Dědek hodil do českého hokeje granát. Dynastie Třince skončí. Kdo spadne?

Stá pardubická sezona už dostala předkrm v podobě prezidentské trofeje. Hlavní chod má však teprve přijít. Co stojí za dominancí pardubického Dynama v základní části? Kdo mu bude stát v cestě v play off? A proč zažil českobudějovický Motor ostudný propad z bronzového piedestalu až do extraligového sklepa? O tom v dalším dílu podcastu Zimák debatují hokejoví novináři deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Ryšavý a Ondřej Kuchař.