obránce Adama Poláška.

„Z obou stran to byl opravdu skvělý výkon, hokej parametrů play off. Bohužel sudí do něj necitlivě řadou chybných momentů a sporných situací vstoupili a ovlivnili jej,“ líčí Šimíček.

„Po zralé úvaze a zcela bez emocí a s klidnou hlavou jsme se rozhodli podat podnět komisi rozhodčích a zároveň budeme vetovat rozhodčího Jakuba Šindela. V našem zápase chyboval již poněkolikáté a tentokrát to už byla poslední kapka, proto jsme se rozhodli využít veto,“ vysvětluje sportovní ředitel druhého týmu aktuální extraligové tabulky.

Páteční porážka byla pro Vítkovice čtvrtou v řadě, nejbližší možnost ukončit nepříjemnou sérii budou mít v neděli na ledě Mladé Boleslavi.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE