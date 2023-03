Na Plzeň sedla bída. Schleiss: Buď se vzchopíme, nebo vyhučíme jak nic

Napřed si vedli nad očekávání, teď aby bili na poplach. „Je to drásající. Potřebujeme se urychleně zvednout,“ zlobil se kapitán Jan Schleiss po nedělním duelu v Litvínově, kde Plzeň prohrála posedmé za sebou. Západočeský celek získal za předchozích deset utkání zdaleka nejmíň bodů ze všech. Spláchnutí do odpadních vod nehrozí, ale těsně před blížícím se play off je takové rozpoložení varující.

Prožívají nejdelší sérii nezdarů v sezoně. Na Indiány sedla bída v nejhorší čas. Jednu dobu přitom pošilhávali po elitní čtyřce. Ještě, že si dost bodů nastřádali dřív, jinak by v táboře na Štefánikově náměstí v Plzni měli vážnější starosti. Takhle skončí nejhůř dvanáctí. Nebo taky ještě můžou za dvě zbývající kola povyskočit na osmé místo a začít předkolo doma. Jde ale hlavně o to, jak s mizérií skoncovat a vzchopit se.

V pátek nastoupí Plzeň v Mladé Boleslavi, v posledním duelu základní části hostí České Budějovice. Až příští neděli na západní frontě se tedy může rozhodovat, zda Motor spadne do baráže nebo ne. Z možných scénářů se rýsuje i takový, že v play off narazí Indiáni na Olomouc, která jim v minulosti v play off opakovaně podpalovala stany a s níž předloni vypadli 0:3 na zápasy. Pokud však jde o formu, jsou na tom teď dost podobně.

Za sedmero prohraných utkání nastřílela Plzeň devět branek, z nich čtyři minulý pátek Třinci. Celkem tři trefy obstaral Aleksi Rekonen, dvakrát skóroval Kryštof Hrabík. Citelně schází Petr Kodýtek. Lídr ofenzivy i bodování mužstva chyběl v posledních šesti partiích. Nově příchozí Antonín Honejsek, od nějž si Indiáni dost slibovali, se nedostavil ze Zlína v právě dokonalé kondici a za sedm utkání si nepřipsal ani čárku.

Plzni nejdou přesilovky, v jejich využití je třetí nejhorší. V koncovce se trápí. „Už do toho taky buším z každé pozice jak do vrat a pořád trefuju gólmana. Netuším, co by nám mohlo chybět. Asi větší klid a přímočarost. Možná, kdybychom tak hráli, víc se tlačili do brány, připravíme si víc šancí. Jenže takhle pak jen všechno honíme ke konci zápasů,“ přiznal plzeňský kapitán.

Mužstvo celou sezonu drží brankáři Miroslav Svoboda a Dominik Pavlát. Střídali se pravidelně nebo po určitých časových úsecích. S úspěšností zákroků kolem 92 procent patří k desítce nejlepších v extralize. Kabinu však vyplenila viróza i další zdravotní trable. Rozpadla se obrana, naposledy vypadl zkušený Jan Piskáček, dlouhodobě byl mimo Vojtěch Budík. Ale ještě by se měl vrátit, stejně jako Marek Baránek.

„Nebudeme se vymlouvat, že nám chybí obránci, hrát musíme všichni. Kluci, co chodí vypomáhat, jsou košíkáři, dorostenci, ale vedou si skvěle. V obraně hlavní příčina není. Spíš máme problém, že nedáváme góly,“ mrzelo Schleisse.

Je velká frajeřina, kolik prostoru v mužstvu dali 16letým obráncům. V Plzni tohle předvádějí léta běžně. Navíc nasadit Adama Jiříčka a Jana Skoka se neodvážili až nyní, nýbrž v době, kdy měli na dohled čtyřku. Mladší bratr juniorského vicemistra světa Davida Jiříčka chodil na led s první přesilovkovou formací a z plzeňských beků měl v posledních zápasech třetí až čtvrtý nejvyšší icetime. Skok nastupoval v první obranné dvojici vedle Petra Zámorského . „Občas si říkám, že je mi až stydno, že jsou tak dobří a extraligu zvládnou hrát úplně v pohodě. Klobouk dolů před nimi, vejdou se mezi šest obránců a hrají super,“ řekl o nich Schleiss.

Na začátku sezony v Plzni odvolala trenéry Václava Baďoučka a Miloše Říhu. Změna se vznášela ovzduším už nějakou dobu, nešlo jen o dva zápasy, které Indiáni v úvodu ročníku prohráli. Ale šéf klubu Martin Straka se pak rozhodl jednat co nejdřív. Po nástupu Petra Kořínka následovaly další dvě porážky, nicméně tým se později vynořil z pásma ohrožení, což se třeba tehdy nejbližšímu sousedovi v tabulce z Litvínova nepodařilo až do závěru základní části.

Stávající série porážek je delší než ta ze začátku sezony. Ale atmosféra se změnila a postavení mužstva taky. Pokud by Škodovka neskončila aspoň devátá, bude to nejhorší umístění v základní části za posledních 16 let. Play off však může znamenat nový začátek. Anebo taky rychlý konec.

„Samozřejmě, že je nálada špatná, když prohrajete sedmkrát v řadě. Ale nemůžeme zase jen sedět s hlavami dole. Jinak je po nás. Jsou před námi poslední dva zápasy. Nutně už potřebujeme výhru, abychom se zvedli. Pak se poctivě připravíme na předkolo, to už je jiná soutěž. Musíme se ale probrat, jinak z play off vyhučíme jako nic,“ shrnul Jan Schleiss.

Nejhorší za posledních 10 utkání (skóre, body) Mladá Boleslav 26:27 10

Třinec 25:35 10

Olomouc 17:32 7

České Budějovice 25:37 7

Plzeň 18:32 3 Nejhorší za posledních 5 utkání Pardubice 16:14 6

Karlovy Vary 11:18 6

Třinec 13:17 4

České Budějovice 14:21 4

Olomouc 9:15 4

Plzeň 6:15 1

