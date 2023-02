Padesátník Jágr překonal Gretzkyho! Gól číslo 1099 ale na Třinec nestačil

Tašku pro nejlepšího hráče odložil u otevřených dveří kladenské šatny. Rozhovor? Jaromír Jágr jen zklamaně zakroutil hlavou. Dlouho vydýchával zklamání. I tak na něho u východu z haly čekaly hromady fanoušků. Aspoň fotku nebo podpis.

„Ani u předávání cen jsme si nestihli nic moc říct,“ popisoval třinecký útočník Marko Daňo, který se blýsknul čtyřmi body (2+2). „Pogratuloval jsem mu k dobrému zápasu, on mně taky, podali jsme si ruce. Bylo to stručné.“ Daňo si proti Kladnu upevnil pozici nejlepšího střelce ligy, má už 24 branek. Že jich Jágr v kariéře nasázel 1099? „Neuvěřitelné! Klobouk dolů před ním. Věřím, že mu to tam bude padat i dál a ještě bude rekord navyšovat. Pořád na to má.“

To je pravda, jakkoliv neuvěřitelně to zní. Padesátník Jágr byl vidět a znát, odehrál takřka 19 minut. Parádně nahrál na první trefu Tomáši Plekancovi . Ve 31. minutě trefil z přesilovky tyčku a ve 45. minutě se zapsal do historie. Za třineckou bránou „nabral na záda“ zkušeného obránce Milana Douderu - shodou okolností kladenského rodáka, který vedle bosse Rytířů začínal během výlukové sezony 2012/13 svoji extraligovou kariéru. Nedal mu vůbec šanci se dostat k puku. Obtočil se kolem brány a dlouhou hokejkou z forhendu překonal Marka Mazance. V tu chvíli poslal Kladno, které už v Třinci prohrávalo 1:3, do vedení 4:3. Přiklekl, zapumpoval rukou.

„Parádní gól,“ ocenil trefu spoluhráč Adam Kubík, který na historickou trefu nahrával. „Klobouk dolů před tím, co dokazuje celou kariéru a co dokazuje i teď! Furt to tam má, furt je pro soupeře nebezpečný. Každý tým o něm ví, musí si na něho dávat bacha, pořád je nebezpečný. Nám nezbývá, než před ním smeknout.“

Kubík ovšem jedním dechem dodal, že i kladenský šéf by mnohem radši bral body z Třince. „Rekord je příjemný, ale i on by teď uvítal, kdybychom byli výš v tabulce. Je nejlepší na světě, ale to u něj teď jde trošku stranou. Chceme se soustředit na jiné věci.“

Kladenští přitom hráli v Třinci velmi dobře, od bodů nebyli daleko. „Zase jsme si to nechali utéct na začátku, pak jsme se do nich museli tlačit,“ přitakal Kubík. „Dostali jsme se dobře do zápasu, vedli jsme 4:3, naše chyba, že to tak zase dopadlo. Chtěli jsme to udržet, dovést do vítězného konce, každý bod odtud by byl vzácný. Škoda, že se nám to nepovedlo. Celou sezonu sice ukazujeme, že můžeme vyhrávat i s lepšími týmy, jako je Třinec. Jenže u nás je spíš problém, že to neumíme dotáhnout do vítězného konce. To nás trápí celou sezonu.“

Oceláři proti poslednímu odehráli rozporuplný zápas. Dobré momenty střídali s vyloženě slabými. Když se Jágr trefil, vytáhli fanoušci v kotli transparent s velkým budíkem. Na něm za 5 minut dvanáct. Jediné vítězství ze sedmi předchozích duelů fandy štve. Pochopitelně i hráče a trenéry.

„K transparentu se nebudu vyjadřovat,“ glosoval stroze třinecký Marko Daňo. „Kladno hraje o život, každý zápas proti němu je velmi náročný a znovu se ukázalo, že nemůžeme polevit ani na vteřinu! Klobouk dolů před soupeřem za to, jak hrál, ale my jsme se nevzdali. Už to vypadalo, že jsme dobře rozehraný zápas ztratili, ale semkli jsme se a zvrátili ho na vlastní stranu.“

Góly Domácí: 08:16. Daňo, 19:56. Daňo, 23:44. Hrňa, 46:20. M. Růžička, 51:03. Marcinko Hosté: 10:20. Plekanec, 31:25. Kubík, 38:28. Indrák, 44:32. Jágr Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Mar. Adámek, J. Jeřábek, Roth, Čukste, Kaňák – M. Růžička (C), Marcinko (A), Daňo – Hudáček, Voženílek, Nestrašil – Hrňa, Dravecký (A), Chmielewski – Hrehorčák, M. Roman, Buček. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Kehar, Sotnieks, Slováček, Ticháček, Cibulskis, Veber – Jágr, Plekanec (C), Kubík – Indrák, Klepiš, M. Procházka – Zikmund (A), Filip, Beran – O. Bláha II, Pytlík, Babka. Rozhodčí Hribik, Pilný – Rožánek, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 268 diváků

