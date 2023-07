Rohlík vyletěl. A dál? Velká dřina, aby zase pomrkávali skauti NHL

Nacpat se do sestavy Pardubic znamená, že potřebujete vystrčit někoho zkušenějšího. Jinak není šance. A to se pořád ve vzduchu houpou příchody Martina Kauta nebo Tomáše Noska. Ondřej Rohlík (22) měl před rokem zažít průlomovou sezonu. Jenže tělo mu dalo stopku. Tak teď? „Vím, že bude dřina se do sestavy dostat,“ chápe. Co nabízí? Rychlé nohy a potenciál být lepší a lepší.

Na jaře 2022 zaujal. Nebýt formy Ondřeje Rohlíka a kumpánů kolem něj, Pardubice by možná nepřešly předkolo proti Karlovým Varům. S Filipem Kofferem a Lukášem Andělem hráli skvěle. On měl asi nejlepší formu. Jak je rychlý, zdravě drzý! Nemusí být jen doplňkem v sestavě, roste.

Hodně hráčů takový moment potká. Vyletíte. A pak? Zásadní je linku udržet, ideálně pak ještě zvedat. Najednou zastřihali ušima i skauti NHL. Ne, že by hned sázeli na stůl smlouvy. Ale dva v létě 2022 popsali deníku Sport a iSport.cz, že jestli někoho v Pardubicích sledovat, tak Rohlíka. Jinak těžký průměr v mládeži. Ale hubený útočník? Na kontrakt to není, zatím. Ale jednou by mohl být typem, který vyskočí přes AHL nahoru. Nikdy nevíte. Chybí mu svaly, jistě. To se dá ale pořád dohnat.

„Je hezké takové věci slyšet. Ale co na to říct? Chci vždycky hrát co nejlépe a potěší, jestli někoho tohle vůbec napadlo. No a papírák jsem, to jo,“ usměje se Rohlík. „Snažím se na tom ale furt pracovat. Jsem silnější a silnější, snažím se můj hlavní limit odstranit, abych byl připravený a silný a dokázal být TOP hráč,“ říká.

Může být, ale zatím není. V minulé sezoně nasbíral v extralize jen deset zápasů. V gólech svítí škaredá nula. „Nechtěl bych jít do detailu. Měl jsem určité problémy ve spodní části těla, potřeboval jsem podstoupit jeden zákrok, který problém vyřešil,“ naznačil svůj příběh, co ho seklo pro většinu sezony. Dál si jít nepřál.

Chápe, že ve dvaadvaceti potřebuje přesvědčit: „Soustředím se na to, abych se dostal zpátky do sestavy a moc rád bych s Pardubicemi získal nějaký úspěch. Jsem odchovanec, pro mě je to velká meta.“

Dostat se do sestavy se hezky řekne. Ale ve výsledku? Když projedete soupisku, místo není. Leda by musel být prostě v přípravě lepší než zkušenější Jan Mandát nebo Matej Paulovič. Přes Tomáše Hyku, Davida Ciencialu nebo Lukáše Radila cesta nepovede.

A to je pořád ve hře, že by se v Dynamu mohli zjevit Martin Kaut i Tomáš Nosek. „Jestli to bude těžký? A jak! Nechci se opakovat pořád dokola, ale fakt se budu snažit, ať jsem co nejvíc platný pro tým. Bude dřina se do sestavy dostat,“ dobře chápe Rohlík.

Řeči o tom, že je moc hubený, už dříve poslouchal v Pardubicích Lukáš Nahodil. Působil dojmem, že i kdyby snědl půl prasete, nepřibere. Atrakcí pak bylo, když si ho jednou v bitce před brankou vybral pro boj David Kočí. Nahodil v krvi? Ale vůbec. Přežil. Užil si s tím dost průpovídek. „Taky se budu muset s někým porvat, no,“ pobaveně odvětil Rohlík. Takže je čas vyzvat v Třinci Richarda Nedomlela? „Jo, tak to úplně ne,“ smál se.

Jak by mohly vypadat útoky Pardubic

Cienciala (27) - Sedlák (30) - Hyka (30)

Kousal (32) - Zohorna (35) - Radil (32)

Říčka (34) - Poulíček (30) - Paulovič (28)

Mandát (27) - Musil (26) - Vondráček (32)

*číslo v závorce je věk hráče