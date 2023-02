Voženílkovi vraceli Okuliara: Hradečtí jsou zákeřní. A Lev jen povídá…

Zkraje roku Daniel Voženílek na hradeckém ledě vítězným gólem obstaral triumf Ocelářů 3:2 v prodloužení. Taky se přičinil o to, že ofenzivní hvězda Mountfieldu Oliver Okuliar putoval na šest týdnů na marodku s pochroumaným ramenem. V pondělí večer se slovenský plejer ve výtečné náladě vrátil a podpořil výpravu Východočechů za čtvrtým místem po základní části extraligy. Od ní je dělí už jen bod poté, co Hradec v dohrávce osmého kola udolal Oceláře 4:3.

Góly na jedné straně a kupa rozmíšek na druhé. Tenhle souboj měl grády, emoce, mohutně se přiblížil bitvám z dílny play off. Voženílek si klidu na ofenzivní operace moc neužil, domácí mu věnovali těsnou pozornost, ze všech nejvíc lídr domácího celku Jakub Lev. „Oni mi už minule vyhrožovali, že mě rozje… za Okuliarovo zranění,“ odtušil Voženílek, co ho v pondělní večer čeká.

Z chování domácích hráčů však neměl pocit, že by se mu chtěl někdo postavit čelem v rámci férové bitky jeden na jednoho. „Teď za mnou nikdo nedorazil, akorát mě sekali po rukách, po lýtkách, byly tam krosčeky. Ale nikdo nepřijel s ničím osobním. Lev se přiblížil, až když u toho byl rozhodčí. Ten akorát povídá, jinak se toho bojí,“ prohlásil Voženílek. „Je to jejich hra, co k tomu mám víc říct? Jen to, že jsou zákeřní. Nic víc k tomu nemám.“

Oliver Okuliar si na ledě užíval klíčového gólu na 3:2, když ve třetí části v pádu poslal puk za záda Marka Mazance. Co on říkal na dohrávání Voženílka? „Nechci to rozebírat. Co se stalo, to se stalo,“ pokrčil jen rameny. Oběma zdravými. To pochroumané mu dával do pucu bratr, povoláním fyzioterapeut. Odvedl rychlou a čistou práci. „Už mi psal. Chtěl koupit nějakou kolu za to, tak půjdu na nákup,“ usmál se.

To Voženílek nemohl. Oceláři padli posedmé z posledních devíti partií, z hlediska bránění čtvrté příčky začíná být situace hodně nepříjemná, Hradec ztrácí už jen bod a šestý Liberec čtyři. „Ještě zbývá sedm zápasů, hrajeme s ním znovu v pátek, v úterý se vydáváme do Liberce. Utkání je spousta, pořád to máme ve svých rukách. V týmu je obrovská kvalita, teď se ukáže jeho charakter. Do každého střídání půjdeme naplno,“ ubezpečuje třinecký útočník.

Jeho tým dojel na pět vyloučení, byť potrestáno bylo až to poslední. Šlo však o to, že soupeř Hradce v oslabení poztrácel potřebnou energii, která by se hodila na ofenzivní výpady. „Měli jsme hodně vyloučených, oni jednu přesilovku proměnili. Disciplína rozhodla. Každý faul, za který nás rozhodčí vyloučí, je špatný. Jdeme do čtyř a nemůžeme útočit, o čemž hokej je,“ řekl k tomu Voženílek a jeho kouč Vladimír Országh na to téma dopověděl: „Byli jsme velmi nedisciplinovaní, některá zbytečná vyloučení nás stála mnoho sil. I když jsme v závěru měli šance, už jsme jen dotahovali a odjíždíme s prázdnou. Každý následující zápas je pro nás jako play off. Vlastními schopnostmi chceme zůstat v první čtyřce, všichni si uvědomujeme důležitost následujících zápasů. O každý bod se nyní bojuje jako o život.“

Hradec Králové - Třinec. Domácí proměnili přesilovku, prosadil se Okuliar, 3:2 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:29. Pilař, 08:47. Jergl, 46:19. Okuliar, 49:40. Zachar Hosté: 03:40. Marinčin, 07:48. Roth, 59:02. Hudáček Sestavy Domácí: Kiviaho (Machovský) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Lev (A), Pilař – R. Pavlík, Lalancette, Werek – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Chalupa, Zachar, Okuliar. Hosté: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Čukste, Smith, Roth – Daňo, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Voženílek, Hudáček – Chmielewski, Dravecký (A), Hrňa – Buček, M. Roman, Hrehorčák. Rozhodčí Jeřábek, Stano – Kis, Rampír Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 542 diváků

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE