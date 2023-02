Lakatoš už zná trest. Za vyvolání bitky si nezahraje jeden zápas

Pětadvacetiletý Lakatoš napadl ve 49. minutě obránce Pražanů Davida Němečka bezprostředně poté, co hostující útočník David Vitouch vystřelil puk v signalizovaném postavení mimo hru směrem na vítkovickou branku.

„Na to reagoval Dominik Lakatoš vyvoláním konfliktu, kterého se David Němeček nechtěl účastnit, a opakovaně ho udeřil do oblasti hlavy i přesto, že byl rozhodčími vyzván, aby svého jednání zanechal,“ uvedl předseda disciplinární komise Viktor Ujčík v tiskové zprávě.

Lakatoš dostal v utkání od rozhodčích Jakuba Šindela a Tomáše Cabáka trest na pět minut a do konce utkání, Sparta při jeho vyloučení vstřelila rozhodující gól a vyhrála 4:3.

Vítkovický klub se v sobotu na svém webu proti výkonu hlavního arbitra Šindela ohradil a rozhodl se ho pro další zápasy vetovat. Severomoravané zároveň podali komisi rozhodčích podnět k prošetření podle jejich názoru sporných momentů.

„Bohužel kaňkou na tomto hokejovém svátku byl výkon rozhodčích, kteří zcela zbytečně ovlivnili jinak po všech stránkách výborný zápas. Z obou stran, tedy ze strany naší i ze strany Sparty, to byl opravdu skvělý výkon, hokej parametrů play off. Bohužel sudí do něj necitlivě řadou chybných momentů a sporných situací vstoupili a ovlivnili jej,“ uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček.

