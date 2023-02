Fanoušci Litvínova vyprázdnili kotel: Nedalo se to nevnímat. Nakonec slavili

Téměř po roce se do extraligy vrátil Petr Vrána. Prodělal operaci zápěstí, za Třinec nastoupil poprvé od vítězného finále na jaře loňského roku. S céčkem na dresu začínal ve třetím útoku mezi Draveckým a Chmielewskim, jakmile po zranění v obličeji na nějakou dobu vypadl Tomáš Marcinko, přesunul se 37letý centr přechodně do první lajny k Růžičkovi s Daněm.

„Některé věci se nedají uspěchat a člověk je pro jistotu víc opatrný. Před zápasem byla trošku nervozita, protože jsem dlouho nehrál, v Litvínově mají jiné hřiště, které jsem ještě nezkusil. Po utkání přišlo zklamání, měli jsme to dobře rozehrané. Zbytečnými vyloučeními a výpadky z naší hry jsme přišli o vedení,“ hodnotil svůj první zápas v elitní soutěži po 297 dnech.

Už v 51. sekundě nachytal Andrej Nestrašil střelou ke vzdálenější tyči domácího gólmana. Neuběhly tři minuty a Libor Hudáček ho prostřelil podruhé. Matej Tomek si do té doby nesáhnul na puk, ale v brance zůstal. „Po tom, co předvedl v předchozích zápasech i později v tomhle utkání, můžu říct, že mužstvo podržel,“ vracel se litvínovský trenér Karel Mlejnek.

Po první přestávce přestal existovat ropácký kotel. Další z protestů proti tomu, co Verva předvádí. „Nedá se to nevnímat, ale snažím se na to nemyslet, když jsem na ledě. Jsem rád, že jsme brzy dali gól, netrvalo to dlouho a zase nám začali fandit,“ líčil kapitán Sukeľ.

Osazensvo se z koutů tribuny vrátilo na prostředek poté, co v čase 28:00 skóroval Jindřich Abdul. V první části marný Litvínov se zvedl a do přestávky vyrovnal, těsně před ní ještě Martin Havelka vybouchal Draveckého a do kabiny se řítil bez helmy a rukavic. Pro mužstvo doping jako hrom.

Litvínov - Třinec: Jaks svou druhou brankou v zápase potrestal menší chybu Růžičky, 4:3 Video se připravuje ...

Třinec z posledních dvanácti partií vyhrál jen dvě a připsal si osm bodů z 25 možných. Verva patří k jeho oblíbeným soupeřům, dlouhodobě se na ni Ocelářům daří. Naposledy padli předloni v březnu a na Hlinkově stadionu neprohráli přesně tři roky, od 19. února 2020. Pětici příznivců na severní tribuně v jejich dresech dělali nějakou dobu radost i tentokrát. Jenže gólový příděl úvodu nerozšířili. „Bohužel jsme nepřidali třetí gól, který by byl smrtící,“ povzdechl si kouč hostů Zdeněk Moták.

„Jsem rád, že jsme se z toho ve druhé části vzpamatovali, i ve třetí jsme hráli výborně a zasloužili jsme si dva body. Ve druhé třetině jsme začali víc agresivně napadat, vyhrávat souboje a tím jsme získávali puky. To byl zlomový moment,“ liboval si Matúš Sukeľ.

Litvínov si pomohl v přesilovkách, využil dvě. A po zápase přišla děkovačka. Před rozhodující situací v prodloužení přálo Krušnohorcům i štěstí. Martin Růžička v útočném pásmu upadl a domácí šli do přečíslení. Sukeľ poslal puk Zdráhalovi, ten před bránou našel Janise Jakse a ten druhou trefou v zápase rozhodl. „O tom prodloužení je. Čeká se na nějakou chybu. Jeden hráč spadne a už je to tři na dva, velká šance. Jsem rád, že to tak dopadlo a góly jsme dali my,“ dodal Sukeľ. Litvínov odskočil od posledního Kladna na tři body, Třinec po další porážce klesl na šestou příčku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:00. Abdul, 36:14. Š. Stránský, 45:10. Jaks, 62:40. Jaks Hosté: 00:51. Nestrašil, 02:50. Hudáček, 49:23. Marcinko Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Strejček, Freibergs, D. Zeman, Demel (A), Jaks, Šalda – Š. Stránský, Sukeľ (C), Zdráhal – Kudrna, Estephan, Abdul – Fronk, Straka, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Kaňák, J. Jeřábek, Čukste, Roth – Daňo, Marcinko, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Chmielewski, Vrána (C), Dravecký (A) – Buček, M. Roman, Hrňa – Kurovský. Rozhodčí Hejduk, Jaroš – Lhotský, Hnát Stadion Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 3965 diváků