Hradeckou desítku čepoval první útok, Tomajka zklamala polovina týmu

Když se potká tým, kterému to poslední měsíc vůbec nejde (6 bodů z 9 utkání), s mančaftem drtícím extraligu (27 z 9), snad to ani nemůže dopadnout jinak než v „plecharéně“.

Výsledek 4:0 pro Hradec Králové koresponduje s momentální pohodou i kvalitou, z níž vylezly dvoubodové individuality Lukáš Cingel (2+0), Jakub Lev, Jan Eberle (oba 0+2) či stoprocentně úspěšný brankář Henri Kiviaho, jenž je se sedmi čistými konty nejlepším gólmanem soutěže.

„Je to příjemné, ale před deseti zápasy jsme byli šest bodů od posledního. Nic jsme nezměnili, ale vrátili se nám důležití hráči, což je znát. Klukama z Kolína všechno nenahradíte. Teď samozřejmě chceme formy využít,“ řekl Petr Svoboda, asistent hlavního kouče Tomáše Martince.

Mountfieldu teď jde do karet vše včetně téměř vyprázdněné marodky, v sestavě je zpátky už i Ethan Werek, mimo zůstává jen Martin Štohanzl – a zvýšení sebevědomí je evidentní.

Důkaz? Třeba perfektní práce Lva v rohu před úvodním gólem či dvě trefy hned po vyhraném buly nebo začátek druhé třetiny, kdy první útok Východočechů skóroval dvakrát během 16 vteřin.

Zkrátka plnotučná záležitost, díl desátý i přes zřejmé zvolnění ve druhé polovině duelu. Ale hlavně – potvrzení čtvrté příčky v tabulce, která je po udržení přímého postupu do play off klíčová.

„Chceme do ní stejně jako další dva týmy, ale máme nejlepší pozici a máme to ve svých rukou. Nechceme to pustit. Vrátili se nám marodi, máme hodně silný mančaft a čtyři vyrovnané lajny. Nicméně bereme to s pokorou, chceme tenhle výborný hokej přenést do play off, a je jedno, jestli to bude ze čtvrtého místa nebo třeba z nějakého ještě lepšího,“ usmíval se útočník Eberle.

A na druhé straně suchý únor v podání Hanáků.

Byl to na Olomouc chvílemi až smutný pohled, zvlášť když fanouškovská skupina Ultras Mora oslavila deset let od vzniku pěkným choreem. Čekala se v ideálním případě párty, nebo aspoň utnutí soupeřovy série ziskem nějakého bodíku.

Špatně dopadl i druhý extraligový start sedmnáctiletého beka Tomáše Galvase, jenž se přimotal ke třem inkasovaným gólům. Sympatické však bylo, že navzdory tomu ho trenéři i potom vyzkoušeli na přesilovce. To je asi spolu s věrnými příznivci jediné plus „kohoutů“.

Mimochodem, když domácí kotel skandoval „My chceme gól“, skóre zrovna uzavíral Oliver Okuliar. Symbolické...

„Nevytvořili jsme si příležitosti, byli jsme naprosto bezzubí. Potřebujeme, aby všichni hráli na sto procent, nejen osm nebo deset z dvaceti. Když nám z toho někdo vypadne, nejsme konkurenceschopní. Ze zápasů jsem zklamaný,“ nezastíral smutek trenér Olomouce Jan Tomajko.