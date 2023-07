Velký Lev je zpátky. Plzeň svolává Indiány, staví jádro na odchovancích

Všude dobře, v Plzni nejlíp. Indiáni posílili jádro vlastních odchovanců. Jakub Lev se vrátil po šesti letech, Petr Straka po dvou. Za místního je brán i další příchozí písecký rodák Miroslav Indrák, který tady vyrůstal od dorostu. „Je to naše filozofie. Chceme mít plzeňské kluky, jako to bývalo dřív. Hráli jinde, snažíme se je dostat zpátky a k nim získat další hráče,“ potvrdil trenér Petr Kořínek.

Plzeň svolává Indiány a ti se vracejí. Předloni to byl Jan Schleiss, během minulé sezony Jakub Pour, který zkoušel prorazit za mořem. „Je důležité, aby v týmu hráli kluci, kteří mají ke klubu vztah. Je to pak hrozně znát. Věřím, že správné jádro tady je, že to bude dobré a bude to znát i na ledě,“ prohlásil po jednom z prvních společných tréninků Jakub Lev, který s mateřským klubem podepsal tříletý kontrakt.

Z Plzně zamířil před sezonou 2017/18 nejprve do Vítkovic, působil v Brně a skoro čtyři sezony strávil v Hradci Králové. „Po šesti letech je to krásné, na návrat domů jsem se těšil. Jsem rád, že v týmu jsou kluci, s nimiž jsem hrál už dřív nebo jsme se potkali i jinde. Nejdu do nového prostředí, realizační tým zůstal víceméně stejný. No, a Kuba Lev? Doufám, že se vrátil lepší, silnější, starší, zkušenější,“ usmíval se po prvním tréninku na ledě.

Mohl prodloužit v Mountfieldu, chtěl ho Třinec. Ale už někdy v listopadu se ozval plzeňský šéf Martin Straka. Už v únoru Plzeň oznámila Lvův návrat. „Nechtěl jsem se už stěhovat někam přes celou republiku. Napřed jsem požádal o dva, tři týdny na rozmyšlenou, že buď zůstanu v Hradci, nebo se vrátím domů. Pak jsme si plácli,“ líčil 32letý útočník.

Zaujala ho i vize západočeského klubu, kdy bude chtít stavět na odchovancích. Comeback urostlého útočníka rozhlásil klub s velkým předstihem. „Uvědomuju si, že není jednoduché se vracet domů. Bude to sledovanější, než kdybych hrál někde mimo. Zároveň udělám všechno, abych byl připravený, možná ještě víc než kdykoliv jindy,“ dodal Lev.

Do Plzně nepřichází jen dohrát kariéru. Naposledy zažil v Hradci výbornou sezonu, s týmem postoupil do finále extraligy. Na západě Čech před deseti lety jako mladík získal titul a před sedmi lety bronz. Očekává se, že bude patřit k tahounům a lídrům mužstva.

„Když jsem tu začínal, byli v týmu lepší hráči než my. Martin (Straka) nebo Tomáš Vlasák. To byly hvězdy, top hokejisté. Ke konci už jsem v Plzni nějakou pozici taky měl. Po mém návratu by role měla být ještě významnější. Když budu hrát podobně jako v Hradci, tak to bude to, co ode mě trenéři chtějí. Nemusím něco extra měnit a mohu zůstat na vlně, na níž jsem byl,“ pokračoval Lev.

Tuhle velkou šelmu spousta soupeřů nemusí. Lev není vyložený střelec, byť ke dvaceti gólům jednou už v extralize taky dal. Do mužstva přináší víc fyzické síly, důrazu a taky zkušeností. Podobně jako nově příchozí Luke Adam. Kanadský predátor s 90 starty v NHL nejvíc operuje v prostoru kolem branky. Oba by měli tmelit dvě elitní lajny. Lev však na plzeňském stadionu vyrostl. Po letech, co byl z Plzně pryč, si bude znovu budovat pozici.

„Kluci mě znají, vědí, jaký jsem. Náročný k sobě i na spoluhráče. Pokud budu potvrzovat na ledě to, co mám, myslím, že není potřeba ani tolik mluvit a kluci uvidí, jak to je. Led je základ a na to se bude nabalovat vše další,“ řekl centr, který už nastoupil v 17 zápasech za českou reprezentaci.

Kapitánské céčko nosil v minulé sezoně Jan Schleiss. Otázka, kdo ho bude mít na dresu příště, zůstává otevřená. „Zatím nemám zprávy, ale budu ve všem podporovat kohokoli,“ uvedl Lev, který do okruhu kandidátů jistě taky spadá. Co aspoň asistentské áčko? „Nevracel jsem se kvůli písmenku na dresu, ale protože to mám v Plzni rád a chtěl bych dopomoct k týmovému úspěchu,“ připomněl.

Plzeňské srdce bije v těle i Petru Strakovi. Před dvěma lety se upsal Litvínovu. Odskok pod Krušné hory se nevydařil, hlavně minulá sezona. „Podle toho, co tam za dva roky proběhlo, jsem měl pocit, že uběhla mnohem delší doba. Vystřídali se tři trenéři, nastala spousta změn. Člověk si to představoval jinak, ale rozhodoval jsem se za nějakých okolností a být v té situaci znovu, udělal bych to zase,“ ujistil.

I Petr Straka se vrací tam, odkud vyšel, kde to má rád a kde se vždycky cítil dobře. Jeho jednání se trochu protáhla, neboť klubový boss Martin Straka řešil i záležitosti kolem změny vlastnické struktury. Teď je zpátky a váží si toho.

„Je to snad osmadvacet let, co jsem na tomhle ledě bruslil poprvé. Když jsem chodil na hokej jako malý kluk, atmosféra mě vždycky pohltila. Každý zápas, který tady před plzeňskými fanoušky můžu hrát, je obrovský zážitek. Strašně se těším, že to můžu zase zopakovat. Taky je super, že se posiluje domácí jádro. Jsou to kluci, s nimiž jsem hrál před pěti, šesti lety, nebo v juniorce, jako Kuba Lev. Známe se dlouho, se Schleissíkem jsme se v osmnácti potkávali ve městě. Tohle jádro bude zdravé, místní. Věřím, že z toho dokážeme těžit,“ prohlásil 31letý Straka, jenž ještě před prvním návratem působil osm sezon v zámoří a v NHL si zahrál za Philadelphii.

V plzeňském dresu zažil ještě po návratu ze zámoří nejlepší časy v obranářské smečce rafanů vedle Kodýtka s Eberlem. Oba už v klubu nejsou, jeho úloha by však měla zůstat stejná. „Přinášet energii do týmu, myslím, že se dostanu na oslabení. Pokud se posunu někam výš, budu jedině rád. Jestli ne, udělám všechno, abych svou práci odvedl dobře, prospěl týmu a abychom byli úspěšní,“ slíbil.

Dvanácté místo vyděsilo Indiány jak zlí duchové. Zahnat je hodlají i za pomoci zkušených odchovanců. Něco takového se nesmí opakovat. „I nám, co jsme se vrátili, tohle říkali. Cíle jsou jasné. Chceme výš. Nechci tvrdit, že jsem o tom přesvědčený, ale věřím, že všichni tomu podřídí všechno. Doufám, že se to povede a budeme hrát i dobrý hokej,“ prohlásil Lev.

Tým se podle něj jeví velice slušně. „Co jsem si i sám hodil jména na papír, myslím, máme relativně zkušený tým i kvalitní mladé hráče. Gólmani na tréninku vypadali výborně, od nich se to odvíjí. Když začapou, tým má vždycky šanci na vítězství. Potom už záleží jen na nás, abychom potvrdili kvalitu, kterou bychom měli mít. Pak může být sezona dobrá,“ uzavřel Jakub Lev.

