Podvod Prostějova. Chce práva na hráče, co patří Plzni. Vlasák: Prasárna

Slanina naletěl, protože nebyl dost obezřetný a ani netušil, že se něco takového může stát. „Nějakou dobu po podpisu první smlouvy za ním přišli znovu, že potřebují potvrdit ještě dvě paré. Standardně se zhotovují tři kopie. Dvě jdou na svaz, jedna zůstává hráči. Mladý, nezkušený kluk, už si to pořádně nezkontroloval. Věřil, že je to stejná smlouva. Jenže klauzule o zrušení opce tam už chyběla, což nepostřehl. Pozměněnou verzi pak nechali zaregistrovat na svazu. Jakmile Slanina podepsal v Plzni, přišli za ním, že zůstává v Prostějově, protože platí smlouva, podle níž tamní klub může uplatnit opci,“ popisuje Tomáš Vlasák, sportovní manažer Západočechů.

„Nechali Slaninu podepsat dvě rozdílné smlouvy. Obsahovala dodatek o právu na uplatnění opce, které automaticky zanikne, pokud o něj bude mít zájem mateřský klub HC Škoda Plzeň. Prostějov tak na něj přestane mít nárok na další sezonu. Druhá smlouva už tento dodatek neobsahovala. Slanina si toho nevšiml, podepsal i verzi, z níž dovětek vyndali. V této podobě smlouvu zaregistrovali na svazu. Vznikl tudíž spor. Prostějov si nárokuje Slaninu, i přestože má zároveň podepsanou smlouvu s mateřským klubem v Plzni a je jejím hráčem,“ líčí Zbyněk Hrdel, agent, který Slaninu začal zastupovat.

Původní smlouva, kterou podepsal Jan Slanina. Nechybí v ní klauzule o zrušení opce • Foto Zbyněk Hrdel

Verze smlouvy, kterou Jan Slanina podepsal v Prostějově. Chyběla v ní klauzule o zrušení opce • Foto Zbyněk Hrdel

Plzeň kromě Slaniny uvolnila ještě obránce Daniela Maláka a Jakuba Hamšíka. Skončili v juniorce a Prostějov o ně projevil zájem. „Šli tam zdarma s tím, že si je můžeme půjčit, pokud budeme potřebovat,“ pokračuje Vlasák. Dva z nich si Indiáni během sezony stáhli na jeden zápas v době, kdy je postihla početná marodka. Malák měl v Prostějově kontrakt na jednu sezonu, nic mu tedy nebránilo, aby se po sezoně mohl vrátit do Plzně. V případě Slaniny je to problém.

„Chtěl by se porvat o extraligu, do Prostějova už ani nechce, zvlášť po tom, co se stalo. Pokoušel jsem se spojit s majitelem klubu panem Luňákem, jenže nereaguje. Mluvil jsem s Martinem Loukotou (ředitel APK) a ten potvrdil, že na svazu mají druhou, novější verzi smlouvy. První samozřejmě ne. Za mě je to podvod na hráče,“ tvrdí Vlasák.

V Plzni v květnu zahájí letní přípravu a do tréninku chtějí zapojit i Slaninu. APK do věci zasáhnout nemůže, směroplatná je smlouva zaregistrovaná na svazu. Tedy ta bez dodatku o automatickém zrušení opce. Slanina tak nesmí za Plzeň hrát. „Pořád věřím, že se domluvíme, jenže v Prostějově stále dělají mrtvé brouky. Skončil sportovní manažer (Ivo Peštuka) i trenér (Aleš Totter). A majitel klubu Luňák nezvedá telefon,“ dodává Tomáš Vlasák.

S vlastníkem prostějovského klubu Jaroslavem Luňákem se iSport.cz spojil a požádal ho o vyjádření. Rychle se rozloučil s tím, ať zavoláme později. A zavěsil. Případ jako ten Slaninův prý není podle zdrojů blízkých prostředí ojedinělý. „Na Prostějov vrhá určité světlo, jakým způsobem se chová. I v ostatních klubech vidí, co se může taky dít, jak se jedná s hráčem, kterého jim koneckonců dáváme zdarma. Takové chování je prasárna na mladého hráče,“ dodává Vlasák.

Slaninův případ může dojít před smírčí komisi nebo až k civilnímu soudu. Pokud by mladý útočník nemohl hrát, uškodí to nejvíc jemu. „Tohle si nikdo nepřeje. Úplně by ho odrovnali. Uvidí se, zda se kluby nakonec domluví mezi sebou, co na to svaz. Nevím, čeho chtějí docílit, zvlášť když byl Slanina zapůjčený zdarma, pomohl jim a prožil dobrou sezonu. Může se posunout o stupínek výš, podepsal s mateřským klubem, je hráčem Plzně. Nikdo by přece neměl bránit v růstu mladému hráči, který má budoucnost před sebou. Extraligová smlouva by měla být nadřazená prvoligové. Tohle by se dělat nemělo. Háže to špatný stín na první ligu, na prostějovský klub jako takový. Hráči a agenti už si dají příště pozor. Je to podraz a nedělá se to,“ shoduje se Hrdel.

