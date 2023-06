Poctivý dříč Irgl stvrdil, že už bude jen fandit. TOP gól? Když zakopl gólman

Poslední ligový gól vstřelil Zbyněk Irgl v březnu 2021 stylově ve vítkovickém dresu Olomouci. V Ostravě s hokejem začínal i končil a v Olomouci prožil parádní roky po návratu z ruské KHL. Ligové stříbro má i s Třincem (2015), ale tohle angažmá bylo pro Irgla hodně emotivní.

Když dal v roce 2014 Ocelářům přednost před rodnými Vítkovicemi, hrnuly se na něj nadávky ostravských fanoušků. Právě v Třinci pak bojoval i s rakovinovým nálezem na ledvině. Po operaci se dokázal vrátit a s Oceláři získal i svou poslední velkou medaili.

„Na hokej jsem chodil odmalička s taťkou, takže jsem hltal borce, jakými byli například Aleš Badal nebo Lumír Kotala,“ vzpomínal v rozhovoru pro Sport. „A když jsem přišel do vítkovického áčka, byli to Roman Šimíček, Luďa Krayzel nebo ruští hráči Dima Jerofejev, Saša Čerbajev… Vždycky bylo na koho koukat a od koho se učit. Své jsme pochytali i od kluků z NHL. Když s námi přes léto trénovali třeba Pavel Kubina, Marek Malík nebo Venca Varaďa, jen jsme hleděli a snažili se vždycky odkoukat co nejvíc.“

Sám byl známý extrémní dřinou a poctivou přípravou. „Zbyňa je kondiční gigant, činky má i v autě,“ komentoval například spoluhráč Lukáš Krenželok. V lize Irgl nasázel 202 gólů, dalších 115 nastřílel v KHL a ruské Superlize, 44 v reprezentaci. Nejslavnější trefa? V prodloužení čtvrtfinále mistrovství světa 2006 proti Rusku.

„Nejsem typ, co by žil z minulosti,“ usmíval se Irgl. „A jak říká Martin Falter (bývalý vítkovický brankář) – udělal jsem kariéru na tom, že zakopl gólman.“

Hodně snů si v hokeji splnil. Zahrál si třeba i se synem Patrikem v krajském přeboru za MSK Karviná. Co mu nevyšlo, byla NHL. Po zlatém šampionátu juniorů sice byl v roce 2000 draftovaný Nashvillem (197. v pořadí), účastnil se i kempu. Ale vrátil se do Evropy. „Byl jsem pouze na kempu pro nováčky, NHL byla daleko, je to nesplněný sen. Bohužel, mrzí mě to, ale moje cesta byla jiná. A teď už s tím asi nic neudělám.“