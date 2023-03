Více peněz pro Plzeň! Straka nebude vlastnit klub sám, co změny v kádru?

Plzeňský klub změní vlastickou strukturu. Martin Straka, který byl většinovým majitelem od roku 2009, několikrát a spíš v nadsázce naznačoval, že s tím sekne a přenechá jiným. Tentokrát to však je vážné a důvody šéfa Indiánů nejsou čistě osobní. Chce docílit toho, aby do klubu přinesl víc peněz a tým byl opět schopen v extralize konkurovat těm nejlepším. „Zůstali jsme na místě. Chci, abychom se posunuli o kus dál,“ vysvětloval 50letý boss, pro nějž bylo dvanácté místo zklamáním.

Napovídalo se toho dost. Například zvěsti, že se do hokejového klubu majetkově vrátí Tomáš Král, který ho už vedl a loni skončil jako prezident svazu. Přivést měl údajně bývalého šéfa extraligy Josefa Řezníčka. O podílu v klubu prý uvažoval útočník Jan Kovář, jenž hraje ve Švýcarsku. Martin Straka na setkání s novináři moc konkrétní nebyl. „Delší dobu jednám s firmou z Plzeňského kraje. Doufám, že to dotáhneme,“ naznačil. V tom případě by pokračoval jako generální manažer a s trenéry zůstal i na střídačce.

O změně vlastníka běžela spousta fám. Je pravda, že jste našel partnera, který by měl získat podíl v klubu?

„Tohle fáma není. Už delší dobu jednám s firmou z Plzeňského kraje a doufáme, že se blížíme ke zdárnému konci. Až to bude hotové, všechno se dozvíte.“

Budete majetkově v Plzni zapojený dál, zůstanete většinovým majitelem, nebo klub převezme někdo jiný?

„Ne, normálně budu fungovat dál, jak to bylo. Tedy tak to už nebude nikdy, nicméně, dlouhodobě hledám partnera a teď doufám, že se konečně našel. Je to stále v jednání, ale blížíme se k finále. Doufám, že to dopadne.“

Byla ve hře i varianta, že byste šel úplně od toho?

„Člověk má lepší i horší chvilky. Ale až tak úplně jsem o tom nepřemýšlel, protože se naskytla tahle možnost. K variantě odchodu jsem se už nevrátil. Takže ne.“

Co vás ke změně vedlo? Nechtěl jste v tom zůstat sám?

„Chci, abychom se posunuli o kus dál. Zůstali jsme na místě a musíme zase začít konkurovat ostatním klubům kolem nás. Děláme to proto, aby mi někdo pomohl. Všichni postupují dopředu. Jak finančně, tak hokejově. A my stojíme na místě, možná dokonce couváme. Delší dobu. To se musí zastavit. Tohle chceme, aby se zlepšilo. Nebude to asi hned, ale jde o to, abychom přinesli do klubu daleko víc peněz a byli konkurenceschopní, protože o tom to je. Všechno musíme zlepšit. Od hokeje k přístupu k fanouškům, sponzorům. Musíme zatáhnout za ruční brzdu a nastartovat všechno od začátku, abychom už necouvali a šli dopředu.“

Narážíte na to, jak je obtížné shánět peníze v konkurenci týmů jako Pardubice, Sparta, Brno, které do hokeje dávají stále větší peníze?

„Teď tam možná přibudou i Karlovy Vary. Tam se taky změnil majitel, nevím. Ale pochopitelně je to těžké. Proto se snažíme udělat změnu i v Plzni, abychom zase byli zpátky, konkurenceschopní a líp se nám dýchalo. Chci velice poděkovat všem našim partnerům a sponzorům za jejich podporu v uplynulých letech. Jsem jim nesmírně vděčný, že s námi přečkali složité roky. Jsem přesvědčený, že změny, které nastavíme, povedou k zásadnímu obratu k lepšímu. Věřím, že naši partneři s námi budou spolupracovat i nadále, budou součástí rozvoje plzeňského hokeje a společně začneme budovat nový začátek. Jedině společně můžeme být úspěšní.“

Jaký máte časový horizont, kdy byste chtěl mít vlastnické záležitosti vyřešeny?

„V co nejkratší době. Aby na začátku nové sezony bylo hotovo. Během sezony jsem jednal taky, v době play off jsme si od toho dali pauzu. Ale teď, kdy pro nás sezona skončila, se tomu věnuju daleko víc. Je to namáhavé, ale ne, že by mě to stresovalo. Na spolupráci se těším, pokud dopadne. A já doufám, že ano.“

Pokračoval byste jako generální manažer? Setrval byste případně i na střídačce?

„Uvidíme. Teď se musí dotáhnout nejdůležitější věci, a kdyby to dopadlo, určitě zůstanu s trenéry dole. Kluci zůstávají, celý realizační tým. Ale pořád jednáme, je předčasné o něčem mluvit.“

Jak je situace náročná i vzhledem k tvorbě týmu na novou sezonu?

„S Tomášem Vlasákem (sportovní manažer) jedeme dál, jako kdyby to zůstalo jako dosud. Nějaký základ máme, rozjednané hráče taky. Důležité je, že co jsme chtěli podepsat, jsme podepsali nebo podepisujeme. Získali jsme nějaké posily, o nich však ještě nemůžeme mluvit. Jednáme s dalšími, s cizinci, protože nejlepší čeští hráči, které bychom chtěli, už jsou v listopadu, prosinci rozebraní.“

Koho chcete přivést?

„Určitě ještě jednoho kvalitního útočníka, rozdílového hráče. Takového jsme v této sezoně neměli. Na cestě jsou dva obránci. Taky chceme víc zkušeností, Jsem rád, že jsme opět zapojili mladé kluky jako Adam Jiříček a Skok, v dalším ročníku budou zase o něco silnější. Možná už dostane šanci Adam Benák. Budoucnost v klubu mají, ale nemůžeme stavět jen na nich. Někdo je musí vychovat a pomoct jim.“

Síla týmu zůstane podobná?

„Ne! Musí být lepší. Proto to děláme. Nechceme být na dvanáctém místě.“

Mluví se o velkém třesku, odchodu devíti hráčů. Souhlasí?

„Míra Svoboda míří do Finska. Někdy v prosinci nebo listopadu mě o to požádal. Nabídku jsme mu dali, chce zkusit Finsko. To samé Petr Kodýtek. Přišel, že už je tady dlouho, do jiného českého klubu nechce, jedině že by zůstal v Plzni, ale vyzkouší Finsko.“

To jsou dvě zásadní jména. Co další?

„Neuplatnili jsme opci Marku Baránkovi, za něj už máme náhradu. U Vojty Budíka mě trošku zklamalo, že odchází. Byl dlouho zraněný, fyzioterapeut i kondiční trenér se o něj perfektně starali. Myslím, že to měl vrátit, ale rozhodnul se jinak. Asi z nějakého důvodu, že byl v Plzni pořád zraněný. S tím se nedá nic dělat. Ludwig Blomstrand neměl úplně povedenou sezonu, bude asi na odchodu. A Filip Suchý, to je stejné jako Buďa. Chtěli jsme s ním jednat, aby zůstal, Filip je Plzeňák. I u něj mě to trošku mrzí. V minulé sezoně měl zdravotní problémy, všem těm klukům jsme vyšli vstříc. Je slušnost zajít za mnou, jako to udělal Kody, hele, podepsal jsem jinde. To mi přijde jako férové jednání. Abychom se nemuseli namáhat s nabídkou a věděli, že už se dohodl jinde.“

Smlouva skončila Petru Zámorskému, Jak to vypadá s ním?

„Jsme v jednání, stejně tak s Bittenem. Zámka chceme udržet, ale máme i jiné možnosti. Zájem máme o Beránka. Pracovitý hráč, který tam nechá všechno. Zároveň musíme dotáhnout hráče, kteří umějí hokej, budou dávat góly a budou rozdíloví. Nechci, aby to vyznělo, že nemáme žádné hráče. Spoustu jsme jich už podepsali, jen je nechci zmiňovat, protože ještě hrají v soutěžích a nebylo by to vůči nim fér. I když se to legálně může.“

O postup do čtvrtfinále Plzeň přišla v prodloužení pátého zápasu předkola s Libercem. Považujete konečné dvanácté místo za neúspěch?

„Určitě. Sezonu bych bral jako úspěšnou, kdybychom z dvanáctého místa po základní části postoupili do (čtvrtfinále) play off, což se nepovedlo. Měli jsme obrovské výkyvy formy, zachránila nás listopadová série vítězství, taky díky gólmanům, kteří chytali skvěle. Z konce tabulky jsme postoupili na páté, šesté místo, krátce byli čtvrtí. Tam jsme se psychicky uklidnili, ale bohužel na to nenavázali. Chvilku to šlo, chvilku ne a o konci se nebudu ani bavit. Ten nám vůbec nevyšel.“

Čím si propad vysvětlujete?

„Jestli už jsme byli v klidu, že se nám nemůže nic stát, nevím. Ale málem se ještě něco stalo. Nešly nám přesilovky, oslabení. Měli jsme spoustu zraněných, víceméně celou sezonu nebyli kompletní. Budík a Blomstrand vypadli na dva, dva a půl měsíce, někdo i déle. Měli jsme hodně mladých kluků, v jednu chvíli hrála obrana ve složení Adam Jiříček, Skok, Kvasnička, Kremláček. Do toho Zámorský musel zvládnout přes třicet minut na ledě. Provedli jsme změny, některé vyšly, některé ne, do toho se zranil Kody. Na tréninku, kdy jsem ho postavil před bránu, Zámek vystřelil a zlomil mu lýtkovou kost. Srdce našeho mužstva, hráč, který do toho dával všechno, vypadl v nejdůležitější fázi sezony.“

Nastartoval by tým, kdyby mohl hrát?

„Možná bychom nepadli desetkrát za sebou. Chyběli nám zkušení hráči, o které teď hodně stojíme. Musíme to nějakým způsobem vyvážit. Myslím, že tohle se projevilo i v pátém zápase předkola. Kdyby zkušenost byla, nenechali jsme si to utéct. Ale to už je jen kdyby. Po prvním zápase v Liberci se kluci dali dohromady a nastartovali se sami, my už s tím víceméně nedokázali nic udělat. Čtyři zápasy byli fantastičtí a tak by to mělo vypadat. Dneska jsme mohli být jinde a ještě mohli hrát hokej.“

Už po druhém kole jste vyměnil trenéry. Co byl hlavní důvod k takovému zásahu, když se sotva rozeběhla sezona?

„Měl jsem na to nějaký pohled už v předchozím ročníku. Nemyslel jsem si, že tým má vzestupnou tendenci a bál se, abychom neuvízli dole jako Kladno, po deseti, jedenácti zápasech nezůstali úplně na chvostu bez bodu. Jestli to bylo správně nebo ne, to ať zhodnotí jiní. Já jsem to tak viděl, proto jsem to udělal. Pochopitelně nezáleží jen na trenérech, je to i o hráčích. Nepovedly se nám posily jako Meyer, Sedlák, Vitaloš. Klobouk dolů, co Tomáš Vlasák dělá, někdy to zkrátka nevyjde. Ale v rozpočtu, co máme, si moc chyb dovolit nesmíme.“

Proč ke změně trenérů nedošlo už dřív, když jste byl na pochybách?

„Doufal jsem, že to třeba přijde. Jenže jsem tam necítil tu chemii, že by to mohlo fungovat. Proto jsem se rozhodl takhle.“

Splnili nástupci Petr Kořínek a František Bombic očekávání?

„Pracovali perfektně, žádný problém nenastal. Každý měl svou úlohu a já se do toho taky zapojoval. Někdy až moc, možná to bylo na škodu, ale takový jsem. Ovšem nebylo to tak, že by jeden něco povídal, já do toho skočil a chtěl to provést úplně jinak. Kdyby tohle dopadlo, rozdělíme si zase kompetence, aby nezavládl chaos, Ale napřed musím dotáhnout jednu věc a pak se budeme věnovat dalším.“

