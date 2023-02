Úleva pro Litvínov. Taky pomohlo, že nám už chytaly zadečky, přiznal Hlava

Litvínov je po dvou letech v předkole play off. Poslaly ho tam dva góly Patrika Zdráhala, nejprve po buly a pak do odkryté brány po skvěle načasované přihrávce Šimona Stránského, ale taky obětavý týmový výkon. „Teklo nám do bot a trošičku chytaly zadečky. Na druhou stranu nám to pomohlo,“ vracel se Nicolas Hlava k zázračné proměně Vervy, pro níž vítězství 2:1 nad Plzní bylo čtvrtým v řadě a která už nemusí zapalovat barážového strašáka.

Jak velká je to úleva?

„Všichni jsme šťastní, že jsme to ubojovali. Úleva to samozřejmě je. Zároveň musíme být pokorní.“

Jste rád, že se už v posledních dvou zápasech základní části nemusíte dívat pod sebe?

„Na předkolo se těšíme, ale zase nebudeme chtít, aby z těch zápasů byla nějaká fraška. Pořád si myslím, že lidem dlužíme nějaké výsledky. Doufám, že teď, jak hrajeme zápasy a jak bojujeme, budeme bojovat až do konce základní části.“

Kdy se to zlomilo, že jste v posledním období začali vyhrávat?

„Asi tím, že nám teklo do bot a myslím, že nám trošičku chytaly zadečky. Na druhou stranu to pro nás bylo dobré, protože jsme začali hrát jednoduše, obětavě, hodně jako tým. Hlavně poslední dva zápasy takové byly. Všichni hráči, co byli na ledě, odevzdali maximum, proto se to zlomilo.“

Litvínov - Plzeň: Opět Zdráhal! Domácí střelec v přečíslení 2 na 1 se štěstím propálil Svobodu, 2:0 Video se připravuje ...

Dlouho jste zápasili s marodkou. Pomohlo i to, že jste v posledních zápasech byli kompletní?

„Je asi lepší, když jsme takhle všichni pohromadě a všichni zdraví. Ale marodky jsou ve všech týmech. Nejde se vymlouvat na to, že jsme nehráli dobře kvůli tomu, že byl někdo zraněný. Pokud ten člověk jde do zápasu, musí tam nechat sto procent.“

Začátkem února jste prohráli v Kladně 2:5. Následovaly ještě dvě porážky, nicméně byla facka na ledě Rytířů tím, co vás probudilo?

„Asi jo. Po tom zápase jsme si vyříkali spoustu věcí a spoustu věcí jsme si uvědomili. I s fanoušky jsme si něco vyříkali a myslím, že to pomohlo. To fakt byla rána, kterou jsme potřebovali, abychom se probrali.“

Už nějakou dobu hrajete v play off módu. Bude to výhoda?

„Myslím, že jo. My jsme to měli nastavené tak, že poslední zápasy hrály jako play off, o gól, do poslední minuty. To je pro nás samozřejmě dobře, ale v momentu, kdy začne play off, říká se, že to je zase jiná soutěž. Je to úplně něco jiného. Doufám, že se nastavíme tak, že budeme chtít jít dál a potrápit toho, koho dostaneme. Můžeme jenom překvapit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:07. Zdráhal, 33:43. Zdráhal Hosté: 53:38. Rekonen Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Jaks, Demel (A), D. Zeman, Freibergs, Strejček, Zile, Šalda – Abdul, Sukeľ, Kudrna – Zdráhal (A), Estephan, Š. Stránský – Hlava, Straka, Fronk – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Skok, Zámorský, Houdek, Jiříček, Kremláček, Jaroměřský – Schleiss (C), Mertl (A), Rekonen – Hrabík, Suchý, Pour – M. Beránek, Holešinský, Blomstrand – Bitten, Honejsek, Adamec. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Brejcha, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4478 diváků