Boj o život po banální operaci. Nemít fyzičku, už tu asi nejste, slyšel kouč

Dorazil do špitálu s tuctovým zánětem slepého střeva. Maloval si, jak se po banálním zákroku rychle vykurýruje a vrátí k plzeňskému extraligovému týmu. Místo toho Rudolf Pejchar (54) prožil v hlubokém spánku černou můru, o níž nic nevěděl. Během dvou dnů musel třikrát pod skalpel. Nevyhnutelně, šlo mu o život. „Kdybych prý nebyl trénovaný člověk, asi bych jim tam zůstal,“ oklepe se ještě teď vyhlášený trenér brankářů.

Plán měl nahozený a dobře vymyšlený. Koncem ledna v neděli večer po zápase se Spartou vyrazit do špitálu, za pár dnů být doma a v pátek s týmem odjet k západočeskému derby. „V neděli jsem se nechal manželkou odvézt do nemocnice, abych to měl rychle z krku, ve středu byl doma a stihl utkání ve Varech. Realita byla taková, že mě v sobotu večer probudili,“ líčí bývalý výborný ligový brankář.

Triviální zákrok se těžce nepovedl, hodiny a dny poté se změnily v boj o holý život. „Začal jsem krvácet do břicha, asi si toho nevšimli… Rozjelo se to způsobem, že mě museli během dvou dnů třikrát operovat a uvést do umělého spánku,“ pokračuje Pejchar.

Jakmile se po necelém týdnu probral, neměl tušení, jaké drama se odehrávalo. Postupně se vše dozvídal od své paní. „Pracuje ve zdravotnictví, takže ví, co přesně se odehrávalo.“

Ze slov manželky jej mrazilo. „Následně mi i šéfová oddělní ARO řekla, že kdybych nebyl trénovaný, asi bych jim tam zůstal.“

Někdejší juniorský reprezentant už je doma a odpočívá. Během týdne shodil devět kilo na váze. Jak se říká, je rád, že je rád. „Nedovedu si moc představit, jak někdo funguje poté, co se probudí z umělého spánku třeba po čtrnácti dnech. Já mám po týdnu na kapačkách poloviční nohy, stehna skoro žádné…“ kroutí hlavou.

V pondělí se zkusil lehce projít kolem domu. Rychle pochopil, že návrat do normálního životního režimu potrvá. „Vrátil jsem se zchvácený jako po maratonu,“ přiznává. „Ve špitále mi řekli, abych zůstal šest neděl doma. Tělo potřebuje zotavit. Třemi operacemi během dvou dnů dostalo zabrat.“

Kdy se vrátí za „sirotky“?

Z pohodlí domova nyní vyřizuje textovky a telefonáty od kamarádů a známých. Spousta lidí o něj měla strach. „Kluci z týmu nevěřili, co všechno se může stát,“ vypichuje. Šéf klubu Martin Straka za ním vyrazil i do špitálu. Trocha černého humoru přinesla lehké úsměvy. „Připomínali jsme si známou větu o tom, že slepák operuje vrátný a malinko jsme se zasmáli.“

Rozhodl se, že zle nikomu dělat nebude, byť celkem obligátní návštěva nemocnice mohla skončit fatálně. „Nechávám to být, stalo se,“ mávne nad tím Pejchar rukou.

Už zase myslí na hokej. Jenže, ať počítá, jak počítá, návrat k mužstvu potrvá. Konec základní části extraligy nese datum 5. března. Je to velká komplikace pro Plzeň před blížícím se vrcholem sezony. Rudolf Pejchar platí za jednoho nejschopnějších expertů v branži. Gólmany dokáže výtečně připravit. Herně i mentálně.

Teď je z Miroslava Svobody a Dominika Pavláta tandem sirotků. „Kluci jsou dobře připravení, ale mojí prací je s nimi neustále komunikovat. A o všem. Tohle chybí,“ štve jejich mentora a kouče v jednom. „Píšeme si, ale úzký kontakt schází. Blíží se předkolo play off, doufám, že u toho budu. Nevím, jestli rovnou na střídačce, ale aspoň někde v hledišti bych rád byl, abych mohl scházet do kabiny,“ přemýšlí nahlas.

Přes všechny komplikace si uvědomuje, že je lepší mít tyhle starosti než vůbec žádné. „Zaplaťpánbůh, že to dopadlo aspoň takhle,“ oddechne si Rudolf Pejchar.