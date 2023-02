Kladno znovu na dně. Velký návrat ale zaujal. Střelec Jágr „pomohl“ tahanicí

Úleva z odlepení se ze dna trvala takřka jen několik hodin. Kladenští hokejisté zakončili bodově vydařený týden návratem do extraligového suterénu. Byť se v neděli proti Olomouci dokázali parádně vrátit do zápasu a dokonce otočit z 1:3 na 4:3, přestřelku 48. kola prohráli 4:5 v prodloužení a jsou opět na posledním místě. K přidání třetí výhry v řadě nepomohl třemi body kapitán Tomáš Plekanec (1+2), ani gól Jaromíra Jágra, jenž se trefil čtyři dny po svých 51. narozeninách.

Boj o záchranu v Tipsport extralize bude i díky středočeskému mužstvu napínavý až do konce. Byť se Rytíři díky dvěma výhrám v řadě (2:1 s Mladou Boleslaví, 3:0 v Plzni) v pátek po několika měsících odlepili z posledního místa tabulky, vzhledem k výhrám Českých Budějovic i Litvínova jsou se ztrátou jednoho bodu zpátky na dně. V duelu s Olomoucí přitom Kladno nepředvedlo špatný výkon, i když kvůli nedisciplinovanosti domácích odskočili Hanáci o dva góly.

„Je to těžký prohrát, když soupeři dovolíte šestnáct střel. Po relativně vyrovnané první třetině nám soupeř dal góly v přesilovkách, když jsme katastrofálně střídali. Minimálně já jsem ale po celý zápas i ve třetí třetině cítil pozitivní atmosféru na střídačce. Hráli jsme pořád nátlakový hokej, což se vyplatilo,“ řekl kladenský kouč Otakar Vejvoda po utkání.

První krok ke zvratu v zápase se povedl Jaromíru Jágrovi , který ve 27. minutě překonal brankáře Jana Lukáše odražením puku od čepele brusle. Trefu, kterou kladenský boss ve věku 51 let a čtyři dny opět navýšil svůj rekord nejstaršího střelce v extralize, muselo ještě posvětit video. Naštěstí pro Středočechy, sudí nepotvrdili úmyslný kop.

Jágr „pomohl“ Rytířům v bitvě ještě jednou, když byl po snížení skóre na 2:3 při tahanici s Petrem Strapáčem vyloučen společně se soupeřem. Kladno následně při hře čtyři na čtyři vyrovnalo a do 52. minuty díky využité přesilovce v podání Tomáše Plekance otočilo zápas na 4:3. „Super návrat do zápasu. Ze stavu 1:3 jít do vedení… klobouk dolů před celým týmem, jak jsme fárali na ledě,“ uznal Martin Procházka, autor druhé kladenské branky.

Kladno - Olomouc: Zápasnický souboj Jágra se Strapáčem skončil oboustranným vyloučením Video se připravuje ...

Tři velecenné body, kterými by Kladno mocně zabušilo na vrata předkola play off, byly opravdu blízko. Chybná přihrávka se ale za 38 sekund od obratu dostala k olomouckému útočníkovi Jakubu Navrátilovi, který srovnal na 4:4 a poslal zápas do prodloužení, při kterém velice rychle dokonal hanáckou loupež Lukáš Klimek. „S výkonem jako takovým rozhodně nejsem nespokojen, akorát škoda, že jsme to nehráli do konce,“ mrzelo Vejvodu.

Vítěze z Olomouce velice těšilo, že i přes ztracené vedení dokázali kladenský obrat zkrotit a získat druhý bod. „Ve třetí třetině jsme se možná trošku zbytečně zatáhli pod dojmem či vidinou bodu, které jsme potřebovali. Vyplynula z toho lehká nervozita a soupeř toho využil. Samozřejmě velká pochvala za závěr, vyrovnání a že jsme to vůbec dokázali otočit. Moc si toho vážíme. Pochvala aspoň za dva body,“ ocenil Boris Žabka, asistent trenéra Jana Tomajka.

Návrat na poslední flek Rytíře rozhodně netěší, po předvedených výkonech v minulém týdnu ale zůstávají pozitivní. Nejenže se čtyři kola před koncem základní části stále mohou vyhnout baráži, dobře si uvědomují, že si mohou klidně zahrát i v předkole.

„Bude to boj do posledního zápasu. Hodně zajímavý závěr. Musíme makat, když budeme hrát jako nyní a odstraníme chyby, tak si myslím, že nějaké body sebereme a odlepíme se ode dna. Třeba uděláme i předkolo. Určitě chceme. Baráž si tady nikdo nepřeje,“ zdůraznil Procházka.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:48. Jágr, 44:29. M. Procházka, 48:27. Sotnieks, 51:53. Plekanec Hosté: 14:16. Nahodil, 21:33. Kusko, 32:35. Kusko, 52:31. Navrátil, 60:36. Klimek Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Melka, Filip, Zikmund (A) – O. Bláha II, Pytlík, Michnáč. Hosté: Lukáš (Konrád) – Dujsík, Ondrušek (C), Mareš, Škůrek, Švrček, Řezníček, T. Černý – J. Káňa (A), Nahodil, Bambula – Plášek ml., P. Musil, Navrátil – Klimek, Kusko, Strapáč – Anděl, Menšík, Rutar. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Brejcha, Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3465 diváků

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 48 29 8 4 7 154:96 107 2. Vítkovice 48 25 4 9 10 145:116 92 3. Sparta 47 25 6 2 14 141:108 89 4. Mountfield 48 21 7 4 16 129:116 81 5. Liberec 48 17 8 10 13 141:121 77 6. Třinec 48 20 4 7 17 135:110 75 7. Olomouc 47 19 5 2 21 118:123 69 8. Plzeň 48 15 6 7 20 117:130 64 9. K. Vary 48 18 4 2 24 116:147 64 10. Brno 48 16 6 3 23 121:142 63 11. M. Boleslav 48 13 6 8 21 104:119 59 12. Litvínov 48 12 6 8 22 125:139 56 13. Č. Budějovice 48 13 5 6 24 118:144 55 14. Kladno 48 14 3 6 25 111:164 54 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž