Třinecký plán: Daňo nejlepší střelec, Růžička nejproduktivnější hráč

Zatímco na Spartě, v Českých Budějovicích nebo Ostravě to jiskřilo všemožnými emocemi, jindy bouřlivá „plecharéna“ zažila jednoznačné utkání. A celkem poklidně. Bohužel pro domácí to bylo z důvodu dominance Třince, který třetím gólem v poslední vteřině první třetiny duel rozsekl.

„Dnes jsme si to udělali sami jednodušší než minule – a drželi to,“ pochvaloval si Andrej Nestrašil při zmínce na čtyři poslední výhry Olomouce ve vzájemných zápasech.

Ne, v pátek neměli Hanáci šanci. Zatímco oni látali sestavu, Oceláři excelovali díky známým jménům. „A taky dobrému brankáři Mazancovi a speciálním týmům,“ připomněl asistent Vladimír Országh vítězný gól z přesilovky a ubráněná oslabení včetně jednoho čtyřminutového.

A teď k těm lídrům: Marko Daňo 2+1, Martin Růžička 0+2.

Čili? Slovák si upevnil prvenství v tabulce kanonýrů (29 tref), druhý Michal Řepík ztrácí čtyři zářezy (25). Růžičku však Daňo stáhl o bod v celkové produktivitě všech extraligových plejerů, vítkovické duo Roberts Bukarts, Dominik Lakatoš a kladenský Tomáš Plekanec ztrácejí čtyři body.

O trofejích u Slezanů tak zřejmě rozhodne až nedělní utkání s Mladou Boleslaví, to už je taky vzhledem k jistému šestému místu kromě budování sebevědomí jediná extra motivace do závěrečného kola.

„Každý hráč má své sny, touhy, očekávání, předsevzetí, které chce naplnit. Máme před posledním kolem, každému bychom to rádi dopřáli, ale pro nás je důležitý týmový úspěch,“ zopakoval prioritu kouč Országh.

Krajan Daňo však prozradil víc. „Víte, když hrajeme spolu v lajně, je těžké sbírat body víc než ten druhý,“ smál se a dodal: „Přeju Marťovi tu produktivitu, já bych mohl vyhrát střelce.“

„Nevím, co na to říct, jak to komentovat...“ vyhýbal se odpovědi s úsměvem Růžička, dlouholetý vyhlášený snajpr. „Ale pana Motáka zkasírujeme,“ otočil list při zmínce o trenérovi, jenž pak sice přenechal místo na tiskovce asistentovi, ale do tiskového střediska přišel všechny srdečně pozdravit.

Třinec holt v pátek řešil příjemnější věci než Mora. Vydřený bod Karlových Varů (s Libercem nakonec prohrály až v prodloužení 3:4) navíc „kohoutům“ na poslední chvíli zmařil i jistotu začátku předkola play off na svém ledě. Jasno budou mít fanoušci o pořadatelství středečního a čtvrtečního zápasu až v neděli večer.

„Hrát doma je samozřejmě výhoda, i když poslední dobou vlastně nevíme...“ pokrčil rameny kouč Boris Žabka po třetím domácím mači bez bodu.

Nadějí je zlepšující se zdravotní stav marodů, tedy až na Michala Kunce. Branislav Konrád, David Škůrek, Jiří Ondrušek, Tomáš Černý, Lukáš Nahodil, Jan Káňa, Jakub Orsava a Pavel Musil. Ti všichni jsou out. V neděli v Litvínově se jejich návrat riskovat nebude, ale na předkolo by mohli být.

„Směřujeme to na play off, snad už bychom tam mohli být téměř kompletní,“ přikývl Žabka.

Platí to i pro Třinec, konkrétně kapitána Petra Vránu a další hráče aktuálně bojující s virózou. „Nemůžu se dočkat, rozhodující fázi sezony miluju,“ uzavřel třinecký Nestrašil.

Ani on zatím nezná soupeře, příští týden každopádně vše vypukne.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 13:32. Nestrašil, 17:29. Daňo, 19:59. Nestrašil, 55:35. Daňo, 58:56. Chmielewski Sestavy Domácí: Lukáš (Frgál) – Rašner, Dujsík, Řezníček, Švrček, Mareš, Galvas – Rutar, Plášek ml., Kusko – Navrátil, Olesz (A), Knotek (C) – Bambula, Klimek (A), Menšík – Strapáč, Anděl, Kučera – Kucsera. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Zahradníček, Smith, Roth, Kaňák, J. Jeřábek, M. Doudera, Mar. Adámek – Voženílek, M. Růžička (C), M. Roman – Nestrašil, Marcinko (A), Kurovský – Chmielewski, Hrňa, Dravecký (A) – Daňo, Buček, Holinka. Rozhodčí Hribik, Ondráček – Rampír, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4611 diváků

