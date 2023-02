Kometě se probrali spící střelci. Vincour prý góly neřeší. Koblížek ano

Byla to dlouhá šňůra. Nezvyklá pro oba borce, kteří měli patřit k důležitým postavám Komety. Teď skončila, útočníci můžou nabrat zpět sebevědomí. Radek Koblížek skóroval po patnácti zápasech a Tomáš Vincour dokonce po třiadvaceti! „Kolikrát jsi odměněný za to, když děláš na ledě správné věci. Ti kluci pracovali,“ ocenil asistent Jaroslav Modrý po výhře 3:0 nad Olomoucí.

Co s nimi? Trenéři Komety si lámali hlavu, jak nejlépe využít schopností Radka Koblížka a Tomáše Vincoura . První z nich se dokonce ocitl na waiver listu, byl nabízel jiným klubům. Jeho parťák se zkušenostmi z NHL plnil svou roli aspoň v defenzivě a tvrdé hře. „Vincek hraje výborně v oslabení, blokuje střely, dělá ty detaily,“ podotkl Jaroslav Modrý. Proti Olomouci ukázal po čase také on střeleckou tvář.

Obě rány sedly krásně. Pětadvacetiletý Koblížek se opřel v přesilovce z dálky do Holíkovy přihrávky a trefil přesně k tyči. „O tom klukovi se taky učím,“ poznamenal Modrý. „On je subtilnější postavy, jeho síla je bruslení a tah do brány. Když to bude dělat, bude odměněný minutami a větší rolí v týmu. Jak velká bude, to záleží na něm,“ dodal.

Kometa - Olomouc: Koblížek využil přesilovku sekundu před jejím vypršením, 2:0 Video se připravuje ...

Na letní posile z finského KooKoo bylo znát, jak se trápí. Koblížek čekal, že bude jedním z tahounů ofenzivy. A najednou bác, čtvrtá lajna, bez přesilovky a patnáctkrát v řadě bez bodu. Na početní výhodu se v neděli dostal za odměnu za práci při hře pět na pět.

I díky absenci zraněného obránce Tomáše Kundrátka . „On se možná pasuje do role střelce a produktivního hráče. A tihle kluci přemýšlí o hokeji trošku jinak. Pořád se dívají na statistiky, svoje čísla. Musí se s tím umět vyrovnat. Každý prochází v kariéře obdobím, kdy nachází svůj charakter a může přinést týmu i něco jiného,“ popsal Modrý.

O sedm let starší Vincour se v koncovce blýskl ve třetí třetině. Z pravého křídla švihl do puku a vymetl horní roh Konrádovy klece. Do sítě mu to padlo poprvé od 7. října, kdy v 8. kole zamířil přesně proti Litvínovu. Hanákům dal svůj třetí gól v ročníku, k tomu má sedm asistencí. „Góly pro mě důležité nejsou. Když nějaký dám a pomůže to týmu, jsem samozřejmě rád. Ale na ledě jsem od jiných věcí,“ odmítl, že by se soužil téměř pětiměsíčním čekáním na zásah.

Vincourovou pozici je levé křídlo čtvrté lajny, která je docela netypická. Figurují v ní kreativní centr Adam Zbořil, třetí nejproduktivnější hráč mužstva. Napravo hledá pohodu právě Koblížek, jenž startoval ročník v elitních útocích. Bodoval, dával vítězné góly, po ledě lítal. A pak se zasekl.

Kometa - Olomouc: Vincour zamířil z pravého kruhu nad lapačku, 3:0 Video se připravuje ...

Pro útočníky je ukončení půstu vzpruhou před předkolem. „Kluci se určitě cítí líp. Doufám, že jim to do budoucna pomůže,“ přál si Martincův pobočník, jenž je zpět na střídačce po operaci kyčle.

To Olomouc potřebuje hlavně zdravotní vzpruhu. Mimo hru má klíčové hráče Ondruška, Káňu, Orsavu, Nahodila či Musila. Chybí jí nejproduktivnější obránce a tři z pěti nejvíce bodujících útočníků. Jako byste vzali soupeři Kundrátka, Holíka, Horkého či Pospíšila. „Těsně před zápasem nám ještě vypadli dva hráči, lepili jsme sestavu,“ povzdechl si kouč Jan Tomajko.

„Sešitý“ kádr se nicméně držel, body neodevzdal bez odporu. Jenže domácí měli v brance Dominika Furcha , jenž má evidentně ve své výstroji magnet na puky. Už pošesté udržel čistý štít. „Neodevzdali jsme špatný výkon. Odehráli jsme to lépe než minulé utkání. Nemůžeme hráče kritizovat. Měli nasazení, bojovali až do konce,“ uvedl s pochopením trenér poražených.

Pro Moru je štěstí, že žádné zranění či nemoc není dlouhodobého rázu. Všichni marodi by se měli postupně vracet do akce. V play off už by měli být Hanáci v plné síle. „Nemyslím, že někteří nastoupí už v úterý na Spartě, ale v pátek už by mohli. Chystají se na to,“ informoval.

SESTŘIH: Kometa Brno - Olomouc 3:0. Furch vynuloval střelce z Hané Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:57. Flek, 24:43. Koblížek, 33:29. Vincour Hosté: Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Fajmon, Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Němec – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (A), Zbořil, Koblížek. Hosté: Konrád (Lukáš) – Rašner, Dujsík, Švrček, Galvas, Řezníček, T. Černý, Mareš – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Olesz (A), Knotek (C), Bambula – Klimek (A), Strapáč, Menšík – M. Tomeček, Kučera, Rutar. Rozhodčí Hribik, Pilný – Axman, Lederer Stadion Winning Group Arena Návštěva 6548 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE